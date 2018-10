Αυτός ο υπέροχος μπαμπάς από τη Μασαχουσέτη αποφάσισε να στηρίξει τον 5χρονο γιο του με έναν απλό αλλά συμβολικό τρόπο: βάφοντας τα νύχια του.

Σε μια μακροσκελή σειρά αναρτήσεων στο Twitter, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της τοξικής αρρενωπότητας, εξηγώντας για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή τη μικρή χειρονομία.

«Σήμερα (ο Σαμ) έμαθε πόσο επώδυνη είναι η τοξική αρρενωπότητα (#ToxicMasculinity)» έγραψε, ποστάροντας μια φωτογραφία του μεσαίου από τα τρία παιδιά του.

Ξέρω ότι τα παιδιά είναι μόνο στο νηπιαγωγείο, όμως αυτή η μαλακία, η τοξική αρρενωπότητα είναι κάτι που μαθαίνεται, τις περισσότερες φορές από τους γονείς. Οπότε, γονείς, ελπίζω να είστε περήφανοι. Ελπίζω αυτό να θέλατε και να είστε ικανοποιημένοι.

Σύμφωνα λοιπόν με τον μπαμπά του, ο Σαμ αγαπά πράγματα που κατά παράδοση θεωρούνται «αγορίστικα», όμως του αρέσουν και «γυναικείες» συνήθειες: έχει μια συλλογή από τσάντες και του αρέσει το μανικιούρ.

«Έβαψε λοιπόν τα νύχια του κόκκινα και εμφανίστηκε περήφανα στον παιδικό σταθμό σήμερα το πρωί, επειδή ο Σαμ δεν έχει ιδέα πως το κόκκινο μανικιούρ προορίζεται μόνο για κορίτσια και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα με αυτό» τουίταρε ο φοβερός μπαμπάς.

Όμως, οι συμμαθητές του Σαμ κάθε άλλο παρά υποστηρικτικοί ήταν. Σύμφωνα με τον πατέρα του «τον εξευτέλισαν επειδή ήταν ένα αγόρι με μανικιούρ». Το αγόρι ένιωσε τόσο άσχημα που ζήτησε από τη μητέρα του να του αφαιρέσει το βερνίκι για να μην τον ξανακοροϊδέψουν στο μέλλον.

That moved me to paint MY nails. Sam picked out this color called “Main Squeeze” & I think it’s understated but lovely. Sam is sticking with red because “it’s pretty and good luck for the @patriots.” #ItsOnlyWeirdIfItDoesntWork pic.twitter.com/KtuwldiEJw — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 Οκτωβρίου 2018

This is my son, Sam. He’s 5. And today he learned how shitty and harmful #ToxicMasculinity is. My rage meter is spiking right now so excuse me if this is a little raw but there are some things I want to say about BS #gender norms (a thread) pic.twitter.com/NtoE2VHKsU — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 Οκτωβρίου 2018

So he proudly wore his red nail polish to kindergarten this morning because Sam has absolutely no concept of nail polish only being for girls or reason to think anyone would possibly have a problem with beautiful nails. pic.twitter.com/WsHHupgw9H — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 Οκτωβρίου 2018

Sam has a collection of purses because he likes to carry things around. And he also loves to have his nails painted bright colors because he thinks they “look beautiful.” And he’s right – they are beautiful… pic.twitter.com/tdMdpJZH5w — Daddy Files (@DaddyFiles) 23 Οκτωβρίου 2018

Έτσι ο μπαμπάς και ο αδερφός του Σαμ έβαψαν κι αυτοί τα νύχια τους, σε ένδειξη συμπαράστασης. Επίσης, ο πατέρας του φρόντισε να του εξηγήσει ότι πολλοί άντρες κάνουν το ίδιο, όπως ο Κρις Χέμσγουορθ (ο Thor της Marvel) και ο Τζακ Σπάροου.

Τελικά ο πιτσιρικάς δεν αφαίρεσε το βερνίκι και η συγκινητική πράξη του πατέρα του έγινε viral στα social media.