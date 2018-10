Ελλάδα Μια δεύτερη ευκαιρία στον πρώην άστεγο Γιώργο Μπαρκούρη

Μιλήσαμε με τον πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ «Tomorrow in the battle think on me» του Αντώνη Τολάκη για το παρελθόν του στους δρόμους και το παρόν του ως δασκάλου ψηφιακών δεξιοτήτων