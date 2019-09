Όλοι οι νικητές των Bird Photographer Awards 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η απονομή των Bird Photographer of the Year Awards, του παγκόσμιου φωτογραφικού διαγωνισμού που γιορτάζει την ομορφιά και την ποικιλία των πτηνών, ενώ παράλληλα αποτελεί φόρο τιμής στην ευελιξία και την ποιότητα των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων εικόνας. Στη φετινή απονομή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ως Bird Photographer of the Year αναδείχθηκε η Caron Steele της οποίας η λήψη έγινε στη λίμνη Κερκίνη των Σερρών.

Gold Βραβεία

Νικήτρια στην κατηγορία Bird Photographer of the Year: "Dancing On Ice", Δαλματικός Πελεκάνος, Λίμνη Κερκίνη, Ελλάδα / Φώτο: Caron Steele

Κατηγορία: Birds In The Environment - "Mixed Gulls", Κουβέιτ/ Φώτο: Mohammad Khorshed

Κατηγορία: Attention To Detail - "Northern Goshawk - Accipiter Gentilis", Τρόντελαγκ, Νορβηγία / Φώτο: Pal Hermansen

Κατηγορία: Bird Behaviour - "Purple-crowned Fairy Heliothryx barroti", Rancho Naturalista, Κόστα Ρίκα / Φώτο: Ivan Sjogren

Κατηγορία: Birds In Flight - "Black Skimmer Rynchops niger", New Jersey, Η.Π.Α. / Φώτο: Nikunj Patel

Κατηγορία: Garden and Urban Birds - "Snowy Owl Bubo scandiacus", Σασκάτσουαν, Καναδάς / Φώτο: Chad Larsen

Κατηγορία: Creative Imagery - "Atlantic Puffin Fratercula arctica", Νήσοι Σέτλαντ, Σκωτία / Φώτο: Marc Weber

Silver Βραβεία

Κατηγορία: Best Portrait - "Common Kingfisher Alcedo atthis", Χερτφορτσάιρ, Αγγλία / Φώτο: Ben Andrew

Κατηγορία: Birds In The Environment - "Long-eared Owl Asio otus", Balgoij, Ολλανδία / Φώτο: Edwin Giesbers

Κατηγορία: Attention To Detail - "Little Egret", Pusztaszer, Ουγγαρία / Φώτο: Csaba Tokolyi

Κατηγορία: Bird Behaviour - "Grey Heron Ardea cinerea", Κάνιτσα, Σερβία / Φώτο: Jozsef Gergely

Κατηγορία: Birds In Flight - "Welcome Shallow Hirundo neoxena", Laratinga Wetlands, Νότια Αυστραλία / Φώτο: Georgina Steytler

Κατηγορία: Garden and Urban Birds - "Trumpeter Swan Cygnus buccinator", Οντάριο, Καναδάς / Φώτο: Meera Sulaiman

Κατηγορία: Creative Imagery - "Mixed Seabirds", Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο / Φώτο: Kathryn Cooper

Bronze Βραβεία

Κατηγορία: Best Portrait - "Cattle Egret Bubulcus ibis", Khama Rhino Sanctuary, Μποτσουάνα / Φώτο: William Steel

Κατηγορία: Birds In The Environment - "Great Dusky Swift Cypseloides senex", Μισιόνες, Αργεντινή / Φώτο: Helen Moore

Κατηγορία: Attention To Detail - "Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus", Ληντς, Ηνωμένο Βασίλειο / Φώτο: Stuart Petch

Κατηγορία: Bird Behaviour - "Reeve's Pheasant Syrmaticus reevesii", Χενάν, Κίνα / Φώτο: Hu Yi

Κατηγορία: Birds In Flight - "Cobalt-winged Parakeet Brotogeris cyanopetra", Yasuni National Park, Εκουαδόρ / Φώτο: Liron Gertsman

Κατηγορία: Garden and Urban Birds - "Long-tailed Duck Clangula hyemalis", Veranger, Νορβηγία / Φώτο: Martin Eschholz

Κατηγορία: Creative Imagery - "Common Guillemot Uria aalge", Finnmark, Νορβηγία / Φώτο: Audun Lie Dahl

Best Portfolio

"Darknet", Kiskunsag National Park, Ουγγαρία / Φώτο: Thomas Hinsche

"Flying Hunter", Σάτσχεν-Άνχαλ, Γερμανία / Φώτο: Thomas Hinsche

"100% Success", Kiskunsag National Park, Ουγγαρία / Φώτο: Thomas Hinsche

"Courtship Display", Σάτσχεν-Άνχαλ, Γερμανία / Φώτο: Thomas Hinsche

"Camouflage", Σάτσχεν-Άνχαλ, Γερμανία / Φώτο: Thomas Hinsche

"Catwalk", Χέλγκολαντ, Γερμανία / Φώτο: Thomas Hinsche

"Welfare", Σάτσχεν-Άνχαλ, Γερμανία / Φώτο: Thomas Hinsche

Πηγή: BPOTY