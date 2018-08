Αν και όλοι ξέρουμε πόσο επιβλαβής είναι ο ήλιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πολλές φορές δεν βάζουμε όσο αντηλιακό θα έπρεπε – ή δεν βάζουμε καθόλου.



Γι' αυτό το λόγο ακολουθούν κάποια tips που μπορείτε να ακολουθήσετε για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.



Τα βασικά

•Ανάλογα με το σωματότυπο σας, οι ειδικοί προτείνουν να χρησιμοποιείτε ποσότητα αρκετή να γεμίσει ένα σφηνοπότηρο όταν είστε στην παραλία. Ακόμα και όταν ο κόσμος χρησιμοποιεί αντηλιακό δεν βάζει όσο θα έπρεπε, λένε οι δερματολόγοι.

•Ακόμα και αν αναγράφεται στη συσκευασία ότι είναι αδιάβροχο, θα πρέπει να ξαναεφαρμόζουμε το αντηλιακό κάθε φορά μετά από το μπάνιο.

•Εάν δεν κολυμπήσετε, και πάλι πρέπει να εφαρμόζετε το αντηλιακό κάθε δύο ώρες, άσχετα με τον δείκτη προστασίας (SPF) του αντηλιακού σας.

•Πρέπει να βάζετε αντηλιακό τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έκθεση σας στον ήλιο.

•Κοιτάξτε για προϊόντα με την ένδειξη «προστασία ευρέος φάσματος» με δείκτη προστασίας SPF από 15 έως 50.



Σημεία που πιθανόν να ξεχάσετε

• Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες συχνά ξεχνούν τις κορυφές των αυτιών τους και το πάνω μέρος των πελμάτων.

• Οι άνδρες ξεχνούν κυρίως το τριχωτό της κεφαλής και το πίσω μέρος του λαιμού, ενώ οι γυναίκες συνήθως ξεχνούν την περιοχή του στήθους και του λαιμού.

• Ακόμα ένα σημείο που τείνουμε να ξεχνάμε όλοι ανεξεραίτως είναι οι πατούσες μας, ένα σημείο που μπορεί να είναι πολύ εκτεθειμένο στον ήλιο όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία μπρούμυτα ή όταν διαβάζουμε το βιβλίο μας.



Είναι ασφαλή τα αντηλιακά σε μορφή σπρέι;

Οι ειδικοί και οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει μία σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτημα οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο αποτελεσματικά είναι ή αν είναι επικίνδυνο να τα εισπνέουμε. Κάποιοι πάντως προτείνουν να μην τα χρησιμοποιούμε και να προτιμάμε το γαλάκτωμα ή τη λοσιόν.



Άλλοι απλά προτείνουν το αντηλιακό σε μορφή σπρέι να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο και ποτέ απευθείας στο πρόσωπο. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε στην παραλία τότε ίσως πάρει ο αέρας την περισσότερη ποσότητα, αφήνοντας σας ανεπαρκώς προστατευμένους.



Βελτιώνει και την εμφάνιση μας

Με το να χρησιμοποιούμε αντηλιακό κάθε μέρα – και όχι μόνο όταν είμαστε στην παραλία– μπορεί να μας βοηθήσει στην εμπόδιση της εμφάνισης πανάδων και ρυτίδων που συχνά μας οδηγούν στο δερματολόγο. Η έκθεση στον ήλιο είναι ένας βασικός παράγοντας γήρανσης του δέρματος.

Info

To κείμενο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του άρθρου με τίτλο You Know You Should Use Sunscreen. But Are You Using It Correctly? που δημοσιεύτηκε στους New York Times.