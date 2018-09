Τα είχε γράψει ο Paul McCartney στην βιογραφία του Many Years From Now που βγήκε το 1997, αλλά στη χθεσινή συνέντευξή του στο CQ, μίλησε για αυτό με πολλές λεπτομέρειες. Τα χρόνια πριν ακόμα οι Beatles κάνουν την πρώτη επιτυχία τους ήταν πραγματικά Lonely Hearts Club Band, που σημαίνει ότι αυνανίστηκαν στο σπίτι του Τζον Λένον, μαζί με άλλους τρεις φίλους τους.

Η πράξη που έκανε κυριολεξία το τραγούδι τους «Come Together» συνέβη όταν μια βραδιά, αντί να παρτάρουν και να μεθύσουν όπως συνήθως, κάθονταν χαλαρά στους καναπέδες, με τα φώτα σβηστά, όταν ξαφνικά κάποιος άρχισε να αυνανίζεται.

Ο Πολ δεν θυμάται ποιος, αλλά σύντομα άρχισαν να αυνανίζονται όλοι. «Έπειτα, όλοι αρχίσαμε για φωνάζουμε ονόματα που θα μας έδιναν "έμπνευση" να συνεχίσουμε» λέει, «δηλαδή κάποιος φώναξε "Μπριζίτ Μπαρντό" και όλοι άρχισαν να αναστενάζουν, μέχρι που ο Τζον μας χάλασε την ατμόσφαιρα φωνάζοντας "Ουίνστον Τσώρτσιλ"!».

Ο Πολ έγινε ακόμα πιο αποκαλυπτικός, γιατί θυμήθηκε μια φορά που περιόδευαν με το υπερβολικά μικρό βανάκι στη μέση του χειμώνα, είχαν τόσο πολύ παγώσει, που ξάπλωσε ο ένας πάνω στον άλλο για να ζεσταθούν. «Τρέμαμε» λέει, «υποφέραμε από το κρύο και τότε κάποιος είπε "Και γιατί δεν...;" Έτσι κάναμε ένα "σάντουιτς Beatles" και ζεσταθήκαμε. Ήταν καλή ιδέα».



Ο Paul McCartney λέει ότι η πράξη δεν επαναλήφθηκε (ή ίσως να επαναλήφθηκε άλλη μία φορά) αλλά δεν ήταν και τίποτα αξιοπερίεργο εκείνη την εποχή. «Είναι μάλλον κάτι που φάινεται πρόστυχο όταν το σκέφτομαι μετά από τόσα χρόνια, αλλά υπάρχουν τόσα πράγματα που έχεις κάνει ως παιδί ή ως έφηβος που αναρωτιέσαι "όντως τα κάναμε;". Ήταν όμως μια ανώδυνη διασκέδαση, κάτι που δεν έβλαπτε κανέναν, ούτε καν την Μπριζίτ Μπαρντό».



Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι από τους Beatles ήταν παρόντες στις σεξουαλικές εμπειρίες των υπόλοιπων, κι ο θρύλος λέει ότι όταν ο 17χρονος George Harrison ξεπαρθενεύτηκε οι υπόλοιποι ήταν μέσα στο δωμάτιο που μοιράζονταν στο Αμβούργο της Γερμανίας και χειροκροτούσαν.

«Αυτό το περιστατικό είναι αληθινό, απ' όσο θυμάμαι» λέει ο Πολ. Είχαμε μόνο ένα κρεβάτι στο δωμάτιο και δύο ράντζα και όποτε κάποιος έφερνε ένα κορίτσι κουκουλωνόταν απλά με την κουβέρτα και έβλεπες μόνο την κίνηση. Δεν ξέρω πότε ο George έχασε την παρθενιά του, αλλά είναι πολύ πιθανό να ήταν τότε».

Αυτό που αρνήθηκε κατηγορηματικά ήταν οι φήμες που τους ήθελαν να κάνουν όργια στο απόγειο της δόξας τους –τουλάχιστον αυτός δεν είχε συμμετάσχει σε κανένα. «Δεν ήταν πραγματικά όργια, από όσο γνωρίζω, ήταν ερωτικές συναντήσεις ουρανοκατέβατες, σεξ με γκρούπις».



Μετά θυμήθηκε μια φορά στο Λας Βέγκας που διέψευσαν τους στίχους από το κομμάτι «Can't buy me love», γιατί όντως με τα λεφτά τους αγόρασαν τον έρωτα δυο «κοριτσιών» που τους πρόσφερε ένας διοργανωτής. «Μας είπε "θέλετε μια πόρνη;" κι εμείς είπαμε "ναιιιι, θέλουμε δύο" και τις πήραμε και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που πλησιάσαμε τόσο κοντά στο όργιο».



Όσο για τις πιο ακραίες σεξουαλικές εμπειρίες, αναφέρει ότι τις είχε μάλλον ο John Lennon. «Μια φορά τον πλησίασε κάποιος σε ένα κλαμπ και τον κάλεσε να πάει στο σπίτι του γιατί η σύζυγός του ήθελε να κάνει σεξ με τον Τζον, και αυτό και έγινε, αλλά στην πορεία ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της παρακολουθούσε. Αυτό το ονόμαζαν "kinky" τότε».



«Πιστεύω ότι ο Τζον είχε πιο πολλές εμπειρίες τέτοιου είδους από ό,τι εγώ», λέει. «Να σου πω την αλήθεια δεν μου άρεσαν και πολύ όλα αυτά. Δεν θα πήγαινα ποτέ με την γυναίκα κάποιου άλλου, τουλάχιστον δεν θα ήθελα να το ήξερε ο άντρας της».

Κλείνοντας, καταλήγει ότι υπάρχει ακόμα πλατωνικός έρωτας ανάμεσα σε αυτόν και τον Ρίνγκο Σταρ, τον μόνο πρώην Beatle που ζει εκτός από τον Πολ. «Όποτε συναντιόμαστε, είναι φοβερά: "Σε αγαπάω, φίλε μου" "κι εγώ σε αγαπάω, φίλε μου" και αγκαλιαζόμαστε και τέτοια...».