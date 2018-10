Φτιάξε τον δικό σου Vernie



Η Lego προσθέτει κίνηση, ήχο και αντιδράσεις στις κατασκευές της, ωθώντας τα παιδιά να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό.

Η Lego, με τα τουβλάκια της, πειραματίζεται με διάφορους τρόπους προκειμένου να αυξήσει τη δημιουργική ικανότητα των παιδιών. Σε μια εποχή, δε, που η γραφή κώδικα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η ρομποτική απασχολούν και τα παιδιά του δημοτικού, η δανέζικη εταιρεία παρουσίασε τα Lego Boost. Θέλοντας να εμπνεύσει τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, δημιούργησε φαινομενικά κλασικές κατασκευές, χρησιμοποιώντας όμως πιο εξελιγμένα τουβλάκια, πολλά από τα οποία διαθέτουν διαφορετικούς αισθητήρες και μηχανισμούς. Ένα από τα πρώτα σετ της σειράς είναι ο Vernie το ρομπότ, ο οποίος μιλάει και ανταποκρίνεται με εκφράσεις του προσώπου που δηλώνουν τη διάθεσή του. Ο Vernie κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με μεταβλητή ταχύτητα πάνω στις μεγάλες του ερπύστριες, βλέπει αντικείμενα και χρώματα, αντιλαμβάνεται αποστάσεις, πιάνει και μεταφέρει αξεσουάρ, κάνει χειρονομίες και εξαπολύει βελάκια από τον εκτοξευτή που είναι τοποθετημένος στον ώμο του! Ο Vernie, επίσης, αισθάνεται και αντιδρά σε χτυπήματα και καταλαβαίνει πότε τον σηκώνεις.

www.moustakastoys.gr

United Colors of Benetton

O Mickey Mouse γιορτάζει φέτος τα 90ά του γενέθλια.

gr.benetton.com





Donna Wilson

O Lionel είναι ένα χειροποίητο λιοντάρι από 100% βαμβάκι, κατάλληλο για ηλικίες άνω των 3 ετών.

roma5designstore.blogspot.gr

Adidas

Τrack suit εμπνευσμένο από το στυλ των ενηλίκων, με τα εντυπωσιακά διαγώνια λογότυπα της Adidas.

adidas.gr





Έπιπλα Κόκκινος

Χειροποίητο από 100% φυσικό βαμβάκι και μη τοξικές βαφές, το χαλί Puffy Sheep με μαξιλάρι είναι ιδανικό για στιγμές χαλάρωσης αλλά και για παιχνίδι.

www.epiplakokkinos.gr

Μουσείο Κυκλαδικής

Υφασμάτινη κούκλα στο σχήμα κυκλαδικού ειδωλίου που μοιάζει με βιολί.

cycladic.gr

Nike

Η ολόσωμη φόρμα Just Do It Nike για βρέφη και νήπια.

nike.com/gr





Μουσείο Μπενάκη

Το Art Uris είναι ένα δημιουργικό παιχνίδι τέχνης.

benakishop.gr





SNFCC Store στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σχολικά τετράδια από την ειδικά σχεδιασμένη σειρά προϊόντων SNFCC Kids.

www.SNFCC.org





Hello Kitty X Converse

Η Hello Kitty και η Converse συνεργάζονται και το αποτέλεσμα είναι η πιο happy συλλογή sneakers που έγινε ποτέ!

converse.gr

Μουστάκας

Ένα φοβερό πατίνι με μοντέρνο σχέδιο υψηλής τεχνολογίας και εξοπλισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εντατικής χρήσης.

moustakastoys.gr