Πριν από λίγες ημέρες, η Cardi B πόσταρε ένα μικρής διάρκειας βίντεο στο οποίο έλεγε στους 60 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram για το πώς ένιωθε για την πανδημία του κoρωνοϊου, εκφράζοντας τον φόβο της.

Ντυμένη με ένα διάφανο φόρεμα, έκανε μια μίνι κριτική στην κυβέρνηση του Τραμπ και για το πώς αντιμετωπίζει την πανδημία, μίλησε για την καθυστέρηση στις παραγγελίες των προϊόντων της προς το εξωτερικό, συμβούλευσε το κοινό της ότι είναι μια σοβαρή απειλή και στο τέλος με τη χαρακτηριστική καρτουνιστική φωνή, με ένα γέλιο που θυμίζει τους κακούς ήρωες των κινούμενων σχεδίων, άρχισε να φωνάζει με ρυθμό: "Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is gettin' real!" (Κορωνοϊος! Κορωνοϊός! Σας λέω, είναι αλήθειά. Αυτή μαλακία είναι πια πραγματικότητα!).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Ya keep playing I'm deadass FUCKIN SCARED. I'm stocking up on food. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cardib (@iamcardib) στις 10 Μάρ, 2020 στις 6:02 μμ PDT

Μερικές μέρες μετά, ένα DJ και παραγωγός από το Μπρούκλιν που είναι γνωστός ως iMarkkeyz είδε τους φαν του να τον κάνουν tag στα σχόλια του βίντεο και να του ζητούν να κάνει τα λόγια της remix. O iMarkkeyz είναι γνωστός στους 150.000 ακόλουθους του στο Instagram για την ικανότητα του να φτιάχνει τραγούδια με υλικό από διάφορα memes και κλιπ που έχουν γίνει viral. Μπορεί να δημιουργεί γύρω στα 4 με 7 μπιτ την ημέρα και είχε ήδη ένα0 έτοιμο για τα ταιριάξει με τα λόγια της Cardi.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράλογο κομμάτι, με τη μουσική βιομηχανία, όμως, να βρίσκεται σε κρίση, με όλες τις συναυλίες και τα φεστιβάλ να ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο και να είναι αβέβαιο αν θα κυκλοφορήσουν τα επερχόμενα άλμπουμ που έχουν ανακοινωθεί, το "Coronavirus (Remix)" έγινε ο ιδανικός ύμνος γι' αυτούς τους περίεργους καιρούς. Είναι ένα τραγούδι που ακούγεται σαν συναγερμός για τη φωτιά που υπάρχει στο κεφάλι σου αυτές τις ημέρες. Σου κολλάει αμέσως στο μυαλό και φαίνεται ότι συμφωνεί μαζί σου σχεδόν όλος ο πλανήτης επειδή έχει αρχίσει να ανεβαίνει διεθνώς στα τσαρτ. Έχει ήδη γίνει νούμερο 1 στο iTunes της Βουλγαρίας, της Αιγύπτου και της Βραζιλίας και μόλις μπήκε στα τσαρτ στην Αμερική σε υψηλή θέση.

iMarkkeyz - Coronavirus (Feat. Cardi B)

Και όχι μόνο, ο DJ Snake έκανε ένα remix, η Miley Cyrus και ο φίλος της, Cody Simpson, πόσταραν την δική τους παρωδία στα social media. Επίσης, ένα μουσικός στο TikTok ηχογράφησε νότα προς νότα μια πιάνο εκδοχή και ένα ανεπίσημο #CoronavirusChallenge ξεκίνησε σε αρκετές κοινωνικές βίντεο πλατφόρμες με αρκετούς χορευτές να φοράνε μάσκες προσώπου και πάει λέγοντας, καθώς το YouTube και το Spotify έχουν γεμίσει με διαφορετικές εκτελέσεις του κομματιού.

Αν και αρχικά, η Cardi ήταν προβληματισμένη με την επιτυχία του τραγουδιού, το αγκάλιασε στην πορεία. «Μπορεί τελικά να κάνω και ένα μουσικό βίντεο» τουίταρε. Και με την τεράστια υποστήριξη του κοινού της από τα social media, το "Coronavirus (Remix)" ίσως γίνει ακόμη μεγαλύτερο χιτ.

O iMarkkeyz δήλωσε στο Twitter ότι σκοπός του είναι να δωρήσει τα έσοδα του κομματιού και το ίδιο είπε και η Cardi.

H Cardi, που το πραγματικό της όνομα είναι Belcalis Almanzar, ήταν σταρ ενός reality show και influencer στο Instagram πριν γνωρίσει επιτυχία ως ράπερ και κατά κάποιο τρόπο η μουσική της καριέρα στηρίχτηκε στη μελωδική ποιότητα των πιο meme στιγμών της. Όταν ένα δρακρύβρεχτο κλιπ της από το τηλεριάλιτι "Love & Hip Hop" έγινε viral ("If a girl has beef with me, she gon' have beef with me ... forever" – Αν ένα κορίτσι έχει πρόβλημα με μένα, θα το έχει... για πάντα!»), το έκανε sample για ένα από τα πρώτα της κομμάτια, το "Foreva".

Καθώς γινόταν όλο και πιο γνωστή, η Cardi συνέχισε να ασκεί κριτική για την πολιτική της χώρας της. Στον αρκετά αστείο λογαριασμό της στο Instagram συχνά μιλάει για τον πρόεδρο Τραμπ (όχι με τα καλύτερα λόγια) και για τους φόρους. Μάλιστα υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Μπέρνι Σάντερς.

«Αρχικά, ο σκοπός μου ήταν να αρέσει το κομμάτι στον κόσμο» είπε ο DJ iMarkkeyz. «Μετά ήθελα να δείξω στην Cardi ότι υπάρχει κόσμος που την αγαπάει μέχρι θανάτου μόνο και μόνο επειδή είναι ο εαυτός της. Με όσα συμβαίνει, δείχνει το πόσο μεγάλη θετική επιρροή έχει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο».

Η version του DJ Snake

Με στοιχεία από τους New York Times