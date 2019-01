Ποιες είναι οι βασικές σας επιρροές;

Η Grace Jones. Είναι η επιτομή του ταλέντου, της μοναδικότητας και της τόλμης. Άψογη από πλευράς ηθικής όσο και αισθητικής. Την είδαμε πέρσι live στην Ιρλανδία και, παρόλο που ήταν κάπως αποδιοργανωμένη και μπέρδεψε τελείως τους στίχους του «Warm Leatherette», δεν παρέλειψε ούτε μια φορά να πει «thank you, darling» στα μέλη του συνεργείου της, όταν έρχονταν να μετακινήσουν πράγματα.



— Γιατί «Leatherette»;

Και πάλι λόγω της Grace Jones (της διασκευής που έχει κάνει στο κομμάτι των Normals). Η δερματίνη είναι όμορφο, ευπροσάρμοστο και «επικίνδυνο» υλικό, το οποίο μεταμφιέζεται εύκολα, περνάει εύκολα μέσα στα «κανονικά» ρούχα και στην καθημερινότητα.



— Πώς γνωριστήκατε και πώς αποφασίσατε να φτιάξετε μουσική μαζί;

Nikki: Πριν από πολλά χρόνια, που εργαζόμασταν και οι δύο στην εστίαση, έτυχε να δουλεύουμε στο ίδιο μαγαζί, εγώ στην κουζίνα και ο Scott στο μπαρ. Δεν είχα ερωτευτεί πότε κανέναν τόσο έντονα. Έφτιαχνε τα μαλλιά του σαν τους greasers των '50s, φορούσε δερμάτινα μπουφάν και υιοθετούσε διάφορα στυλ τελείως ανεπιτήδευτα.

Τότε μόλις είχα ξεκινήσει ασχολούμαι με τη μουσική ως παραγωγός και στο μυαλό μου ο μόνος τρόπος να γνωρίσω καλύτερα αυτόν τον υπεργκόμενο ήταν να του ζητήσω να κάνουμε συγκρότημα. Στην πορεία αναπτύξαμε μια σχέση πολύ πιο σημαντική, είμαστε αδέρφια. Τον θεωρώ τον καλύτερό μου φίλο.

Φωτο: Tine Bek



— Ποια ταινία έχετε δει πιο πολλές φορές στη ζωή σας;

Nikki: Μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις! Χωρίς τον κινηματογράφο και τις ταινίες τρόμου πιστεύω ότι θα είχα γίνει πολύ καθωσπρέπει. Το σινεμά με βοήθησε να βρω τον εαυτό μου και με έκανε να αισθάνομαι λιγότερο μόνος, όταν οι καταστάσεις γύρω μου με υπερέβαιναν. Πιο πολλές φορές νομίζω ότι έχω δει το Indiana Jones and the Temple of Doom.

Scott: Το Muriel's Wedding, το Αdventures of Priscilla, Queen οf the Desert και το Bridesmaids (λολ).



— Τι θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε στην Αθήνα;

Nikki: Θέλω πολύ να πάω στον κινηματογράφο Άστυ και στη Βίλα Καζούλη. Λατρεύω τις ιστορίες φαντασμάτων και μου αρέσει να μαθαίνω για τα διαφορετικά «στοιχειωμένα» μέρη κάθε πόλης.

Scott: Να απολαύσω τον χειμερινό ήλιο.

Info

24/1, 20:00

Death Disco (Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή)

Εισ.: 6 ευρώ