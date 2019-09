Oσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Σεπτέμβρης θα είναι πάντα ένα σχολικό απωθημένο, μια αναρχική μονάδα μέτρησης που σου λέει ότι η χρονιά ξεκινά τώρα, κι ας γιορτάζουμε την αρχή της την 1η Γενάρη (συνωμοσία πίσω από την οποία βρίσκεται σίγουρα ο Αϊ Βασίλης...). Όλες οι σημαντικές αποφάσεις, όλα τα ορόσημα, οι νέες αρχές, συμβαίνουν τώρα. Τώρα που χτυπάει το σχολικό κουδούνι, που αρχίζουν οι εγγραφές σε σχολές, ΙΕΚ, πανεπιστήμια, κολέγια και προγράμματα επιμόρφωσης. Η εκπαίδευση γιορτάζει τον Σεπτέμβρη! Χωρίς πυροτεχνήματα και ρεβεγιόν, αλλά με τον ενθουσιασμό ενός νέου κόσμου που ανοίγεται μπροστά σου, περιμένοντας να τον κατακτήσεις.



Υπάρχουν δύο τρόποι να δεις αυτήν τη νέα αρχή. Ο ένας είναι ως μια αγχωτική διαδικασία που σε βάζει στο τριπάκι του ανταγωνισμού, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι βάσεις των Πανελλαδικών είναι το έδαφος στο οποίο πατάς. Κι αν αυτό το έδαφος δεν συγκεντρώνει την «απαραίτητη βαθμολογία», τότε καταρρέει και σε παρασύρει. Κι όμως, το έδαφος πάνω στο οποίο θα πατήσεις για να συναντήσεις το μέλλον σου δεν περνάει απαραίτητα από τις Πανελλήνιες, τα ΑΕΙ ή τα ΑΤΕΙ.

Ο δεύτερος τρόπος για να δεις την εκπαίδευση είναι ως μια δημιουργική αναζήτηση ανάμεσα στις δεκάδες επιλογές που ταιριάζουν στη δική σου προσωπικότητα, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Κι αυτή η αναζήτηση είναι ίσως μία από τις πιο συγκινητικές και σημαντικές στιγμές της ενήλικης ζωής σου. Κολέγια σε Ελλάδα και Κύπρο, ιδιωτικά ΙΕΚ και σχολές, κέντρα διά βίου μάθησης, σε περιμένουν για να σε ξεναγήσουν σε προγράμματα σπουδών που υπόσχονται μια συναρπαστική εμπειρία. Από Οικονομικά και Μarketing μέχρι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και από Νέες Τεχνολογίες μέχρι Τέχνες, μια περίοδος γνώσης ξετυλίγεται για να σε παρασύρει σε νέες ανακαλύψεις.



Υπερσύγχρονες αίθουσες, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και κυρίως εξειδικευμένοι καθηγητές θα κάνουν αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Μαζί σου θα ταξιδέψουν άνθρωποι που θα γίνουν φίλοι σου και δεν θα ξεχάσεις ποτέ, ακόμα κι αν η ζωή σάς χωρίσει. Γιατί τα φοιτητικά χρόνια είναι ένα ορόσημο που σε σημαδεύει για τα καλά και σου δημιουργεί αναμνήσεις από εκείνες που διηγείσαι χρόνια μετά, λες και μιλάς για την εμπειρία μιας άλλης ζωής.

Σε όλη αυτήν τη διαδικασία το πιο σημαντικό είναι να ρουφήξεις όσο περισσότερα μπορείς από γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες και να μην αφήσεις στιγμή να πάει χαμένη. Στις επόμενες σελίδες θα βρεις έναν οδηγό επιλογών που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τα επόμενα χρόνια θα ζήσεις την εμπειρία της εκπαίδευσης και πρέπει να την απολαύσεις. Κι αν σε αγχώνει η σκέψη του τι θα κάνεις στη ζωή σου, θυμήσου το «Everybody's free» (ή αλλιώς «Wear Sunscreen») του Μπαζ Λούρμαν: «Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life...the most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives some of the most interesting 40 year olds I know still don't...

Εκπαιδευτήρια

Εκπαιδευτήρια Δούκα

Αν η εμπειρία δημιουργεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, με μια ιστορία 100 ετών, μπορούν να εγγυηθούν μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική ηλικία και φτάνει μέχρι την προετοιμασία για τις πανεπιστημιακές σπουδές.

Με ιδιαίτερη αντίληψη των ξεχωριστών αναγκών κάθε εκπαιδευόμενου, ανταποκρίνονται σε αυτές με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον φοίτησης. Το εκπαιδευτικό μοντέλο είναι σχεδιασμένο ιδανικά από το προνήπιο μέχρι το λύκειο αλλά και το International Baccalaureate, το GCE/IAL και το BTEC Foundation in Art & Design. Ταυτόχρονα, με το πρόγραμμα University Placement Center κάθε μαθητής μπορεί να ετοιμάσει φάκελο για να υποβάλει αίτηση φοίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο σε οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, που δημιουργούν ένα ευχάριστο και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας είναι ένας συνδυασμός που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από την αλληλεπίδραση και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Δεν είναι τυχαίο πως οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων Δούκα σημείωσαν και φέτος πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και εισάγονται όλοι τους στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, και μάλιστα σε σχολές της πρώτης τους επιλογής.

Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151, Μαρούσι, 210 6186000, [email protected], www.doukas.gr

Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου

Τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου ξεκίνησαν το 1949 από ένα μικρό τριθέσιο σχολείο και σήμερα, μετά από 70 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, αποτελούν σημείο αναφοράς, καθώς ο εκπαιδευτικός οργανισμός καλύπτει όλες τις βαθμίδες γενικής εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία έως το λύκειο, φιλοξενώντας 1.490 μαθητές.

Το πολύπλευρο εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργείται με βάση τις σύγχρονες συνθήκες που επικρατούν σε κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, ώστε οι σπουδές να είναι σύμφωνες με την αγορά εργασίας και τις παρούσες επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου δεν διδάσκονται απλώς την προβλεπόμενη ύλη αλλά διαμορφώνουν στάσεις και δεξιότητες που τους προετοιμάζουν κατάλληλα ώστε να ηγηθούν στο μέλλον καινοτόμων δράσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Άλλωστε, οι διακρίσεις τους στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Ρητορικών Αγώνων, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Αστρονομίας, Ρομποτικής, Πληροφορικής, Επιχειρηματικότητας και Λογοτεχνίας, στον Διαγωνισμό F1 in Schools και σε διασχολικά πρωταθλήματα, όπως και η συμμετοχή τους σε δράσεις σαν την «Επιστήμη στο Προσκήνιο», το MUN και το EYP, σε περιβαλλοντικά προγράμματα και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες αποδεικνύουν το επίπεδο μόρφωσης που λαμβάνουν και την εξερεύνηση των γνωστικών πεδίων στην οποία συμμετέχουν.

Ο τίτλος του Microsoft Showcase School, αναγνώριση που μόλις 500 σχολεία σε όλο τον κόσμο και τέσσερα στην Ελλάδα έχουν κατορθώσει να αποσπάσουν, φέρνει τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου στην κορυφή της προτίμησης όταν αναζητάς ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση.

Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου, Αρκαδίου 63-65, Περιστέρι, 211 5002300 (παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό), Ελ. Βενιζέλου 112-114, Περιστέρι, 211 5002300 (γυμνάσιο, λύκειο, αθλητικό & πολιτιστικό κέντρο), www.avgouleaschool.gr

Ιδιωτικά ΙΕΚ

Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde

Ο κόσμος της Le Monde είναι ένας κόσμος γνώσης για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα τουριστικά επαγγέλματα, την εστίαση και τη γαστρονομία. Ως πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η σχολή συνδυάζει τις υψηλών προδιαγραφών υποδομές με το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές μια εμπειρία εκπαίδευσης με έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα και την τεχνική κατάρτιση.

Από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η Le Monde διοργανώνει το Le Monde Bootcamp September Edition, προσφέροντας για μία ακόμα φορά μια δωρεάν εκπαιδευτική εμπειρία σε επίδοξους σεφ και pastry chefs 17-40 ετών, οι οποίοι θα βιώσουν μια επιμορφωτική διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για εκείνους. Τα εργαστήρια της σχολής Le Monde βρίσκονται στο επίκεντρο του Bootcamp με τη διεξαγωγή διαλέξεων αλλά και μαγειρικών δράσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να πειραματιστούν, να γνωρίσουν την ουσία αλλά και τα μυστικά της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης και να μοιραστούν με τους ειδικούς την ουσία αυτού του γοητευτικού χώρου.

Εξάλλου, η Le Monde, εκτός από τις σπουδές υψηλού επιπέδου, προσφέρει σε αποφοίτους τουριστικών ειδικοτήτων, καθώς και σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους, προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην υψηλή μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική αλλά και στη Διοίκηση Τροφίμων και Ποτών μέσα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Εκπαιδευτικός Όμιλος Le Monde, Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο, 210 4830500, [email protected], www.lemonde.edu.gr

Etoile by Les Chefs

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Etoile by Les Chefs ιδρύθηκε το 2011 από επαγγελματίες στον χώρο του επισιτισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και αποτελεί την πιο εξειδικευμένη σχολή για τη γαστρονομία και τον τουρισμό. Προσφέρει τις επιλογές του σεφ, του pastry chef και των ξενοδοχειακών σπουδών και στόχο έχει τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση επαγγελματιών που θα ξεχωρίσουν στον χώρο του επισιτισμού και του τουρισμού, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι κορυφαίοι καθηγητές με πανεπιστημιακές γνώσεις που βρίσκονται στο πλευρό των σπουδαστών αποτελούν εγγύηση για την επιτυχημένη πορεία, ενώ οι μέθοδοι διδασκαλίας με τη μορφή της βιωματικής γνώσης προετοιμάζουν κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους ώστε να λειτουργήσουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Άλλωστε, όλοι οι σπουδαστές της Etoile by Les Chefs από την πρώτη κιόλας χρονιά φοίτησης κάνουν πρακτική στους μεγαλύτερους επισιτιστικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς, όπως οι Disneyland, Hilton, Grecotel Hyatt, Marriott, Μεγάλη Βρεταννία, Ιntercontinental, The Westin Resort Costa Navarino, Yes Hotels, The Golden Age, Poseidonion Grand Hotel Spetses.

Σημαντική κίνηση του εκπαιδευτικού ομίλου είναι η προσφορά υποτροφίας αξίας 6.500 ευρώ σε όλους όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στον ολοένα ανερχόμενο τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η οποία θα καλύψει τα δίδακτρα διετούς φοίτησης επιπέδου ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα etoile.edu.gr/ypotrofia-etoile-2019/ και ο νικητής θα αναδειχτεί μέσα από δημόσια κλήρωση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει η Etoile στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Etoile by Les Chefs, Ηλία Ηλιού 81, Ν. Κόσμος, 210 9271130, [email protected], etoile.edu.gr

ΙΕΚ Δέλτα

Με μια διαδρομή που ξεκινά από το 1971, τα ΙΕΚ Δέλτα προσφέρουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με την επιλογή καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι 12 τομείς σπουδών καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων και δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώση και τεχνική κατάρτιση για τις πιο περιζήτητες θέσεις της αγοράς εργασίας, τις οποίες αναζητά κάθε τόσο το Career Office του ΙΕΚ Δέλτα.

Μηχανική και Πληροφορική, Τουρισμός & Επισιτισμός, Υγεία & Ομορφιά, Τέχνες & Παιδαγωγικά, Διοίκηση, Οικονομία & Επικοινωνία είναι οι προσφερόμενοι κλάδοι σπουδών που οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα, ενώ η συνεργασία με το Marconi International University της Αμερικής σού δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις bachelor ή master μέσα σε έναν χρόνο με e-learning σύστημα διδασκαλίας.

ΙΕΚ Δέλτα, Ιπποκράτους 22, Αθήνα / Θηβών 197, Περιστέρι, 210 8225983, stadiodro[email protected], iekdelta.gr

Easy Education

Η Easy Education, εδώ και έντεκα χρόνια, κάνει πράξη τη διά βίου μάθηση με μια σειρά από 50 προγράμματα σπουδών που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης. Με συνέπεια και σεβασμό προς τον εκπαιδευόμενο, τα Easy Education υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Γραφιστική, Λογιστική, Autocad και GIS) αλλά και για εξειδικευμένες λύσεις (σεμινάρια και επιμορφώσεις προς μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίδευσης). Σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ τελικός στόχος είναι η υποστήριξή του στην ανεύρεση εργασίας ή στη συντήρηση μιας υπάρχουσας θέσης. Οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην εκπαίδευση, που παρέχονται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και πανελλαδικά, φέρνουν τα Easy Education στο κέντρο του χάρτη που οδηγεί τους περισσότερους από 12.000 εκπαιδευόμενους (τα τελευταία πέντε χρόνια) σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Easy Education, Εληάς 1, 1ος όροφος, Βέροια, 23111 10186 / Υποκατάστημα: Καπετάν Άγρα 6, ισόγειο, Βέροια, [email protected], www.easy-education.gr

Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος

H Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος υπήρξε το δημιούργημα του Πάνου Διαμαντόπουλου που οραματίστηκε μια ξεχωριστή διαδικασία μάθησης ώστε να μυηθούν οι μαθητές στον κόσμο της δημιουργίας και της υψηλής κομμωτικής. Μέσα από βιωματικές μεθόδους και πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα η σχολή ξεχωρίζει για το επίπεδο σπουδών αλλά και την ολιστική θεώρηση της γνώσης που παρέχει.

Οι καθηγητές που επιλέγονται προσεκτικά καθοδηγούν τους σπουδαστές στον κόσμο της κομμωτικής μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την υψηλή τεχνογνωσία και τη θεωρητική κατάρτιση, αποκαλύπτοντας τα μυστικά των χρωμάτων, των μορφών και των σχημάτων που είναι απαραίτητα σε έναν επιτυχημένο επαγγελματία. Η ακαδημαϊκή προσέγγιση των μαθημάτων που αφορούν την ιστορία της κομμωτικής δημιουργεί ένα υπόβαθρο απαραίτητο για την ουσιαστική εξέλιξη του μαθητή, ενώ η αντιμετώπιση του τρόπου έκφρασης κάθε εποχής ολοκληρώνει τη θεωρητική πλευρά της εκπαίδευσης.

Από την άλλη, η βιωματική εμπειρία που προσφέρει η Σχολή Διαμαντόπουλος μέσα σε υπερσύγχρονες αίθουσες, όπου κάθε σπουδαστής εξελίσσει τις τεχνικές του και αναπτύσσει νέες δεξιότητες, εξασφαλίζει μια επιτυχημένη πορεία που ξεχωρίζει και αναγνωρίζεται με διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν είτε τη διετή φοίτηση στο ΙΙΕΚ Κομμωτικής είτε τη μονοετή στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Κομμωτικής. Ταυτόχρονα, τα σεμινάρια για επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελίξουν την τεχνική τους ή να ενημερωθούν για τις επιρροές και τις τάσεις στα μαλλιά που διοργανώνει η Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος αποτελούν ένα σημαντικό εφόδιο εξέλιξης για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Σχολή Κομμωτικής Διαμαντόπουλος, Ευριπίδου 28, Αθήνα, 210 8019598, 210 8019583, [email protected], diamantopoulos.com.gr

Κολέγια

ALBA Graduate Business School

Στόχος του ALBA Graduate Business School είναι να εκπαιδεύσει τους αυριανούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου μέσα από προγράμματα που αφορούν τον τομέα του Business Management. Οι φοιτητές του έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα πλήθος κατευθύνσεων πιστοποίησης από εξειδικευμένους οργανισμούς προγραμμάτων MBA, MSc, Phd, και certificates, όπως MBA in Shipping, MSc in Business for Lawyers, Double Masters for Lawyers, MSc in Finance, MSc in Tourism Management κ.ά.

Εξίσου σημαντική είναι και η συνεργασία τα τελευταία χρόνια με το American College of Greece, που αποτελεί μια εγγύηση για τις υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει. Οι απόφοιτοί του, που ξεπερνούν τους 37.000, εργάζονται σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε σημαντικούς οργανισμούς της Ελλάδας, ενώ το μότο του κολεγίου που ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της ΕΔΕΕ, «Business Unusual», δηλώνει τη συνεχή δέσμευση οι σπουδές να ξεπερνούν την κατεστημένη εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς.

ALBA Graduate Business School, Ξενίας 6-8, Αθήνα, 210 8964531-8, [email protected], www.alba.acg.edu/

BCA College

Όταν ιδρύθηκε το 1971, το BCA ήταν το πρώτο κολέγιο στην Ελλάδα που είχε στόχο να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό που υπήρχε σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση όπως η Οικονομία & Διοίκηση, οι Τουριστικές Σπουδές και η Μηχανογράφηση. Από τότε μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας μια διδακτική εμπειρία σύμφωνη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Από το 2015 το BCA συνεργάζεται σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα με το Plymouth University, ένα πανεπιστήμιο παγκόσμιας φήμης του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο τον προσανατολισμό στην επιχείρηση, που μετρά πάνω από 30.000 σπουδαστές. Τα νέα προγράμματα του κολεγίου έχουν ως βασικό στόχο να εφοδιάσουν τους διδασκόμενους με καινοτόμες επαγγελματικές δεξιότητες που θα δώσουν αξία στο βιογραφικό τους και ουσιαστικές γνώσεις για την επαγγελματική τους πορεία. Βασικός άξονας των μαθημάτων είναι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, ώστε να δημιουργήσουν αποφοίτους πρωτοπόρους στη νέα παγκόσμια οικονομία.

BCA College, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205, Αθήνα, 210 7253783-6 / Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, Κηφισιά, 210 6236511, [email protected], www.bca.edu.gr/

City Unity College

To City Unity College ιδρύθηκε το 1999 ως παράρτημα του City University of Seattle και από το 2010 λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το υπουργείο Παιδείας. Το κολέγιο προσφέρει μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύγχρονους τομείς γνώσης με τη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων από διακεκριμένους καθηγητές και καταξιωμένους επαγγελματίες με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους.

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Επιστήμη των υπολογιστών, Διοίκηση Διεθνούς Φιλοξενίας & Τουρισμού, Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εμπορική Ναυτιλιακή Ακαδημία, Νομική, Ψυχολογία, Ορθόδοξη Θεολογία και Ανθρωπιστικές Σπουδές είναι οι προσφερόμενοι τομείς εκπαίδευσης με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε full-time, part-time ή distance learning φοίτηση, ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε φοιτητή.

City Unity College, Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, 210 3243222 / Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 211 7109150 / Στασίνου 19, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος, +357 22332333, [email protected], cityu.gr/

Deree The American College of Greece

Το Deree The American College of Greece, που ιδρύθηκε το 1875, είναι το πιο παλιό αμερικανικό κολέγιο στην Ευρώπη. Από τότε προσφέρει ακαδημαϊκή μόρφωση υψηλού επιπέδου με προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NEASC (New England Association of Schools and Colleges) και πιστοποιημένα O.U. (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαθέτει τρεις σχολές, το School of Business, το School of Liberal Arts and Sciences και το Frances Rich School of Fine and Performing Arts, στις οποίες πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει προγράμματα master σε 6 υπερσύγχρονες ειδικότητες. Το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και οι μέθοδοι διδασκαλίας που ξεπερνούν το κατεστημένο της συμβατικής εκπαίδευσης οδηγούν τους μαθητές σε νέους ορίζοντες με οδηγό την κριτική σκέψη.

Οι απόφοιτοί του σε ποσοστό 61% βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους μέσα σε 6 μόλις μήνες από την αποφοίτησή τους, ενώ το Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών δίνει στους φοιτητές των δημόσιων ΑΕΙ και AΤΕΙ την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που επιθυμούν με στόχο την ακόμα πιο ανταγωνιστική είσοδό τους τους στην αγορά εργασίας.

Deree The American College of Greece, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 210 6009800, [email protected], www.acg.edu/

Πανεπιστήμια

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνώνυμο της γνώσης και της εκπαίδευσης, συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τη συνεχή επιμόρφωση μέσα από το εκτεταμένο πρόγραμμα e-learning που λειτουργεί εδώ και 19 χρόνια. H εξ αποστάσεως εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος που στόχο έχει τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρχονται σε επαφή με την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα επαγγελματικά πεδία που επιλέγουν. Μέσα από την παρακολούθηση των προγραμμάτων οι συμμετέχοντες αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν με επιτυχία στη θέση εργασίας που επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα 40 εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής όπως Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.ά., ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι μπορεί κανείς να βρει ακόμα και προγράμματα που συνδέονται με τη νέα εποχή της 4ης Bιομηχανικής Eπανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως Fintech & Digital Transformation in Financial Services, Blockchain Developer και Artificial Intelligence & Machine Learning.

Όσο για την ίδια τη διαδικασία, η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, παραμένοντας φιλική προς τον χρήστη, ώστε να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, βίντεο (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις αλλά και virtual reality τεχνικές, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητες και οι διά ζώσης συναντήσεις. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, elearn.elke.uoa.gr/

UCLan Cyprus

H υπερσύγχρονη και άρτια υποδομή του Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί από το 2012 στη Λάρνακα και φιλοξενεί πλήθος σπουδαστών σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και εξ αποστάσεως προγράμματα στις σχολές School of Business & Management, School of Law, School of Science και Institute of Professional Studies. Κάτω από την ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι αδειοδοτημένο από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας και προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση που συνδυάζει το κυπριακό και το βρετανικό μοντέλο.

Το 2017 το UCLan Cyprus κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα 1.000 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως από τον αμερικανικό οργανισμό U.S. News & World Report, ενώ συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Τα υπερσύγχρονα αμφιθέατρα, οι 30 αίθουσες διδασκαλίας, τα εξειδικευμένα εργαστήρια και οι ολοκαίνουριες φοιτητικές εστίες εξασφαλίζουν μια μοναδική φοιτητική εμπειρία, ενώ σημαντικό προσόν για τους αποφοίτους του αποτελεί η απόκτηση δύο πτυχίων από τα πανεπιστήμια UCLan Cyprus και UCLan UK, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

UCLan Cyprus, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 12-14, Λάρνακα Κύπρος, +357 24 694000, [email protected], www.uclancyprus.ac.cy/

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει μια σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτει 8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες που στεγάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του.

Με σχολές που καλύπτουν επιστημονικά πεδία όπως αυτά των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιατρικής, των Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αλλά και με Πολυτεχνική Σχολή, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν σπουδές διεθνών προδιαγραφών με έμπειρο και επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τo Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναδειχτεί ως το 63ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως και 3ο καλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο της «Νέας Ευρώπης», προσελκύοντας φοιτητές από 50 διαφορετικές χώρες. Εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα, προσφέρει μια σειρά επιλογών σε master και διδακτορικά που προσφέρουν εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Ταυτόχρονα, σημαντικό είναι το ερευνητικό έργο που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μέλος διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων, συνεργαζόμενο με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Παράλληλα, στηρίζει προγράμματα κινητικότητας (Erasmus+, Erasmus Mundus) που αφορούν φοιτητές και προσωπικό. Το 2015 κατατάχθηκε, σύμφωνα με την κατάταξη των Τimes Higher Education, στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, Λευκωσία, +357 22894000, [email protected], www.ucy.ac.cy/el/

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με δέσμευση την άριστη εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί περισσότερους από 11.500 φοιτητές απ' όλο τον κόσμο και αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου με διεθνή αναγνώριση. Μέχρι σήμερα έχει προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών συμβατικά ή εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα επιστημονικά πεδία διδάσκονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, διατηρώντας την υψηλού επιπέδου κατάρτιση και την παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων.

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει Ημέρες Γνωριμίας στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους έμπειρους συμβούλους που θα απαντήσουν σε όποια ερώτηση αφορά το πανεπιστήμιο, που κατατάχθηκε ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EECA) για το 2019 από τον παγκόσμιο οργανισμό QS World University Rankings.

Τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου, τα προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης, οι υποτροφίες και οι χορηγίες βρίσκονται πρώτα στη λίστα ενδιαφέροντος των Ημερών Γνωριμίας, ενώ η διαμονή στις νέες φοιτητικές εστίες αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα, δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να προκρατήσουν θέση μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν το εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατευθύνσεις και το επάγγελμα που τους ταιριάζει.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία Κύπρος, +357 22841528. Γραφεία: Μεσογείων 265, Νέο Ψυχικό, Αθήνα, 8011002345, 210 6748293, 303 / Spring Str, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, +1212 3210921, [email protected], www.unic.ac.cy

Πανεπιστήμιο «Νεάπολις Πάφος»

To Πανεπιστήμιο «Νεάπολις Πάφος» που ιδρύθηκε το 2010 αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσελκύει φοιτητές απ' όλο τον κόσμο. Προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου στις σχολές Economics, Administration & Computer Science, Architecture, Engineering, Land & Environmental Sciences, Health Sciences, Law, Social Sciences, Arts & Humanities. Με πάνω από είκοσι προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, προωθεί την καινοτομία, δημιουργώντας νέες προοπτικές στην επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων.

Παράλληλα, διαθέτει μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογικά ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες όπως η Δημόσια Διοίκηση (με κατευθύνσεις Γενική Διοίκηση, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας), η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, η Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, η Θεολογία, ο Τουρισμός, οι Διεθνείς Σχέσεις και η Ευρωπαϊκή Πολιτική. Όσο για τις εγκαταστάσεις, αυτές ολοκληρώνουν τη φοιτητική εμπειρία σε ένα περιβάλλον σύγχρονο που καλύπτει όλες τις ανάγκες των φοιτητών.

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Λεωφόρος Δανάης 2, Νεάπολις, Πάφος, +357 26843300, [email protected], www.nup.ac.cy

Φροντιστήρια Μ.Ε. και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Φροντιστήρια Διακρότημα

Το Κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης Διακρότημα δημιουργήθηκε το 1997 από μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων καθηγητών με στόχο την παροχή μαθημάτων φροντιστηριακής υποστήριξης. Από τότε, το έργο του ομίλου αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, φιλοξενώντας κάθε χρόνο γύρω στους 3.500 μαθητές που επενδύουν στο μέλλον τους και εξασφαλίζουν την επιτυχία. Τα φροντιστήρια Διακρότημα αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 2 πιστοποιήσεις ολικής ποιότητας ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1433 από τους LLOYD'S Register του Λονδίνου, περισσότερα από 65 φροντιστήρια σε λειτουργία και 480 εξειδικευμένους καθηγητές.

Τα φροντιστήρια του ομίλου προσφέρουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των μαθητών και εξειδικευμένη ύλη μαθημάτων που διαρκώς ανανεώνεται, ενώ διαθέτουν και αποκλειστικές εκδόσεις, τα σχολικά βοηθήματα Διακρότημα. Στόχος του ομίλου δεν είναι ο καλύτερος βαθμός στο σχολείο αλλά και η έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φροντιστήρια Διακρότημα, Κεντρικά: Κουντουριώτου 146-148, Πειραιάς, 210 4133810, 210 4136630, [email protected], www.diakrotima.gr

Goethe Athen

Με πάνω από 65 χρόνια λειτουργίας, συνέπειας και ποιότητας, το Goethe-Institut Athen τραβά την προσοχή όχι μόνο ως κέντρο εκμάθησης γερμανικών αλλά και ως ινστιτούτο που, σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς, διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως συνέδρια, διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες, λογοτεχνικές βραδιές, εικαστικά δρώμενα καθώς και σεμινάρια και ομάδες εργασίας για καθηγητές γερμανικών. Τα 150 Goethe-Institut σε περισσότερες από 90 χώρες στον κόσμο σού δίνουν άμεση πρόσβαση στη γλώσσα σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.

Οι περισσότεροι από 200.000 σπουδαστές σε όλο τον κόσμο και τα πάνω από 1.000 επιμορφωτικά προγράμματα δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης με το Goethe-Institut Athen, όπου θα βρεις μια πλούσια βιβλιοθήκη με σύγχρονα μέσα σε γερμανική και ελληνική γλώσσα. Μισό εκατομμύριο σπουδαστές προετοιμάζονται σωστά και με συνέπεια για τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά του Goethe-Institut, ενώ η δομή των τμημάτων ακολουθεί τον ρυθμό που επιλέγεις, δηλαδή κανονικό, εντατικό ή ειδικό τμήμα, ανάλογα με τις επαγγελματικές ή προσωπικές σου υποχρεώσεις και ανάγκες.

Goethe Athen, Πανεπιστημίου 57, 3ος όροφος, Στοά Μάντακα, 210 3661000, [email protected], www goethe.de/athen

Ινστιτούτο Θερβάντες

Στόχος του Ινστιτούτου Θερβάντες που ιδρύθηκε το 1991 στην Ισπανία είναι η διάδοση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού της Ισπανίας και των ισπανόφωνων χωρών. Διαθέτει 90 παραρτήματα σε περισσότερες από σαράντα χώρες, μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας που προσφέρει μαθήματα ισπανικών αλλά και επιμόρφωσης για καθηγητές Ισπανικής, στηρίζει τις διάφορες δραστηριότητες των ισπανιστών και παράλληλα προωθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Με πάνω από 100.000 σπουδαστές, το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι ο μεγαλύτερος διεθνής φορέας που ασχολείται με την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας και έχει τιμηθεί με το βραβείο «Πρίγκιπας της Αστούριας» στην κατηγορία «Επικοινωνία & Ανθρωπιστικές Σπουδές». Οι καθηγητές του είναι από την Ισπανία ή άλλη ισπανόφωνη χώρα, έχουν υψηλή πανεπιστημιακή μόρφωση και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Το Θερβάντες προσφέρει και online μαθήματα ισπανικών, ενώ διεξάγει τις εξετάσεις για τα διπλώματα της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας ( DELE ) και εκδίδει πιστοποιητικά και επίσημους τίτλους συμμετοχής στα μαθήματά του.

Ινστιτούτο Θερβάντες, Σκουφά 31, Κολωνάκι, Αθήνα, 210 3634117, [email protected], www.atenas.cervantes.es

Καλλιτεχνικές Σχολές

ΑΚΤΟ

O ΑΚΤΟ είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Τέχνης, Design & Media στην Ελλάδα, όπου διδάσκονται με έναν πολύπλευρο τρόπο προγράμματα σπουδών, συνδυάζοντας μοναδικά την επιστημονική θεωρία με την καλλιτεχνική πράξη. Μέσα από την εξειδίκευση, την πρωτοπορία και τη διαρκή εξέλιξη οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και να επιλέξουν την κατεύθυνση που τους ταιριάζει. Η συνεργασία με το Middlesex University έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση των διεθνών αναγνωρισμένων τίτλων ΒΑ (Ηοnours) Degree και Master of Arts in Design.

ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11, Αθήνα, 210 5230130 / 26ης Οκτώβρη 38-40 & Ανδρέου Γεωργίου, Θεσσαλονίκη, 2310 221231, [email protected], akto.gr/

Βακαλό Art & Design College

Μια παρέα διακεκριμένων καλλιτεχνών και διανοουμένων βρίσκεται πίσω από τη Σχολή Βακαλό, η οποία ιδρύθηκε το 1958 ως η πρώτη σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Ελλάδα. Οι φοιτητές, μέσα στο ήρεμο περιβάλλον ενός καταπράσινου λόφου, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το ταλέντο τους, επιλέγοντας κορυφαίου επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως Graphic Design (BA), Interior Design (BA), Digital Design (BA), Visual Communication (MA) και Architectural Design (MA), καθώς και μονοετή εργαστήρια και σεμινάρια.

Οι καθηγητές και οι άνθρωποι της σχολής την αντιμετωπίζουν όχι απλώς ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά ως μια οικογένεια όπου, καθένας από την πλευρά του, υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους και τους δίνει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους καλύτερους designers εντός και εκτός Ελλάδας.

Βακαλό Art & Design College, Λ. Κατσώνη 26, Αθήνα, 210 6442514, 210 6456035, [email protected], https: vakalo.gr/

Θοδωρής Πανάς / Σχολή Χορού Αθηνών

Ο Θοδωρής Πάνας, ο Ίων Κυπραίος και η Χριστίνα Λεγάκη συγκέντρωσαν γύρω τους μια εξαιρετική ομάδα διακεκριμένων και έμπειρων καθηγητών και ίδρυσαν το 2015 τη Θοδωρής Πανάς / Σχολή Χορού Αθηνών, θέλοντας να προσφέρουν ευέλικτο πρόγραμμα διδασκαλίας, όπου ο καθένας θα μπορεί να βρει αυτό που τον εκφράζει. Στην καρδιά της Αθήνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος, δημιουργήθηκε ένας χώρος άρτια εξοπλισμένος που λειτουργεί ως σημείο μάθησης αλλά και συνάντησης για παιδιά, νέους και ενήλικες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες.

Εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, funky jazz, hip hop, breakdance, commercial, afrorythm babies, musical kids, latin, oriental, yoga, progressive ballet & stretching και το τμήμα Express yourself by Thodoris που συνδυάζει χορευτικούς ρυθμούς zumba, latin και αεροβικές κινήσεις. Ο συνδυασμός χορού και μουσικής ως τρόπου έκφρασης βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολής χορού Θοδωρής Πανάς / Σχολή Χορού Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 2015, συγκεντρώνοντας μια μεγάλη ομάδα διακεκριμένων και έμπειρων καθηγητών.

Η μεγάλη ομάδα δασκάλων, καθένας από τους οποίους ειδικεύεται σε ένα είδος χορού, θα βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή να ανακαλύψει την κίνηση που τον εκφράζει περισσότερο, οδηγώντας τον στον μαγικό κόσμο αυτής της τέχνης. Εξάλλου, ο εμπνευστής της σχολής Θόδωρος Πανάς κάνει πράξη τη φιλοσοφία του, σύμφωνα με την οποία «χορεύοντας φτάνεις εκεί όπου δεν μπορείς... Με τη σωστή διδασκαλία και καθοδήγηση, μα, πάνω απ' όλα, με έμπνευση, όλοι μπορούν να ασχοληθούν με τον χορό είτε ερασιτεχνικά είτε εξελισσόμενοι σε επαγγελματίες χορευτές και περφόρμερ».

Θοδωρής Πανάς / Σχολή Χορού Αθηνών, Μαραθωνομάχων 51, Ακαδημία Πλάτωνος, 210 5158735, [email protected], www.athensdanceschool.gr

Χαλκηδόνιο Ωδείο

Το Χαλκηδόνιο Ωδείο αποτελεί μια κορυφαία επιλογή μουσικών σπουδών και λειτουργεί από το 1991, εξασφαλίζοντας στους μαθητές του όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να γνωρίσουν τον φανταστικό κόσμο της μουσικής με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Η ομάδα των καθηγητών αποτελείται από μουσικούς που δίνουν ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διδάσκουν σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής, ενώ τα έργα τους παίζονται από συμφωνικές ορχήστρες στο Μέγαρο Μουσικής και παγκοσμίως.

Στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας οι εκπαιδευτικές μέθοδοι έχουν στο επίκεντρο κάθε μαθητή ξεχωριστά, αναδεικνύοντας το προσωπικό του ταλέντο. Δεν είναι τυχαίο πως πολλοί από τους μαθητές έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και διεθνή φεστιβάλ και έχουν εισαχθεί στο Μουσικό Πανεπιστήμιο, ενώ κάποιοι από τους παλιότερους μαθητές είναι σήμερα σολίστ με μεγάλες ορχήστρες και διδάσκουν στο Χαλκηδόνιο Ωδείο.

Χαλκηδόνιο Ωδείο, Λεωφ. Δεκελείας 71, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 253 0080, [email protected], http://halkidonio.gr/

Θεατρικό Εργαστήρι PocketFlat

Το θεατρικό εργαστήρι PocketFlat στεγάζεται σε ένα παλιό διαμέρισμα στην οδό Πατησίων και δημιουργήθηκε από τη Στέλλα Μαρή, ηθοποιό, σκηνοθέτιδα και υπεύθυνη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Θεάτρου Minus [two]. Στον ιδιαίτερο αυτόν χώρο κάνει πραγματικότητα το όραμά της, διδάσκοντας με πολύ μεράκι την υποκριτική τέχνη που τόσο αγαπάει σε όλους εκείνους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το θέατρο με εκείνη.

Το θεατρικό εργαστήρι PocketFlat είναι 4ετούς φοίτησης, με δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων μαθημάτων. Οι σπουδαστές διδάσκονται υποκριτική, αρχαίο δράμα, χοροκίνηση, χοροθέατρο και φωνητική, ενώ λειτουργούν τμήματα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά 5-10 χρονών. Επίσης, μπορεί κανείς να επιλέξει τα τετραμηνιαία εργαστήρια με θέμα τη θεατρική διασκευή κειμένου ή το «Θέατρο Νο και Δύση». Στο PocketFlat το σύστημα εκπαίδευσης δεν είναι μόνο μια σκηνοθετική ματιά αλλά η ουσία του εναλλακτικού και πρωτοποριακού.

Θεατρικό Εργαστήρι PocketFlat, Πατησίων 299. Αθήνα, 213 0324265, 6937 382885, [email protected], FB: Θεατρικό Εργαστήρι PocketFlat - Stella Mari

Κέντρα Σεμιναρίων

Το Σπίρτο

Στόχος του Σπίρτου από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής το 2009 ήταν η προώθηση της μοντέρνας τέχνης σε όλο το φάσμα της μουσικής και των εικαστικών και σήμερα, μετά από 10 χρόνια, εξακολουθεί να προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων και σεμιναρίων που ξεφεύγει απ' τον τυποποιημένο τρόπο εκμάθησης.

Ο μαθητής, μέσα από την πρακτική εμπειρία μιας μεγάλης σειράς εικαστικών σεμιναρίων, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τέχνες όπως η ζωγραφική, η φωτογραφία, το χειροποίητο κόσμημα, το κόμικ και η εικονογράφηση, καθώς και πλήθος σεμιναρίων χειροτεχνίας όπως το μακραμέ, το faux bijoux, το υγρό γυαλί, το χειροποίητο σαπούνι-κερί, το βελονάκι και οι βελόνες, τα pop up βιβλία και η δημιουργία ρούχου.

Η δημιουργική γραφή, το ποιητικό εργαστήρι, η Ιστορία της Τέχνης και του κινηματογράφου καθώς και το digital filmmaking, το photoshop και το stop-motion βρίσκονται στη λίστα των σεμιναρίων, εμπλουτίζοντας τα πεδία γνώσεων που μπορεί κανείς να επιλέξει στο Σπίρτο. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Registry of Guitar Tutors (RGT) και το London College of Music (LCM) λειτουργεί μουσικό τμήμα μοντέρνας και παραδοσιακής μουσικής, όπου διδάσκονται ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, τραγούδι, μπάσο, ντραμς, πιάνο, μουσική παραγωγή αλλά και ακορντεόν, μπουζούκι, λαούτο, σαντούρι και πολλά άλλα.

Το Σπίρτο, Ιωάννου Αποστολόπουλου 11, Χαλάνδρι, 210 6753306, [email protected], www.tospirto.com/

Feel-Free Jewelry Workshop

Το Feel-Free λειτουργεί από το 2009 στο κέντρο του Πειραιά ως ένα πρότυπο εργαστήριο κατασκευής χειροποίητου κοσμήματος. Τα μαθήματα φέρνουν τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας και διεξάγονται σε ατομική βάση ή σε ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων. Με πρώτη ύλη το μέταλλο και σε συνδυασμό, όπου απαιτείται, με ημιπολύτιμους λίθους, σύρματα, ρητίνες, νήματα κ.ά, μπορείς να μάθεις να κατασκευάζεις τα δικά σου κοσμήματα, δίνοντας μορφή και σχήμα στη φαντασία σου και χρησιμοποιώντας αυτή την τέχνη ως ένα σημαντικό μέσο έκφρασης.

Στον χώρο του εργαστηρίου κάθε σπουδαστής έχει τον προσωπικό του πάγκο που είναι πλήρως εξοπλισμένος με γραφική ύλη για τον σχεδιασμό, ατομικό εξοπλισμό αργυροχρυσοχοΐας και προσωπική εργαλειοθήκη. Παρέχονται δωρεάν όλα τα εργαλεία και τα μέταλλα που απαιτούνται για την εκμάθηση των τεχνικών δημιουργίας κοσμημάτων. Στη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται σημειώσεις για τα εργαλεία, τις τεχνικές αλλά και θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με την αργυροχρυσοχοΐα. Στο Feel-Free η κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων αναδεικνύεται σε μια γοητευτική χειροτεχνία και απευθύνεται όχι μόνο σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν από χόμπι αλλά και σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν νέο επαγγελματικό δρόμο.

Feel-Free Jewelry Workshop, Κολοκοτρώνη 74-76 Πειραιάς, 2ος όροφος, 210 3006663, [email protected], feel-free.gr

Ίδρυμα Fulbright

Το Ίδρυμα Fulbright υπήρξε το προσωπικό όραμα του γερουσιαστή J. William και δημιουργήθηκε το 1946. Βασιζόταν σε μια απλή, αλλά πολύ σημαντική ιδέα: για να επιτευχθεί η ειρήνη στον κόσμο οι άνθρωποι όλων των χωρών της γης πρέπει να γνωρίσουν και να σεβαστούν τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και τις αξίες των άλλων. Το αποτέλεσμα της έμπνευσής του είναι αυτό το κορυφαίο ίδρυμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.

Το Ίδρυμα Fulbright της Ελλάδας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες, φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που επιθυμούν να σπουδάσουν, να διδάξουν, να δώσουν διαλέξεις ή να διεξαγάγουν έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα αντιστοίχως. Ο διακρατικός του χαρακτήρας είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει αυτό το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα του είδους, δημόσια ή ιδιωτικά.

Ίδρυμα Fulbright, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 6, 210 7241811, [email protected], www.fulbright.gr

Μικρό Πολυτεχνείο

Το Μικρό Πολυτεχνείο είναι ένας πολυχώρος σεμιναρίων τέχνης που λειτουργεί από το 2002 διοργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια τέχνης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο κέντρο της ιστορικής Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη. Περισσότερα από 100 σεμινάρια διοργανώνονται κάθε χρόνο σε όλο το φάσμα των τεχνών με αναγνωρισμένους και χαρισματικούς δασκάλους και με πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας. Η ομάδα εισηγητών αποτελείται από καλλιτέχνες και δασκάλους με τεχνογνωσία και εμπειρία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση των έργων των σπουδαστών μέσα από εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις και παραγωγές.

Τα σεμινάρια που προσφέρονται καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων και είναι τα εξής: Γραφή, Εικαστικά, Κινηματογράφος, Θέατρο, Χορός, Μουσική, Ραδιόφωνο, Στιχουργική, Ψηφιακά Μέσα και πολλά άλλα. Κάθε καλοκαίρι το Μικρό Πολυτεχνείο ταξιδεύει με το «Μικρό Πολυτεχνείο Εν Πλω», διοργανώνοντας για τα μέλη του εκδρομές με εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό χαρακτήρα σε κυκλαδίτικους προορισμούς, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως αυτός ο πολυχώρος αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για ανθρώπους όλων των ηλικιών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγαπημένη τους τέχνη. Ένας μεγάλος αριθμός συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας παρέχει ειδικές τιμές στα μέλη του Μικρού Πολυτεχνείου με την επίδειξη του ειδικού πάσο.

Μικρό Πολυτεχνείο, Πλ. Αγίων Ασωμάτων 7, Θησείο, 210 3243306, 210 3252998, [email protected], www.mikropolytexneio.gr

Πολυχώρος Μεταίχμιο

Ο εκδοτικός οίκος Μεταίχμιο δημιούργησε το 2006 έναν πολυχώρο με στόχο να προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για τους φίλους των βιβλίων και της τέχνης. Το 2014 ο χώρος ξανασυστήθηκε στο κοινό ανανεωμένος και πλέον λειτουργεί από το 2017 ως πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) με περισσότερους από 1.200 σπουδαστές στα σεμινάριά του. Ο Πολυχώρος Μεταίχμιο συνεχίζει να ανανεώνεται και να διοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια για ενηλίκους με άξονα το βιβλίο και την ανάγνωση, τη γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, πάντα με κεντρικό άξονα τη διά βίου μάθηση.

Επιπλέον, οργανώνει Λέσχες Ανάγνωσης, εκδηλώσεις και εργαστήρια για παιδιά, παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και θεματικές βραδιές, αφιερώματα σε συγγραφείς, βραδιές ποίησης, ημερίδες για εκπαιδευτικούς, Σχολή Γονέων, Cinema Therapy, παιχνίδια μυστηρίου, εικαστικές εκθέσεις και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ταυτόχρονα, στον Πολυχώρο λειτουργεί και αίθουσα τέχνης που φιλοξενεί όλο τον χρόνο εικαστικές εκθέσεις. Η δημιουργία των εκδόσεων Μεταίχμιο αποτελεί πλέον ένα στέκι πολιτισμού που ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση για όλους.

Πολυχώρος Μεταίχμιο, Ιπποκράτους 118, Αθήνα, 211 3003580, [email protected], www.metaixmio.gr

Διαδρομές

Δυο άνθρωποι με μεγάλη αγάπη για την τέχνη και ειδικότερα τη φωτογραφία, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο Τόλης Χατζηγνατίου, δημιούργησαν τη φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές». Με πλούσια εμπειρία λόγω συμμετοχής σε δρώμενα, εκθέσεις φωτογραφίας και κύκλους διδασκαλίας και με αποκορύφωμα τη δημιουργία του πρότζεκτ «Common Routes» και της ομώνυμης ομάδας φωτογραφίας, οι εμπνευστές των «Διαδρομών» αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν πόλο έκφρασης και διδασκαλίας για όποιον ενδιαφέρεται να μυηθεί στη φωτογραφική τέχνη και να γνωρίσει τα μυστικά της.

Οι «Διαδρομές» στεγάζονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Ψυρρή, ενώ στον ανακαινισμένο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στην Κυψέλη πραγματοποιούνται τα σεμινάρια που χωρίζονται σε εισαγωγικό τμήμα και προχωρημένων. Η φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» είναι ένα σπίτι που χωράει τις ιδέες και τα πρότζεκτ τόσο των δημιουργών της όσο και των μελών της.

Διαδρομές, Καραϊσκάκη 28, πλατεία Ψυρρή, Αθήνα, 6944 377374, 6948 822899, [email protected], www.diadromeseminars.gr