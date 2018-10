Το 1971, τη χρονιά της μεγάλης απεργίας των ταχυδρομικών υπαλλήλων που συντάραξε την Βρετανία, τη χρονιά της Angry Brigade και του "kill the bill", τη χρονιά των Provos και του Μπέλφαστ σε έκρηξη, τη χρονιά που η Θάτσερ (ως υπεύθυνη για θέματα παιδείας) προτείνει να κοπεί το δωρεάν γάλα στα δημοτικά, τη χρονιά που ο Ε.Μ.Forster εκδίδει τον Maurice και η Sun μόλις έχει αρχίσει την θρυλική page 3 της, η Elizabeth Hogben από το Surrey γίνεται σύμβολο εθνικής λαγνείας με τη γυμνή της φωτογράφιση στο Girl Illustrated, ένα σοφτ πορνό περιοδικό που εξαφανίζεται σαν ζεστό ψωμί από τα μανταλάκια μέχρι να πεις Ελίζαμπεθ.



Ναι, η ένδοξη Αγγλία περνά τη μιξοπαρθενίστικη περίοδό της - τα καλά κορίτσια επιτρέπεται να φοράνε μίνι και να ξυρίζουν το αιδοίο τους μόνο για ιδωτική χρήση, κι όχι για δημόσια θέαση. Ναι, το καζάνι της Βόρειας Ιρλανδίας αποκαλείται ακόμα "Τhe Troubles", ναι, η απαγωγή του Άγγλου Πρέσβη από τους Tupamaros στο Μοντεβιδέο υποβαθμίζεται ως περιφερειακή κρίση, σε όλα ναι, αλλά η Eλίζαμπεθ λάμπει πιο πολύ κι απ' όλα τα διαμάντια του στέμματος, αναστατώνοντας τις βεβαιότητες του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω ενός ιδιότυπου ακτιβισμού.



Το συγκλονιστικό της ένδοξης πορείας της Ελίζαμπεθ στο στερέωμα των σοφτ πορνό περιοδικών της δεκαετίας του εβδομήντα (και του ογδόντα) είναι το απίστευτο βιογραφικό της. Γεννημένη στο Λονδίνο το 1950 (σαν Elizabeth Hook), πιάνει δουλειά ως μαθητευόμενη ταμίας στη Surrey Trustee Bank (που αργότερα θα γίνει μέλος του ομίλου τραπεζών της Lloyd's), μόλις στα δεκάξι της. Στα δεκαεννιά της παντρεύεται με τον συνάδελφό της στο ίδιο υποκατάστημα Ιan Hogben.

Είναι μια γλυκιά, ιδιαίτερα συντηρητική στο ντύσιμό της «χυμώδης» νεαρή που ξεχωρίζει αμέσως για τη σοβαρότητα, το ήθος, την ικανότητα και την εργατικότητά της και σε μια δεκαετία (στα 26 της) φτάνει στη θέση της manager του υποκαταστήματος (Richmond branch) που προσλήφθηκε δοκιμαστικά.

Η πρώτη της φωτογράφιση, στα εικοσιένα της, για το Girl Illustrated, προέκυψε από μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο με τον φωτογράφο και εκδότη του θρυλικού περιοδικού Leslie L. Bainbridge. Ο Bainbridge την προειδοποίησε για τις ενδεχόμενες επαγγελματικές και κοινωνικές συνέπειες μιας τέτοιας τολμηρής φωτογράφισης, αλλά τόσο η Ελίζαμπεθ, όσο κι ο σύζυγός της ο 'Ιαν ήταν αποφασισμένοι. Οι λήψεις έγιναν στο σαλόνι του σπιτιού τους, λίγο μετά το σχόλασμα της Ελίζαμπεθ από την τράπεζα.



Οι προτάσεις μετά το Girl Illustrated ερχόταν σαν βροχή. Κι η Ελίζαμπεθ δεν έλεγε όχι. Φωτογραφήθηκε επώνυμα για τις ναυαρχίδες του soft porno, τα περιοδικά Fiesta, Εxposure, Club International, Mayfair, Rustler, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στον εργασιακό της χώρο.

H τελευταία της φωτογράφιση έγινε για το Fiesta, τo 1989 ("Heaven & Hell" feature), σαραντάρα, με πολλά κιλά επιπλέον και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Στο ίδιο περιοδικό είχε ξαναφωτογραφηθεί το 1976 (ήδη τεσσάρων μηνών έγκυος στη δεύτερη κόρη της), το 1979, το 1986 και το 1987 (σε φωτογραφίσεις στα όρια του γελοίου και της παρωδίας για τη στήλη Reader's wives striptease, που η Ελίζαμπεθ αντιμετώπισε με απίστευτο επαγγελματισμό απαιτώντας να δοθούν τα χρήματα της αμοιβής της σε φιλανθρωπίες).



Η Ελίζαμπεθ χαιρόταν το σώμα της. Τόσο στις φωτογραφίσεις σε στούντιο, όσο και στις φωτογραφίσεις σε εξωτερικούς χώρους (από τον Καθεδρικό του St'Paul ως τους Jubilee Gardens στο Λονδίνο) δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγάλει το αυστηρό ταγέρ της τράπεζας και να μείνει με το μικρό της εσώρουχο ή και τελείως γυμνή. Φωτογραφίζεται στο σαλόνι του σπιτιού της με την κορνίζα του γάμου της πάνω στο σεμεδάκι της τηλεόρασης, φωτογραφίζεται ζουμερή εικοσάχρονη, αλλά και ταλαιπωρημένη απ' τις γέννες σαραντάρα με πεσμένο στήθος και περιττά κιλά.



Η πασιονάρια Ελίζαμπεθ δεν νοιάστηκε ποτέ για τις λεπτομέρειες. Άνοιγε το σαλόνι του μικροαστικού της σπιτιού στα μέλη του φαν κλαμπ της, που ερχόταν από όλη την Αγγλία για να φωτογραφηθούν σε πικάντικες πόζες μαζί της. Το ίδιο απόγευμα ετοίμαζε δείπνο για τα πεθερικά της, σιδέρωνε τα ρούχα των παιδιών, ετοίμαζε την τσάντα της και την επομένη το πρωί ξεκινούσε χαρωπή άλλη μια μέρα στο γραφείο.



Η ακτιβίστρια και πρωτοπόρος Ελίζαμπεθ, συνταξιούχος πια, σήμερα ζει με τις δυο μικρότερες κόρες της και τον Ίαν κάπου στο Surrey. Ασχολείται με φιλανθρωπίες και ποτέ δεν θέλησε να μιλήσει για τα ένδοξα χρόνια των περιοδικών.

To εξώφυλλο του Fiesta, με τον τίτλο Elizabeth of Surrey does it for charity!