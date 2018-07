Είναι μια χρυσή εποχή για τον LGBT κινηματογράφο. Ταινίες όπως τα «Moonlight», «Call Me by Your Name» και «120 Beats Per Minute» προσφέρουν την απαραίτητη εκπροσώπηση της κοινότητας στη μεγάλη οθόνη, χαρίζοντας συγχρόνως συγκλονιστικές κινηματογραφικές εμπειρίες.

Αλλά καθώς το queer σινεμά ακμάζει, ποιες είναι οι καλύτερες ταινίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις λεσβιακές, γκέι, αμφυφιλοφυλικές και τρανς εμπειρίες; Ποιες είναι οι πιο διαχρονικές ανά είδος, ποιες οι πιο πρωτοποριακές, πολιτικά ή καλλιτεχνικά, και ποιες θέλουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά;

Το Time Out ρώτησε πρωτοπόρους καλλιτέχνες της LGBT κοινότητας, όπως τους Xavier Dolan, Christine Vachon, Bruce La Bruce και Roland Emmerich, καθώς και ανθρώπους που σχετίζονται με το κίνημα Time Out, να μοιραστούν τις αγαπημένες τους LGBTQ ταινίες. Αυτές είναι οι 50 κορυφαίες: