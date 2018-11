Οι βασικές επιρροές στη μουσική σου ποιες είναι;

Μου αρέσουν πολύ τα εξής labels: Timedance, Whities, Ilian Tape, Hessle Audio και The Trilogy Tapes.



— Ποιος είναι ο τελευταίος δίσκος με τον οποίο θα έλεγες ότι συνδέθηκες συναισθηματικά;

Πέρασα μια φάση «ημι-νοσταλγίας» με τον καινούργιο δίσκο, το «Virtue», των Voidz. Είναι η καινούργια μπάντα του Julian Casablancas, frontman των Strokes, με τους οποίους μεγάλωσα. Είναι πραγματικά καλός δίσκος και χάρηκα πολύ που 10-15 χρόνια μετά κατάφερε να με κάνει να κολλήσω σαν έφηβος με τη μουσική του.



— Όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική, τι σου αρέσει να κάνεις;

Αν εξαιρέσουμε οτιδήποτε έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη μουσική (βιβλία, άρθρα, podcasts κ.λπ.), βλέπω ποδόσφαιρο και παίζω games. Είμαι φανατικός φίλαθλος της Άρσεναλ (από κούνια) και προσπαθώ να μελετήσω τον «δημιουργικό» ήχο του gaming, καθώς τελευταία με έχει συνεπάρει ως μέσο περισσότερο από τον κινηματογράφο ή τις ξένες σειρές.



— Τι δουλεύεις τώρα;

Το πρώτο μου ολοκληρωμένο LP. Είναι ένας DJ friendly δίσκος που λειτουργεί και σε home listening επίπεδο και αποτελείται από 10 καινούργια κομμάτια.



— Ποια είναι τα τελευταία νέα της Trial & Εrror;

Σε μερικές εβδομάδες η δεύτερη κυκλοφορία σε βινύλιο (TNE002) θα πάει για mastering. Είναι ένα club EP από τον Dervisis, με το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ακόμα, υπάρχουν πλάνα για περισσότερες βραδιές «2028». Σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες.



— Πώς βλέπεις την Αθήνα σήμερα;

Έβλεπα με έναν φίλο ένα πολύ γνωστό βιντεοκλίπ των '90s τις προάλλες και συνειδητοποιήσαμε πόσο λίγο έχει αλλάξει εξωτερικά η Αθήνα. Πραγματικά, θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί σήμερα. Στα καλλιτεχνικά υπάρχει ολοένα περισσότερη κινητικότητα, αλλά, γενικότερα, συμβαίνουν συχνά περιστατικά όπως αυτό του Ζακ, έτσι δεν ξέρω αν σημειώνεται πραγματική πρόοδος σε οτιδήποτε.

TRIAL & ERROR - [Vice Premiere] Bonebrokk - Hollow Systems



— Αν έπρεπε να διαλέξεις, ποια θα έλεγες ότι είναι τα τρία αγαπημένα σου άλμπουμ όλων των εποχών;

Εφηβεία: The Strokes – «Is This It?». Πρώτα χρόνια ενηλικίωσης: Why? – «Alopecia». Τελευταία: Bruce – «Sonder Somatic».

— Τι άκουσες πιο πολύ φέτος;

Φέτος προσπάθησα να ακούσω περισσότερο «ολοκληρωμένους» δίσκους και μερικοί που ξεχώρισα είναι οι: Pariah – «Here from where we are», Jeremiah Jae – «DAFFI», Chevel – «Always Yours» και Young Echo – «Young Echo».