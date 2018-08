Ένα παζλ των Κόρε.Ύδρο για τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου

Οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου είναι το Απέραντο Θέρος*(1), τα σύννεφα όταν έρχονται*(2), οι ιπτάμενες γέφυρες στο Τρίκλινο, ο γάιδαρος που πέφτει στον γκρεμό, ο παπάς που σέρνει το χορό, η αράχνη που κατεβαίνει στον ύπνο σου, τα επάρατα όνειρα, η αμαρτία που δικαιώνεται, η παρέκκλιση που αποθεώνεται.

...Ο Κήπος του Λαού σε λογοτεχνική συζήτηση, η Μυστική Εταιρεία στα τελευταία της, Οι Λούπες της Αποσύνθεσης*(3),ο τρόμος του τίποτα, Ο Ξένος.

...Το Π. όπως «Πολυθρόνα ψυχοθεραπείας», το Μ. όπως «Μαρτίνος», το Κ. όπως «Κέρκυρα», το Μ. όπως «Μαγνήτης» ή «Μάγισσα».

...Η συνειδητοποίηση ότι θα είσαι πάντα «τσιμπημένος» όταν βλέπεις φωτογραφίες της, η σιγουριά ότι ακόμα δεν είπες την τελευταία σου λέξη, η επίγνωση ότι αυτή η σιγουριά δεν είναι παρά μια ακόμα έκρηξη του ναρκισσισμού σου, η σιγουριά ότι αυτή η επίγνωση δεν αναιρεί το προδιαγεγραμμένο τού να σε στοιχειώνουν για πάντα...

...Τα μάτια του όταν σας χαιρετούσε στο λιμάνι, ο φόβος πως «δεν θα 'ναι πια μαζί σας», τα μάτια της όταν την πλήγωνες, ο φόβος πως ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ 'ΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ.

...Τα τελευταία ένσημα του Μεσημερά, οι φθίνουσες φωνές των παιδιών στα Μαντουκιώτικα λίγο πριν νυχτώσει, οι σκύλοι στο Ν. Φάληρο, ο Οφορίκουε, ο Αργύρης, το κοτόπουλο σχάρας, τα ζυμάρια και τα χόρτα, ο Κεφαλλονίτης περιπτεράς που νοσταλγεί μέσα απ' τα μάτια σου, η παρακμή, η ευθύνη, η σκληρή αλήθεια, οι Βαρυπατάδες που αδειάζουν, η κόκα-κόλα στο ποτήρι, που τώρα δεν ζεσταίνει τόσο γλήγορα, ο Γιώργης με το σώβρακο.

...Η φρίκη της προδοσίας από «έμπιστο άτομο», τα άξεστα χέρια στο λαιμό σου, όλα όσα πέρασες εξαιτίας του, όλα όσα έζησες εξαιτίας του.

...Το χορτάτο από τον ύπνο μάγουλο*(4) της αναλγησίας που αποστρέφεσαι αλλά υπομένεις, το ζηλιάρικο αφτί της ανασφάλειας, που σε θέλει αδύναμο για να το 'χεις ανάγκη, η διαβεβαίωση ότι «μπορείς να μ' αγαπάς και να την αγαπήσεις ταυτόχρονα»*(5), το μίσος του πέους σε έξαρση, το μέρος όπου ο καουμπόης του καρκίνου ιππεύει*(6), μια εφήμερη απόλαυση «κάτω από έναν ήλιο, που σε σημαδεύει για πάντα»*(7).

...Ο τελικός του Ολυμπιακού Τουρνουά Υδατοσφαίρισης (ανδρών), η σκοτεινή φωνή του Στράτου Σεφτελή, τα προκριματικά του Champions League, η πρόκριση με την ψυχή στο στόμα στην παράταση, οι πανηγυρισμοί στους Άγιους Δέκα τη μέρα του πανηγυριού της Οδηγήτριας, «ένα γκολ με το στανιό ο Ντελγάδο», η αναπόληση των βραδιών του Ιουνίου*(8), τα «υπέροχα οπίσθιά» του.

...Το Καρδάκι, η Μυρτιώτισσα, τα βράχια στη Λάκκα, ένα ολέθριο κύμα, Ο Πόρφυρας *(9).

...Ο άρχων Μιχαήλ, ο άρχων Γαβριήλ, ο άρχων Εωσφόρος, το τέλος του κόσμου χωρίς απτή προειδοποίηση, το μέρος όπου οι άντρες καλούνται καβαλάρηδες, το «αντίο» στα τσίνουρα που λίγο λάμπει, το μεγάλο «γιατί» που...*(10) απαντήθηκε.

1. Fennesz: EndlessSummer, 2001

2. Μάνος Χατζιδάκις: «Όταν έρχονται τα σύννεφα», Το Χαμόγελο της Τζοκόντας, 1965

3. William Basinski: The Disintegration Loops, 2004

4. Οδυσσέας Ελύτης: ΤοΆξιονΕστί, 1959 (τρις)

5. PJ Harvey: «Oh My Lover», Dry, 1992

6. Neil Young: «Big Green Country», Mirrorball, 1995

7. Witness: Under A Sun, 2001

8. Air France: «June Evenings», No Way Down, 2008

9. Διονύσιος Σολωμός: ΟΠόρφυρας, 1849

10. Sunset Rubdown: «The men are called horsemen there», Shut Up I Am Dreaming, 2006

Κόρε.Ύδρο.: «Το τελευταίο (μας) καλοκαίρι», Όλη η Αλήθεια για τα Παιδιά του '78, 2009

_________



To άρθρο δημοσιεύτηκε στην έντυπη LIFO το 2009