Τα ομοερωτικά καλοκαίρια στους αμμόλοφους του Fire Island

Το 1937 μια συναρπαστική ομάδα ζωγράφων που αποτελούσαν ο Paul Cadmus, ο Jared French και η σύζυγός του Margaret συνδύασαν τα πρώτα δύο γράμματα του ονόματός τους και δημιούργησαν τον τίτλο της φωτογραφικής κολεκτίβας τους, της PaJaMa. Οι τρεις τους δημιούργησαν απλές αλλά γεμάτες θεατρικότητα φωτογραφίες από τον εαυτό τους και τους φίλους τους -οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νέοι, όμορφοι και ομοφυλόφιλοι από τον καλλιτεχνικό κύκλο της Νέας Υόρκης- που φωτογράφιζαν στους αμμόλοφους και στις παραλίες του Fire Island στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όπου περνούσαν τα καλοκαίρια τους όλοι μαζί. Αντικατοπτρίζοντας τις εικόνες των σχεδίων και των ζωγραφικών έργων τους, οι φωτογραφίες -πολλές απ' τις οποίες τράβηξε ο φωτογράφος George Platt Lynes- τυπώθηκαν σε λίγα αντίτυπα και κυκλοφόρησαν σε άλμπουμ σε ένα κλειστό κύκλο φίλων μέχρι τη δεκαετία του '80. Τα γεμάτα οικειότητα πορτρέτα αποτυπώνουν τον υπόγειο ερωτισμό της στενά συνδεδεμένης ομάδας (ο Cadmus και ο Jared ήταν εραστές) που βρίσκεται σε μια σχεδόν ονειρική κατάσταση όπου η φύση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο με την αυτοσχεδιαστική κομψότητά της, προσθέτοντας μια οργανική και σουρεαλιστική αίσθηση στις συνθέσεις και αγκαλιάζοντας με θέρμη αυτά που σίγουρα λίγο αργότερα επηρέασαν τα γυμνά του Robert Mapplethorpe.

PaJaMa, George Platt Lynes and Jonathan Tichenor, Fire Island, 1941. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

George Platt Lynes, Paul Cadmus with George Tooker and Jared French, 1939. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

George Platt Lynes, Jared French, 1940s. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, José Martinez, Fire Island, c. 1948. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, 1940. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, Paul Cadmus and Margaret French, Provincetown, c. 1947. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, Margaret French, Paul Cadmus and ?, 1940. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, Fidelma Cadmus, Margaret French and Paul Cadmus, Fire Island, 1939. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, Fidelma Cadmus, Fire Island, c. 1941. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

George Platt Lynes, Paul Cadmus, c. 1940. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, George Platt Lynes, 1941. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

George Platt Lynes, Paul Cadmus, 1940. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

PaJaMa, Paul Cadmus, 1940. ©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

©Paul Cadmus/Licensed by VAGA, New York, Jared and Margaret French

