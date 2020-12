Ένα δράμα εποχής που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Αμερικανής συγγραφέα Julia Quinn έρχεται στο Netflix από τη δημιουργό του «Grey's Anatomy» και παραγωγό του «How to get away with murder», Shonda Rhimes. Το «Bridgerton» ξεκινά στην πλατεία Grosvenor το 1813, όταν η νεαρή ντεμπιτάντ Daphne Bridgerton παρουσιάζεται στη βασιλική αυλή. Αφού η βασίλισσα τη θεωρήσει «τέλεια», αναμένει βομβαρδισμό προτάσεων αλλά ο υπερπροστατευτικός, άσωτος αδερφός της Άντονι απορρίπτει όλους τους μνηστήρες ως ακατάλληλους.



Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν σε μια κουτσομπολίστικη φυλλάδα της υψηλής κοινωνίας, κάποιος με το ψευδώνυμο Lady Whistleblower, καταγράφει κάθε ρομαντική αποτυχία της Daphne (σας θυμίζει κάτι;). Την ίδια στιγμή, ο Simon Basset, Δούκας του Χέιστινγκς, πιέζεται να «πάρει μια γυναίκα» ενάντια στις επιθυμίες του, έως ότου συναντήσει τη Daphne. Η λύση στα προβλήματά τους; Να προσποιηθούν ότι συνδέονται συναισθηματικά αυξάνοντας έτσι την αξία της Daphne στην «αγορά» του γάμου, ενώ ταυτόχρονα ο Simon κερδίζει την ελευθερία του.

Στη σειρά το πρωταγωνιστικό ζευγάρι υποδύονται οι Regé-Jean Page και Phoebe Dynevor ενώ η Julie Andrews είναι η φωνή της Lady Whistleblower που αφηγείται την ιστορία και που παραπέμπει ξεκάθαρα στη σειρά «Gossip Girl».

Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σειράς Regé-Jean Page και Phoebe Dynevor. © LIAM DANIEL/NETFLIX

H σειρά έχει ένα καστ το οποίο στηρίζει ξεκάθαρα τη διαφορετικότητα. «Στο πλαίσιο του ιστορικού αποκλεισμού της διαφορετικότητας, είτε στην καταγραφή της ιστορίας είτε στην τέχνη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε εμείς οι ίδιοι τη διαφορετικότητα μέσα στην ιστορία» εξήγησε ο πρωταγωνιστής της σειράς Regé-Jean Page. «Χρειάζεται τόσο λίγη φαντασία για να συμπεριλάβουμε έγχρωμους ανθρώπους στις ιστορίες που λέμε».

Η Phoebe Dynevor, που υποδύεται την Daphne, έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις προετοιμασίες που έκαναν οι ηθοποιοί για τους ρόλους τους. Χρειάστηκε να κάνουν μια περιοδεία σε παλάτια της Αγγλίας καθώς και μαθήματα πιάνου, ιππασίας και εθιμοτυπίας.

H περίφημη οικογένεια Bridgerton. © LIAM DANIEL/NETFLIX

Η Adjoa Andoh στο ρόλο της Lady Danbury. © LIAM DANIEL/NETFLIX

© LIAM DANIEL/NETFLIX

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ στις 14 Δεκεμβρίου και δίνει μια πραγματική εικόνα της αισθητικής και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει η Rhimes τη σειρά. Πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου 2020. — Ν.Γ.