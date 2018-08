Η Νάντια Πυθαρά, frontwoman των Least Concern, λέει «Hell is a place without Love» κι ύστερα αγκαλιάζει ένα παγκάκι! Η σκέψη της, ένα απαστράπτον πολύεδρο ιδεών, αν είσαι «ούγκανος», σε μπερδεύει.

Ποιήτρια από τα δεκαπέντε της χρόνια. Ανεπάγγελτη ως φιλόσοφος, αλλά επαγγελματίας ηθοποιός, σε καλές παραστάσεις: Πόκα (2016) και Έγκλημα στο Cafe Noir (2017).

Το συγκρότημα της, ένα από τα καλύτερα της ροκ σκηνής της Αθήνας, πριν από τη Νάντια ήταν ένα πανκ ροκ ελληνόφωνο, και χωρίς όνομα, σχήμα.

Το 2014, μπήκε η Νάντια και τα άλλαξε όλα. Τους ονόμασε Least Concern, με έναν όρο της Βιολογίας που σημαίνει κάθε είδος που κινδυνεύει λιγότερο να εξαφανιστεί. Μακάρι.

Πέρα από το πτυχίο της φιλοσοφίας, γράφω ποιήματα από δεκαπέντε χρόνων. Εννοώ ποιήματα στα ελληνικά. Μάλλον ο στίχος στα αγγλικά έχει να κάνει με τις επιρροές μου, με τις αγάπες μου στη μουσική.

Ακόμα, τους έπεισε για τραγούδια στην αγγλική, ενώ η ίδια λατρεύει την ελληνική γλώσσα. «Εδώ θα εκφράζομαι έτσι, εδώ αλλιώς». Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στον πολυεπίπεδο και ανεξήγητο κόσμο του ροκ.

Οι Least Concern με φωνή Νάντιας αν ήταν στην Αγγλία, θα γίνονταν σίγουρα mainstream. Στην Ελλάδα παραμένουν underground. Ίσως αλλάξει κάποτε η φάση των πλανητών και το ελληνικό underground να γίνει ο αφρός, σε μια κοινωνία που σήμερα μοιάζει με γκαζόζα ληγμένη.

Το συγκρότημα Least Concern έχει ήδη έτοιμο δίσκο, που ίσως κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Προς το παρόν δίνουν στίγμα με το τραγούδι «Watch Me».

Least Concern - Watch Me

— Ώστε λοιπόν, είσαι Κύπρια.

Ναι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λευκωσία. Δεκαοκτώ χρόνων ήρθα στην Ελλάδα, για σπουδές. Γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου τελείωσα το τμήμα Φιλοσοφίας.

— Τι σημαίνει να έχει σπουδάσει κάποιος Φιλοσοφία; Ποιο είναι μετά το επάγγελμα;

Χαχαχα... Έχω πάρει κλήση για παράβαση ταχύτητας, που έγραφε επάνω «Επάγγελμα: φιλόσοφος», επειδή με ρώτησε ο τροχονόμος «Τι σπούδασες;» και του απάντησα «Φιλοσοφία». Δεν υπάρχει επάγγελμα που είναι άμεση συνέπεια των σπουδών.

— Τι σημαίνει λοιπόν να έχει κάποιος σπουδάσει Φιλοσοφία;

Η γνώση είναι το κέρδος. Μελετώντας όλα αυτά τα φιλοσοφικά συγγράμματα, σου καλλιεργείται η ικανότητα για δόμηση και αποδόμηση του λόγου, της κριτικής σκέψης και της επιχειρηματολογίας. Πώς συντίθεται ένα επιχείρημα και πώς αποδομείται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι;

— Ποιος είναι ο φιλόσοφος που σε έχει επηρεάσει;

Το τελευταίο που έκανα στην Σχολή ήταν μια μελέτη πάνω στον Kierkegaard.

— Υπαρξισμός, λοιπόν.

Ναι, και μάλιστα θρησκευτικός υπαρξισμός. Λυπήθηκα που έπρεπε να φτάσω στο τέλος της σχολής για να ανακαλύψω έναν τόσο σπουδαίο φιλόσοφο. Οι αναφορές που έκανε στην έννοια της ύπαρξης, ο τρόπος που αντιλαμβανόταν τη ζωή ή το περιβάλλον ήταν ο τρόπος που τα αντιλαμβανόμουν κι εγώ, χωρίς να το έχω καταλάβει – ή δεν το είχα καταλάβει μέχρι που διάβασα αυτόν. Μου έκανε εντύπωση πώς ανέλυε το Μηδέν, πώς μιλούσε για τη Σιωπή σαν μία υπαρξιακή κατάσταση. Όλα αυτά με είχαν μαγέψει, τα σκεφτόμουν κι εγώ, έγραφα για το Μηδέν, για τη Σιωπή, αλλά όχι σαν κοινωνική έννοια.

— Μετά τη σχολή, τι κάνεις; Είναι τότε που αποφασίζεις να γίνεις ηθοποιός;

Ηθοποιός ήθελα να γίνω από μικρή, από το νηπιαγωγείο! Φοιτήτρια, στην Πάτρα, ήμουν σε ένα θεατρικό εργαστήρι. Όταν τελείωσα τη σχολή, πήγα στο Παρίσι, ήθελα να μάθω γαλλικά οπωσδήποτε. Επέστρεψα στην Ελλάδα, και γράφτηκα στη δραματική σχολή «Αρχή» της Νέλλης Καρρά (2010-2013). Έτσι το είχα σκεφτεί, μετά τη φιλοσοφία, το θέατρο.

— Και το τραγούδι;

Αρχίζω από φοιτήτρια. Όταν ήμουν στην Πάτρα, έκανα τρία χρόνια μαθήματα φωνητικής. Δεν ήμουν σε κάποιο συγκρότημα, αλλά είχα φίλους που είχαν συγκροτήματα. Τότε άρχισα να γράφω και μουσική. Ήξερα μουσική γιατί έκανα πιάνο από την παιδική μου ηλικία. Αγόρασα λοιπόν ένα midi keyboard, έβαλα προγράμματα στον υπολογιστή, είχα όλο το σύστημα, ώστε να μπορώ να συνθέτω.

— Τραγούδια ή μόνο μουσική;

Έγραφα και στίχους. Στίχους στα αγγλικά.

— Γιατί όχι στα ελληνικά;

Καλή ερώτηση... Γιατί λοιπόν; Αφού έχω καλή σχέση με την ελληνική γλώσσα. Πέρα από το πτυχίο της φιλοσοφίας, γράφω ποιήματα από δεκαπέντε χρόνων. Εννοώ ποιήματα στα ελληνικά. Μάλλον ο στίχος στα αγγλικά έχει να κάνει με τις επιρροές μου, με τις αγάπες μου στη μουσική.

— Έχεις επιχειρήσει να γράψεις τραγούδι στα ελληνικά;

Όχι. Στα ελληνικά, γράφω ποιήματα, δοκίμια, σκέψεις μου, αλλά όχι τραγούδια. Τραγούδια γράφω στα αγγλικά.

— Παράξενο δεν είναι αυτό; Συμβαίνει σε πολλούς.

Ναι πράγματι. Τη μουσική την έχω συνδέσει με την αγγλική γλώσσα.

Info

Οι Least Concern είναι οι:

Νάντια Πυθαρά (φωνή)

Βασίλης Δρακόπουλος (κιθάρα)

Παναγιώτης Ζαφειριάδης (μπάσο)

Δημήτρης Γεωργόπουλος (τύμπανα)

Το πρώτο τους album, θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Παύλου Συνοδινού και θα τιτλοφορείται «Midnight Blue».

Στον δίσκο συμμετέχει ο Louis Mandylor (Ηλίας Θεοδοσόπουλος), Ελληνοαυστραλός ηθοποιός του Χόλιγουντ, γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά» (My Big Fat Greek Wedding) και την εμφάνισή του στη σειρά «Τα φιλαράκια».

Τον Μάιο του 2017, οι Least Concern αναδείχθηκαν νικητές του 8th BANDS Festival στο GHOST HOUSE. Έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ εντός κι εκτός Αθηνών και έχουν κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις.