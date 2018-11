Αν έχεις κουραστεί από τις περίφημες αποτοξινωτικές δίαιτες, τη 'λατρεία' των χυμών και κάθε είδους κουλή διατροφική τάση που κάνει το φαγητό να μοιάζει μαρτύριο, η δίαιτα του Βούδα είναι για σένα!

Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται τόσο για δίαιτα όσο για διατροφική συνήθεια: κάτι που μπορείς να υιοθετήσεις και να εφαρμόζεις καθημερινά εφ' όρου ζωής. Και δεν υπάρχει καλύτερη εποχή να το κάνεις από τις γιορτές που οι διατροφικές προκλήσεις είναι πολλές και παντού. Βλέπεις, η "δίαιτα του Βούδα" θα σε κάνει να δεις τη νηστεία και την αποτοξίνωση με... άλλο μάτι!

Η συγγραφέας του βιβλίου Buddha's Diet: The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind, Tara Cottrell εξηγεί πως η συγκεκριμένη πρακτική δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο τρως αλλά με την ώρα που το τρως! "Η Δίαιτα του Βούδα είναι ένας νέος 'παλιός' τρόπος να τρώμε, βασισμένος στις αρχαίες διδαχές του Βούδα αλλά και στα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα για την περιοδική νηστεία. Συνοπτικά, η δίαιτα αυτή επικεντρώνεται στην συρρίκνωση του χρονικού παραθύρου μέσα στο οποίο τρώμε, δημιουργώντας έτσι ένα νέο μοτίβο διατροφής" εξηγεί η Cottrell.

Αν θες να δοκιμάσεις αυτό το νέο μοτίβο διατροφής, δεν έχεις παρά να τηρήσεις ένα παράθυρο 9 ωρών μέσα στο οποίο θα τρως όλα σου τα γεύματα.

"Η περιοδική νηστεία είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται χιλιάδες χρόνια τώρα με ποικίλους τρόπους. Όταν ο Βούδας έθεσε τους πρώτους κανόνες για τους ακολούθους τους, τους συμβούλευσε να αποφύγουν να τρώνε άτακτα. Για εκείνον, αυτό σήμαινε να μην τρώνε μετά τις 12.00 το μεσημέρι. Κάτι τέτοιο βέβαια, σήμερα, θα ήταν υπερβολικά περιοριστικό. Αλλά ο Βούδας είχε καταλάβει πως το να τρώει κανείς όλες τις ώρες ή αργά τη νύχτα, ήταν κακή ιδέα. Τότε μπορεί να μην υπήρχε η επιστήμη για να το επιβεβαιώσει, πλέον όμως αυτό έχει ήδη συμβεί" συνεχίζει η Cottrell ενώ εξηγεί πώς μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ αυτή τη νέα δίαιτα.

"Αν θες να δοκιμάσεις αυτό το νέο μοτίβο διατροφής, δεν έχεις παρά να τηρήσεις ένα παράθυρο 9 ωρών μέσα στο οποίο θα τρως όλα σου τα γεύματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι το 9.00 - 18.00 αν και επειδή κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, οι ώρες αυτές μπορεί να αλλάξουν, να είναι περισσότερες ή και λιγότερες. Το τρικ βέβαια είναι να περάσεις σταδιακά σε ένα διατροφικό παράθυρο 12, 11 και 10 ωρών πριν να καταλήξεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, παρατηρώντας πώς αντιδρά ο οργανισμός σου σε κάθε νέο βήμα και ρυθμίζοντας έτσι το επόμενο βήμα".

Σύμφωνα με την Cottrell, όταν κανείς αρχίσει να στενεύει το παράθυρο διατροφής του, θα παρατηρήσει πως αρχίζει να τρώει πολύ πιο συνειδητά. Βλέπεις το βράδυ είναι συνήθως η ώρα που ενδίδουμε στις χειρότερες επιλογές αφού είμαστε κουρασμένοι και στρεσαρισμένοι. Δίνοντας λοιπόν στον οργανισμό σου ένα διάλειμμα την ώρα που κανονικά θα κατανάλωνες κάτι επουσιώδες, του κάνεις ένα δώρο και παράλληλα μειώνεις το πρήξιμο και το βάρος που θα σου προκαλούσε ένα γεμάτο σάκχαρα και υδατάνθρακες σνακ.

Αντί λοιπόν φας κάτι ακόμα, πήγαινε μια βόλτα, διάβασε ένα βιβλίο ή κάνε κάτι παραγωγικό που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής σου ακόμα περισσότερο!

Με στοιχεία από το coveteur.com

(Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από το Chef's Table με τη βουδίστρια μοναχή και σεφ Jeong Kwan)