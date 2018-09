Η μπασίστρια Ida Nielsen έζησε για χρόνια δίπλα στον Prince και έχει μόνο καλά να πει

Όταν παίζεις μπάσο δίπλα σε ένα μεγαθήριο όπως ο Prince σίγουρα δεν είσαι τυχαίος μουσικός. Η Δανέζα Ida Nielsen είναι πραγματικά μια ιέρεια του μπάσου. Μέλος των NPG (New Power Generation), της θηλυκής μπάντας του Prince, από το 2010 μέχρι τον θάνατό του, τον συνόδευε σε κάθε περιοδεία και εμφάνισή του.



Πέρα από αυτό, έχει κυκλοφορήσει 3 προσωπικά άλμπουμ, ενώ τώρα ετοιμάζει το τέταρτο κατά σειρά. Φαίνεται ότι η εμπειρία της με τον Prince την έχει κάνει ακόμα πιο τολμηρή σε σχέση με τη μουσική.

Ο Prince ήταν τεράστια επιρροή για μένα, ακόμη και πριν τον γνωρίσω. Δουλεύοντας μαζί του για 6 χρόνια, έμαθα πολλά για το τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Ήταν πραγματικά μια μεγαλοφυΐα και μας έκανε να σκεφτόμαστε διπλά κάθε απόφαση που παίρναμε, μουσικά και πρακτικά. Αισθάνομαι πολύ τυχερή και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να τον δω να δουλεύει από τόσο κοντά.



Πρόσφατα συνόδευσε μια κλασική ορχήστρα με το μπάσο της, αυτοσχεδιάζοντας και εκπλήσσοντας το κοινό, που έμεινε άναυδο από την απόδοσή της και τους εμπνευσμένους αυτοσχεδιασμούς της.



Στην Αθήνα θα δούμε τον πιο φανκι εαυτό της. Στη συζήτηση που είχαμε μαζί της δεν δίστασε να μας μιλήσει για τη σχέση που είχε με τον ιδιοφυή μουσικό με πολλή ζεστασιά και νοσταλγία.

Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αθήνα και ανυπομονώ. Όλο το συγκρότημα ανυπομονεί. Θα παίξουμε άφθονο φανκ.

— Πες μου μερικά πράγματα για σένα.

Παίζω μπάσο και αποστολή μου είναι να διαδώσω το φανκ και θετικά vibes.

—Πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσο;

Εντελώς τυχαία. Μεγάλωσα στην επαρχία της Δανίας και πήγα σε ένα μικρό σχολείο που είχε έναν καταπληκτικό δάσκαλο μουσικής. Έτσι, οργανώνονταν πολλές δραστηριότητες σχετικά με τη μουσική.



Τραγουδούσα σε μια σχολική χορωδία και μια μέρα ένα από τα κορίτσια με ρώτησε αν ήθελα να συμμετάσχω στην μπάντα στην οποία τραγουδούσε. Θα έπαιζαν σε ένα event και τους είχε παρατήσει ο μπασίστας τους.



Σκέφτηκα «γιατί, όχι» και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Δεν μου άρεσε στην αρχή, μου φαινόταν αρκετά βαρετή η φάση. Στο ίδιο event, όμως, συμμετείχε και ένα γκρουπ αγοριών που έπαιζαν φανκ και είχαν καταπληκτικό μπασίστα! Εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ που επέστρεψα σπίτι και προσπάθησα να τον μιμηθώ. Βασικά, έτσι άρχισα..



— Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος μια γυναίκα μπασίστρια; Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στη ροκ μουσική;

Ήμουν αρκετά τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Οι περισσότεροι μουσικοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί πάντοτε με σεβόντουσαν. Λίγες φορές έχω εισπράξει αγένεια από άντρες. Το μπάσο δεν είναι ένα «ανδροκρατούμενο» μουσικό όργανο, υπάρχουν αρκετά ταλαντούχες μπασίστριες που είναι τρομερές τραγουδοποιοί και έχουν συγκροτήματα. Πιστεύω ότι όλοι έχουν καταλάβει πλέον πως οι γυναίκες είναι εξίσου καλές!

— Πώς γνώρισες τον Prince; Πώς ήταν η συνεργασία σου μαζί του;

Μου τηλεφώνησε ο μάνατζέρ του τον Αύγουστο του 2010! Μου είπε ότι ο Prince είδε τη σελίδα μου στο MySpace και ήθελε να τζαμάρει μαζί μου! Έτσι, πήγα στη Μινεσότα για τρεις ημέρες. Ήμουν απίστευτα αγχωμένη, παρ' όλα αυτά ήταν πολύ γλυκός και με βοήθησε να χαλαρώσω, κάνοντάς μου ερωτήσεις για το μπάσο μου. Μετά αρχίσαμε να τζαμάρουμε και αφού παίξαμε για περίπου 20 λεπτά με προσκάλεσε στην περιοδεία του με τους NPG.



Τρελάθηκα από τη χαρά μου! Κάναμε πρόβες με το γκρουπ για έναν μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου έπρεπε να μάθω πάνω από 300 κομμάτια. Από κει κι έπειτα, έκανα περιοδεία μαζί του τα επόμενα πεντέμισι χρόνια. Το μεγαλύτερό μου όνειρο έγινε αληθινό.



Έμαθα πολλά για το παίξιμο, την ενορχήστρωση και την παραγωγή –και συνεχίζω να αντλώ από αυτή την πηγή γνώσης ως μουσικός– όσον αφορά το στούντιο και τις ζωντανές εμφανίσεις.



Κάτι άλλο που εκτίμησα πολύ και από τότε που έμαθα από τον Prince και προσπαθώ να το εφαρμόζω είναι να παίζω πάντοτε με την καρδιά μου και να τα δίνω όλα. Ο Prince ήταν μέσα στη μουσική 100% και το αισθανόσουν αυτό ως μουσικός δίπλα του, αλλά κυρίως ως θεατής και ακροατής! Γι' αυτό όλες του οι συναυλίες ήταν μια μαγική εμπειρία!

Ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει την μουσική μάχη μπάσου-κιθάρας από την Ida Nielsen και τον Prince σε κάποια συναυλία. Στο τέλος ο Prince χαρίζει την κιθάρο του σε κάποιον τυχερό από το κοινό...

— Τι άνθρωπος ήταν; Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου ανάμνηση από αυτόν;

Πρώτα απ' όλα ήταν μουσικός. Όπως προανέφερα, είχε τη μουσική μέσα του. Ήταν πανέξυπνος, καλόκαρδος και αρκετά αστείος. Γελούσαμε συνέχεια, παίζαμε πινγκ-πονγκ. Αράζαμε και ξημεροβραδιαζόμασταν συνέχεια στο Paisley, όταν τελειώναμε από τη δουλειά.



Είχε τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Θυμάμαι που μια φορά είχαμε κάτσει κάπου και ξεκουραζόμασταν μετά από μια συναυλία. Ένας τύπος μάς πλησίασε και μας ρώτησε ποιος από εμάς ήταν ο Prince. Τότε ο Prince του έδειξε τον John Blackwell απέναντι. Ο τύπος πήγε εκεί για να βάλει φωτογραφία μαζί του και ο John πόζαρε και έκανε πως ήταν ο Prince. Πεθάναμε στα γέλια.



— Πρόσφατα έπαιξες μπάσο με μια κλασική ορχήστρα σε μια τολμηρή εμφάνιση. Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις με τη μουσική;

Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προκαλείς τον εαυτό σου, μουσικά αλλά και προσωπικά. Ήταν δύσκολο για μένα επειδή το κομμάτι ήταν πολύπλοκο σε τεχνικό επίπεδο. Δυσκολεύτηκα επίσης να διαβάσω τη μουσική, να παίξω με έναν μαέστρο χωρίς ντραμς. Ήμουν εκτός της ζώνης ασφαλείας μου, αλλά είμαι χαρούμενη που το επιχείρησα επειδή πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα σε ωριμάζουν ως μουσικό. Επίσης, ο κόσμος της κλασικής μουσικής είναι πολύ διαφορετικός απ' ό,τι έχω συνηθίσει, οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική εμπειρία για μένα.



— Πώς σου φαίνεται η σύγχρονη μουσική; Τι της λείπει;

Προσωπικά, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ mainstream τελευταία και τα πράγματα στενεύουν όλο και περισσότερο. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετοί σπουδαίοι μουσικοί που δημιουργούν φρέσκια και ενδιαφέρουσα μουσική, για την οποία ευτυχώς υπάρχει κοινό. Συμβαίνουν πολλά όμορφα underground πράγματα, απλώς πρέπει να τα αναζητήσεις.

Μια μικρή δόση από την Ida Nielsen & the FunkBots που θα δούμε σε λίγες μέρες στο Half Not Jazz Club





— Τι θα δούμε στην Αθήνα;

Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αθήνα και ανυπομονώ. Όλο το συγκρότημα ανυπομονεί. Θα παίξουμε άφθονο φανκ. Η μουσική θα είναι μια μείξη από τραγούδια των τριών πρώτων άλμπουμ μου αλλά και από αυτό που ετοιμάζω τώρα. Η μουσική μου είναι old school funk αναμεμειγμένο με λίγο χιπ-χοπ, ρέγκε και world μουσική. Για τους φαν του Prince έχω μερικές αναφορές, αρκετά διακριτικές.



Για προσωπικούς λόγους δεν παίζω ολόκληρα κομμάτια του στο set μου, αλλά, αν αγαπάς τη μουσική του, σίγουρα θα τα αναγνωρίσεις! Το σόου μου είναι μια φανκ συναυλία γεμάτη ενέργεια, με καλά vibes, σφιχτούς ρυθμούς και, φυσικά, μπάσο. Έτσι, εαν περάσεις μια βόλτα, θα καταλάβεις και η ίδια γιατί δεν μπορείς να προσποιείσαι με το φανκ, πρέπει να δίνεις το 100%.

Info:

Οι Ida Nielsen and the Funkbots θα πραγματοποιήσουν μια σειρά εμφανίσεων στο Half Not Jazz Club (Τριβωνιανού 17, Μετς) από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου με είσοδο 20-30 ευρώ.