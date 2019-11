Η ανάλυση μικρών μορίων (μεταβολιτών) στο αίμα σε συνδυασμό με παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η άσκηση και το αλκοόλ, μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα να πάσχει κάποιος από αυτοάνοσο νόσημα κατά 93%. Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Molecular Biosciences - Metabolomics τον Οκτώβριο.



Οι ερευνητές μετρώντας πολύ μικρά μόρια, σύγκριναν το μεταβολικό προφίλ ασθενών με αυτοάνοσα σε σχέση με το μεταβολικό προφίλ υγιών ατόμων κάνοντας χρήση τριών διαφορετικών στατιστικών μοντέλων και τεχνητής νοημοσύνης (artificial neuronal network).



Αυτοάνοσα & Σύγχρονος Τρόπος Ζωής

Τα αυτοάνοσα νοσήματα αυξάνονται ραγδαία παγκοσμίως. Πληθώρα στοιχείων υποστηρίζουν ότι το βασικό αίτιο στην εμφάνιση των αυτοάνοσων νοσημάτων είναι συγκεκριμένες μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής. Ωστόσο οι παράγοντες αυτοί δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά στο πλαίσιο της τρέχουσας ιατρικής προσέγγισης.



Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια εξέταση που να συνδυάζει συνήθειες του τρόπου ζωής με δείκτες από το μεταβολικό προφίλ ενός ατόμου σε συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτοάνοσου νοσήματος. Η νέα εξέταση καλύπτει το συγκεκριμένο κενό και έρχεται να προστεθεί ως εργαλείο στην φαρέτρα των γιατρών στη μάχη κατά των αυτοάνοσων νοσημάτων.



Στα πλαίσια της μελέτης αναπτύχθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης για να υπολογίσουν την πιθανότητα παρουσίας αυτοάνοσου νοσήματος, φθάνοντας σε προβλεπτική ακρίβεια 93% για τους ασθενείς και 78,9% για το συνολικό πληθυσμό. Ο αλγόριθμος εξισώσεων που δημιουργήθηκε βασίζεται στη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της μέτρησης λιπαρών οξέων (μικρά μόρια λιπαρών) στο αίμα, με παράγοντες γνωστούς για την επίδραση τους στην υγεία (όπως η ηλικία, η άσκηση, το αλκοόλ και ο δείκτης μάζας σώματος).



Η ανάλυση χρησιμοποιεί 28 διαφορετικούς δείκτες που αποτυπώνουν το μεταβολικό προφίλ του εξεταζόμενου. Τα αυτοάνοσα νοσήματα που εξετάστηκαν στη μελέτη αφορούσαν στην θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, στην ψωρίαση, στην σκλήρυνση κατά πλάκας, στα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, στη λεύκη αλλά και σε άλλα λιγότερο συχνά.



Στα πλαίσια της μελέτης συμμετείχαν συνολικά 403 άτομα στα οποία διενεργήθηκε μεταβολομική ανάλυση λιπαρών οξέων στο αίμα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο μεταβολικό προφίλ συσχετίζεται με την παρουσία αυτοάνοσων νοσημάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην έγκαιρη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων.



Η Μεταβολομική χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από ερευνητές που στοχεύουν στην εύρεση βιοδεικτών για τα χρόνια νοσήματα. Το ξεχωριστό μεταβολικό αποτύπωμα των αυτοάνοσων νοσημάτων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.



«Οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα λαμβάνουν τη διάγνωση μήνες, μπορεί και χρόνια μετά την πρώτη εκδήλωση συμπτωμάτων της νόσου, καθιστώντας τη θεραπεία δυσκολότερη. Το προβλεπτικό αυτό μοντέλο είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και θα βοηθήσει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους» αναφέρει ο Dr. Δημήτρης Τσουκαλάς, επικεφαλής της μελέτης.



Το μοντέλο πρόβλεψης αναπτύχθηκε από την επιστημονική ομάδα της Metabolomic Medicine® σε συνεργασία με ερευνητές από διεθνή και ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανάμεσά τους η Ιατρική Σχολή Άλμπερτ Αϊνστάιν στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και ο οργανισμός Golden Helix Foundation του Ηνωμένου Βασιλείου.

Info

Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases

Dimitris Tsoukalas1,2,3, Vassileios Fragoulakis4, Evangelia Sarandi2,5, Anca Oana Docea6, Evangelos Papakonstaninou2, Gerasimos Tsilimidos2, Chrysanthi Anamaterou2, Persefoni Fragkiadaki5, Michael Aschner7, Aristidis Tsatsakis3,5, Nikolaos Drakoulis8 and Daniela Calina1



Original Research Article

Front. Mol. Biosci., 01 November 2019 | https://doi.org/10.3389/fmolb.2019.00120