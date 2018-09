Κάτι σίγουρα πάει στραβά με τη μουσική τη νέα χιλιετία. Φαίνεται πως οι millennials δεν ενδιαφέρονται τόσο γι' αυτή όσο για τα διάσημα δράματα, τα κουτσομπολιά και τα βρισίδια στο Διαδίκτυο που τη συνοδεύουν. Όχι ότι αυτό είναι καινούργιο φαινόμενο, αλλά, πλέον, τα social media και η δυνατότητα να αντιπαρατεθείς με τους ίδιους τους σταρ έχουν ξεχειλώσει αυτή την κατάσταση.



Γίνεται μια αναβίωση του σκληρού beef – της κόντρας στο χιπ-χοπ. Αυτό ήταν καλό όταν οι ράπερ σέρνανε τα εξ αμάξης ο ένας στον άλλον μέσα από diss τραγούδια, με στίχους, όχι με γροθιές.



Βέβαια, εξαιτίας ενός beef που παραχόντρυνε χάθηκαν πρόωρα δύο από τους μεγαλύτερους ράπερ της δεκαετίας του '90, ο Tupac και ο Notorious BIG. Η νέα γενιά των ράπερ θέλει να αφήσει το στίγμα της, αλλά με τι τίμημα;

Η πιο βλάσφημη κίνησή του είναι ότι αντέγραψε το διάσημο εξώφυλλο των Beastie Boys. Στην ουσία το ίδιο είναι, με κάποιες αλλαγές στη γραμματοσειρά. Με το χιούμορ που τους χαρακτηρίζει, οι Beastie Boys απάντησαν ότι ελπίζουν να μην τους βρίζει κιόλας. Δεν το κάνει φυσικά, μάλιστα είναι οι μόνοι που μπορούν να υπερηφανεύονται ότι τη βγάζουν καθαρή.



Όταν βλέπεις ακρότητες, όπως η πρόσφατη περίπτωση με τη Minaj και την Cardi B, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Οι βετεράνοι ράπερ πάγωσαν για μια στιγμή. Ο μουσικός Τύπος ή, καλύτερα, τα media, επειδή πλέον μιλάμε για online εκδόσεις, τρέφουν αυτές τις εντάσεις, αλλά αυτή η κατάσταση φαίνεται ότι προβληματίζει αρκετούς παλιούς, όπως, π.χ. ο Eminem, που κυκλοφόρησε ένα αρκετά οργισμένο άλμπουμ, εντελώς απροειδοποίητα.



Το «Kamikaze» είναι το δέκατο κατά σειρά άλμπουμ, μια επίθεση προς πάσα κατεύθυνση. Αν συγκρίνεται με κάτι, είναι με το «Queen» της Minaj. Και τα δύο άλμπουμ επιχειρούν να κριτικάρουν τη μουσική βιομηχανία.



Κι αν η Minaj έχει φάει τα μούτρα της φέτος επειδή δεν το έκανε τόσο πετυχημένα, ο Eminem καταφέρνει να ανοίξει συζητήσεις για το μέλλον του χιπ-χοπ με πολύ πιο εύστοχο τρόπο (αν και σε ορισμένες φάσεις αρκετά αμφιλεγόμενο).



Επίσης, ανέβηκε κατευθείαν στην κορυφή των τσαρτ, που σημαίνει ότι μετράει ακόμα πολύ, κι ας έχει μεγαλώσει.

Eminem - Fall



Το «Kamikaze» έρχεται έναν χρόνο μετά το «Revival», που μπορεί να είχε εμπορική επιτυχία, αλλά οι κριτικοί το έθαψαν. Η κυριότερη κριτική που του έκαναν ήταν ότι έχει καταντήσει ένας πλούσιος μεσήλικας ράπερ που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.



Γιατί το αναφέρω αυτό; Είναι πιο μικρό σε διάρκεια, έχει λιγότερα κομμάτια από έναν τυπικό χιπ-χοπ δίσκο – π.χ. έχει μόνο 13 κομμάτια, σε αντίθεση με άλμπουμ-σιδηρόδρομους, με πάνω από 20 κομμάτια. Είναι έξυπνη κίνηση που δίνει στο άλμπουμ περισσότερη συνοχή.

Από κει κι έπειτα, τα βάζει με όλους, η λίστα είναι ατελείωτη, από το mumble rap και όλους τους Lil μέχρι τα Grammys και το Pitchfork.

Φυσικά, δεν λείπουν δύο πρόσωπα που λατρεύει να μισεί, ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώην του. Εκεί που τα χαλάει λίγο είναι με τον Tyler, the creator. Το σχόλιό του είναι περισσότερο ομοφοβικό απ' όσο αντέχει το στομάχι του σύγχρονου ακροατή.

Eminem - Lucky You ft. Joyner Lucas



Ο Eminem είναι πλέον 45 χρονών κι αν κάτι βγαίνει από όλη αυτή την οργή είναι ότι ωριμάζει ως καλλιτέχνης. Δείχνει ότι παρακολουθεί πολύ στενά τη σκηνή και ακούει πράγματα. Οι μόνοι που παραδέχεται είναι ο Kendrick Lamar, o J Cole και ο Joyner Luca.



Αυτό που τον κάνει σπουδαίο όμως ‒και πάντα τον έκανε‒ είναι ο αυτοσαρκασμός του. Όπως ραπάρει στο «Steppin Stone» («One minute you're bodyin' shit, but then your audience splits / You can already sense the climate is startin' to shift / To these kids you no longer exist»), δείχνει να έχει απόλυτη επίγνωση της θέσης του στο παιχνίδι.



Τι μένει λοιπόν; Τους κριτικούς μπορεί να μην τους κέρδισε ούτε με αυτό το άλμπουμ. Τους σκυλοβρίζει εξάλλου ‒ αλλά τι σημασία έχει! Το «Kamikaze» είναι φωτιά και, ειλικρινά, τέτοιο δυναμικό comeback, που να το συζητούν όλοι την επομένη της κυκλοφορίας του, είχαμε καιρό να δούμε από οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Το ότι είναι από τον Eminem ίσως να σημαίνει κάτι παραπάνω.