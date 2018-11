Ήδη στη Βρετανία θα πρέπει να ακούγεται παντού - και εννοούμε παντού - το τραγούδι των Pogues "Fairytale of New York", το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί απ' άκρη σ' άκρη στη χώρα, τον ανεπίσημο ύμνο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, πολύ περισσότερο κι από το "Last Christmas" κι από οποιοδήποτε.

Την ίδια στιγμή – για την ακρίβεια χθες Δευτέρα 26 Νοεμβρίου – ο 60χρονος πια ερμηνευτής του τραγουδιού (σε ντουέτο με την αείμνηστη Kirsty MacColl) και ψυχή του αγαπημένου Ιρλανδικού συγκροτήματος, παντρευόταν σε μια σεμνή τελετή στην Κοπεγχάγη τη μνηστή του εδώ και έντεκα χρόνια και σύντροφό του εδώ και τριάντα δύο, την 52χρονη Ιρλανδή δημοσιογράφο Βικτόρια Μαίρη Κλαρκ.

Πλάι στον γαμπρό που δεν σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο που είναι καθηλωμένος εδώ και τέσσερα χρόνια εξαιτίας μιας άσχημης πτώσης που είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της πλάτης του, στάθηκε ο Τζόνι Ντεπ - παλαιός φίλος του Σέιν ΜακΓκάουαν και πιστός σύντροφος σε μουσικές και άλλες αναζητήσεις, αλλά και καταχρήσεις που έσπαγαν παγκόσμια ρεκόρ κάθε τόσο.

Ο Τζόνι Ντεπ και ο Σέιν ΜακΓκάουαν το 1994 στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζόνι Ντεπ έπαιξε και κιθάρα στην τελετή που ακολούθησε, προς τιμήν του καταβεβλημένου αλλά απτόητου λόγω χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας φίλου του, με τον οποίο γνωρίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του '90.