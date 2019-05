Οι άνθρωποι δεν μιλούσαν πολύ για το σεξ στη δεκαετία του '80 – τουλάχιστον όχι τόσο ανοιχτά όσο μιλούν σήμερα. Έτσι, όταν αυτή η μικροσκοπική γυναίκα εβραϊκής καταγωγής, με αγγλικά με έντονη γερμανική προφορά, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί φράσεις όπως «πρόωρη εκσπερμάτωση» και είσοδος «από πίσω» στο τοπικό ραδιόφωνο –και αργότερα και στην τηλεόραση– οι άνθρωποι άρχισαν να την ακούνε φανατικά.

Τώρα, σχεδόν στα 91 της χρόνια, αποτελεί το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ, του "Ask Dr. Ruth" (Ρωτήστε τη Δρ. Ρουθ), το οποίο περιγράφει το ταξίδι της Γερμανοεβραίας Ρουθ Γουεστχάιμερ. Μέσα από αυτό μαθαίνουμε ότι η Δρ. Ρουθ αναγκάστηκε να μεταναστεύσει την περίοδο του ολοκαυτώματος, όπως επίσης ότι έμαθε μόνη της αγγλικά διαβάζοντας ρομαντικά μυθιστορήματα.



H Δρ. Ρουθ αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα πολυάσχολη μια και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου Εβραϊκής Κληρονομιάς, διδάσκει στο κολέγιο δύο μαθήματα, παρακολουθεί όπερα και συναυλίες και είναι πολύ ενεργή στο Twitter. Σημειωτέο ότι μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 βιβλία. Το ντοκιμαντέρ που βασίζεται στη ζωή της θα είναι διαθέσιμο στο τηλεοπτικό δίκτυο Hulu τον Ιούνιο.

Για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή, το σεξ είναι απαραίτητο. Πρέπει να έχεις ενδιαφέρον για το άτομο απέναντι σου και το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται, πέρα από το να περπατάτε την περίοδο της άνοιξης ανάμεσα σε όμορφα λουλούδια, με το να κάνετε καλό σεξ.



Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στους New York Times.



— Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτές τις δεκαετίες που δίνετε συμβουλές για το σεξ;

Λαμβάνω λιγότερα ερωτήματα που αφορούν τη σεξουαλική ικανοποίηση των γυναικών. Οι γυναίκες έχουν πλέον μάθει ότι είναι υπεύθυνες για τους οργασμούς τους. Επίσης, λιγότερα είναι και τα ερωτήματα που έχουν σχέση με την πρόωρη εκσπερμάτωση. Ωστόσο, τα ερωτήματα σχετικά με την ερωτική επιθυμία έχουν αυξηθεί, από ανθρώπους που λένε ότι δεν ευχαριστιούνται τη σεξουαλική επαφή ή ότι δεν έχουν χρόνο. Ειδικά οι millennials λένε ότι δεν έχουν χρόνο για σεξ.

— Οι millennials το λένε αυτό;

Μια γυναίκα με ρώτησε πρόσφατα πώς είναι δυνατόν οι νέοι άνθρωποι να βρούνε χρόνο για σεξ όταν δουλεύουν τόσο πολύ. Αυτό για μένα δεν ισχύει. Στις παλαιότερες εποχές, οι μετανάστες για παράδειγμα, οι οποίοι εργάζονταν σε εργοστάσια ενδυμάτων και δούλευαν πολύ σκληρά, έβρισκαν χρόνο για σεξ. Αλλιώς δεν θα υπήρχαμε σήμερα.



— Τι της είπατε;

«Βρες χρόνο».



— Της είπατε να αφήσει στην άκρη το κινητό της;

Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο την εποχή που διανύουμε είναι ότι χάνεται κάθε ουσιαστική συζήτηση. Μπαίνουμε στα εστιατόρια και βλέπουμε ακόμα και οικογένειες να είναι στο χέρι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμα, μια και μας δίνουν την δυνατότητα να βρίσκουμε γρήγορα τους ανθρώπους σε έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την ουσία της συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο.



— Πώς επηρεάζει αυτό τις σεξουαλική ζωή των ατόμων;

Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα ζευγάρι, το οποίο δεν έχει επικοινωνία για 24 ώρες, να κάνει καλό σεξ. Δεν λειτουργεί έτσι. Μέρος μιας πετυχημένης σχέσης είναι η ουσιαστική επικοινωνία του ζευγαριού. «Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα;», «Σε προβληματίζει κάτι;», «Κάλεσες την πεθερά σου;».



— Το online dating έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη μεταξύ τους συζήτηση;

Υπάρχει ένας όρος για τα άτομα που τείνουν να εξαφανίζονται. Πώς το λέμε;

— Εννοείτε το "Ghosting";

Ακριβώς αυτή ήταν η ονομασία που έψαχνα. Είναι τρομερό. Μια γυναίκα, όταν δούλευα ακόμη στο ραδιόφωνο, μου είπε ότι βγαίνει ραντεβού με έναν άντρα εδώ και τρία χρόνια και αγαπάει ο ένας τον άλλον. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν τον έβλεπε ποτέ τα Σαββατοκύριακα. Τότε τη ρώτησα αν δουλεύει ή αν φροντίζει ηλικιωμένους και η απάντηση της ήταν «όχι». Τη ρώτησα αν ήταν παντρεμένος και μου απάντησε θετικά. Τότε της αφιέρωσα το συγκεκριμένο τραγούδι "Wash That Man Right Out of Your Hair And Send Him On His Way" (το οποίο με λίγα λόγια της λέει να τον απομακρύνει από τη ζωή της). Μετά της να με καλέσει πίσω σε 3 εβδομάδες.

Είμαι τυχερή που είμαι υγιής , που μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους γύρω μου.



— Και πήρε;

Με πήρε και όντως τον είχε απομακρύνει από την ζωή της.



— Χα!

Οι άνθρωποι ακούνε τις συμβουλές μου.



— Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πλέον περισσότερα για το σεξ λόγω του Internet;

Δεν υπάρχει αμφιβολία, όντως γνωρίζουν. Αλλά δεν είναι πάντα σωστά ενημερωμένοι.



— Ποιοι μύθοι πρέπει να καταρριφθούν;

Ο πιο κοινός μύθος είναι εκείνος του μεγέθους. Το μέγεθος δεν μετράει. Εκτός και αν είναι μικροσκοπικό.

— Και τότε τι συμβαίνει;

Εκείνη είναι μια διαφορετική ιστορία. Θα πρέπει να μιλήσεις με έναν ουρολόγο.



— Ποια είναι η άποψη σας για την πορνογραφία;

Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση μιας και για δεύτερη φορά θα συμμετάσχω σε ένα debate με θέμα την πορνογραφία. Αυτό που δεν γνωρίζω ακόμη είναι αν με θέλουν να είμαι υπέρ η κατά της. Μπορώ να κάνω και τα δύο. Θα έλεγα από τη μία πως οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι είναι καλοδεχούμενο. Απλά κλείσε την πόρτα, να μην παρακολουθούν παιδιά. Από την άλλη, εάν νομίζετε ότι η στύση των αντρών και ο οργασμός των γυναικών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε θα ήταν χρήσιμο ένα μάθημα με τη Δρ. Ρουθ. Επειδή όλα στις ταινίες παρουσιάζονται υπερβολικά.



— Φαντάζομαι ότι έχετε διαβάσει ένα άρθρο στο Atlantic, στο οποίο αναφέρεται ότι οι Αμερικανοί κάνουν λιγότερο σεξ από ποτέ.

Δεν το πιστεύω. Δεν λέω ότι δεν έκαναν σοβαρή έρευνα. Αλλά δεν θέλω καθόλου να το πιστέψω. Διότι για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή, το σεξ είναι απαραίτητο. Πρέπει να έχεις ενδιαφέρον για το άτομο απέναντί σου και το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται, πέρα από το να περπατάτε την περίοδο της άνοιξης ανάμεσα σε όμορφα λουλούδια, με το να κάνετε καλό σεξ.

— Στην ταινία, ο γιος σας μιλάει για το πώς είναι να μένεις στο κολέγιο και ενώ περπατάς στους διαδρόμους, να ακούς την φωνή της μητέρας σου να ξεπροβάλλει από τα δωμάτια. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για τους γονείς που θέλουν να μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ;

Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να κάνει ερωτήσεις χωρίς να νιώθει ντροπή. Αν ένας γονιός νιώθει άνετα να συζητάει για το σεξ, τότε είναι καλό να δώσει τις συμβουλές του. Ένας που δεν νιώθει άνετα, μπορεί να δίνει βιβλία στο παιδί και να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Εγώ στα παιδιά μου άφηνα βιβλία, δεν συζητούσα μαζί τους καθώς άκουγαν ήδη αρκετά.



— Ποιο είναι το μυστικό σας για μακροζωία;

Είμαι τυχερή που είμαι υγιής, που μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους γύρω μου.



— Εκείνο που κάνει τις συμβουλές σας ευχάριστες είναι το γεγονός ότι τις συνδυάζετε με χιούμορ.

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, «ένα μάθημα που διδάσκεται με χιούμορ, είναι ένα μάθημα που μένει στην μνήμη».



— Τα tweets σας είναι πολύ αστεία.

Εγώ μιλάω και ο εκπρόσωπος μου ο Pierre [Lehu] τα καταγράφει. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν μπορώ να χειριστώ τον υπολογιστή αλλά ξέρω τι μπορεί να κάνει. Χθες ήμουν σε ένα πάρτι και έβγαζα φωτογραφίες για να της στείλω στον Pierre να τις ανεβάσει. Έχω περίπου 96.000-96.700 κάτι [followers], μπορείτε να το κοιτάξετε και μόνοι σας.



— Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε;

Πρέπει να φύγω. Η μικρή κυρία έχει πολλά να κάνει.