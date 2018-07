Πολλές γυναίκες (και μάλλον αρκετοί άνδρες επίσης) γνωρίζουν αυτή την αίσθηση, όταν κάποιος φίλος ή γνωστός σας ζυγίζει κυριολεκτικά με το βλέμμα του και λέει: «Αδυνάτισες; Μπράβο σου!».

Οποτεδήποτε σχολιάζουν την απώλεια βάρους μου, θέλω να τσιρίξω. Ακόμη και τώρα που κάθομαι εδώ στον καναπέ μου για να το σκεφτώ, αισθάνομαι μια αόριστη ενόχληση. Και για να είμαι σαφής, είμαι μια γυναίκα με, αυτό που θα έλεγε κανείς, φυσιολογικές αναλογίες - το σώμα μου μάλλον συμμορφώνεται με τις προσδοκίες του πολιτισμού μας για τα σώματα των γυναικών. Αλλά στα είκοσι μου χρόνια ως εγγεγραμμένη διαιτολόγος, έχω δει πώς τα σχόλια για το βάρος έχουν επηρεάσει τους πελάτες μου, πολλοί από τους οποίους έχουν έρθει σε μένα επειδή θεωρούνται «υπέρβαροι» και θέλουν να χάσουν μερικά κιλά ή απλά επειδή θέλουν να αποκτήσουν μια καλύτερη σχέση με το φαγητό. Για πολλούς από τους πελάτες μου, τα «συμπεράσματα» για το βάρος τους μπορούν να έχουν έντονες και πολύπλοκες επιπτώσεις.

Είναι ωραίο όταν θέλουμε να πούμε ένα καλό λόγο σε κάποιον, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι σχόλια για το βάρος του καθενός μπορούν να θεωρούν ως κομπλιμέντο ακόμη κι αν αυτή είναι η πρόθεση.

Ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος όντως έκανε δίαιτα και αδυνάτισε και πάλι δεν θα έπρεπε να σχολιάζουμε το σώμα του.

Πρώτα απ 'όλα, είναι ενοχλητικό.

Δεν μου αρέσει η αίσθηση του να αξιολογούμαι βάσει του μεγέθους του σώματός μου σε σχέση με το μέγεθος του σώματός μου σε προγενέστερο χρόνο. Ειλικρινά δεν είναι κάπως τρομαχτικό ότι προσέχουμε τόσο πολύ τις αλλαγές στα σώματα των άλλων;

Απλώς ενισχύονται κάποια στάνταρντ τα οποία τελικά μας καταδυναστεύουν.

Κάθε φορά που συγχαίρουμε τους φίλους και τους γνωστούς μας για το ότι αδυνάτισαν είναι σαν να επιβεβαιώνουμε το γνωστό πρότυπο ομορφιάς. Η απώλεια βάρους δεν είναι εγγενώς κάτι καλό ή κακό και το να είσαι λεπτότερος δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμο με το "καλύτερος". Α, και παρεμπιπτόντως, ξέρω ότι είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, αλλά μερικοί άνθρωποι είναι πραγματικά ευχαριστημένοι με το βάρος τους.

Το να πεις στον άλλον «μπράβο που αδυνάτισες» τελικά δεν ακούγεται σαν φιλοφρόνηση.

Αν πεις σε κάποιον πόσο πιο ωραίος είναι τώρα που αδυνάτισε μπορεί να υποθέσει ότι μάλλον δεν φαινόταν και τόσο ωραίος μέχρι τώρα και πως αν κερδίσει βάρος σίγουρα δενθα είναι ωραίος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Πρόκειται για μια πολύ μπερδεμένη φιλοφρόνηση.

Ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος όντως έκανε δίαιτα και αδυνάτισε και πάλι δεν θα έπρεπε να σχολιάζουμε το σώμα του.

Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να χάσουν βάρος, και αν το γνωρίζετε, είναι ωραίο και ευγενικό να τους συγχαρείτε, σωστά; Θα σας έλεγα αρχικά να ξαναδείτε το πρώτο μου σχόλιο σχετικά με το πώς ο σχολιασμός του βάρους των άλλων μπορεί να δράσει παρεμβατικά. Πέρα όμως από αυτό, όταν κάποιος προσπαθεί με δίαιτα να χάσει κάποια κιλά, το βάρος του μπορεί να σημειώσει αυξομειώσεις. Μπορεί για ένα διάστημα να χάσει λίγα κιλά και μετά να ξαναπάρει κάποια. Κι έτσι ένα κομπλιμέντο για το βάρος του να τον κάνει να αισθανθεί ότι έχει αποτύχει ή ίσως φέρει αμηχανία αν ξαναπάροει εκείνα τα πέντε κιλά που κατάφερε να χάσει.



Μπορεί να πυροδοτήσει κάποια σοβαρότερα ζητήματα

Για τα άτομα με διατροφικές διαταραχές ή άτομα που κάνουν χρόνια δίαιτα, οι φιλοφρονήσεις σχετικά με την απώλεια βάρους δεν λειτουργούν θετικά.

Αν κάποιος έχει ιστορικό διατροφικής διαταραχής – κάτι που εσείς ίσως δεν γνωρίζετε - ένα σχόλιο σχετικά με την απώλεια βάρους του τύπου « Δείχνεις τέλεια τώρα που αδυνάτισες» μπορεί να εκληφθεί ως ενθάρρυνση για να χάσει περισσότερο βάρος, γιατί στο μυαλό του θα δείχνει τελειότερος αν χάσει περισσότερα κιλά. Επειδή υπήρξα κι εγώ άτομο με διατροφικές διαταραχές, όταν κάποιος σχολίαζε την απώλεια βάρους μου, ένιωθα μια βαθιά και έντονη αίσθηση πανικού. Τι γίνεται αν πάρω κιλά;

Δεν ξέρετε τι συμβαίνει πραγματικά στους άλλους.

Δεν μπορώ να γράψω αυτό το κομμάτι χωρίς να σχολιάσω και το γεγονός ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένα άτομο μπορεί να χάσει κιλά χωρίς να το έχει επιδιώξει- από κάτι τραυματικό ή ακόμα και απροσδόκητο, κάποια ασθένεια, στρες κλπ. Θυμάμαι κάποιον που μου έλεγε ότι κάποτε είχε πει «μπράβο» σε μια φίλη του που αδυνάτισε και έπειτα ανακάλυψε ότι εκείνη η φίλη είχε καρκίνο.



i. Το κείμενο αποτελεί απόδοση στα ελληνικά του άρθρου με τίτλο "We Really Need to Stop Complimenting People on Weight Loss" της Abby Langer που δημοσιεύτηκε στο Self.