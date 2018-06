U.S. Supreme Court

No. 395

Argued April 10, 1967

Decided June 12, 1967



Syllabus

Η δικαίωση... Η δικαστική απόφαση που έσπασε τη ρατσιστική νομοθεσία των γάμων στην Αμερική





Πριν πενηνταένα χρόνια, στις 12 Ιουνίου του 1967, ο Ρίτσαρντ και η Μίλντρεντ Λάβινγκ απ' το Σέντραλ Πόιντ της Βιρτζίνια (Richard and Mildred Loving) δικαιώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. Παντρεύτηκαν στην Ουάσιγκτον το 1958. Αυτός λευκός, αυτή αφροαμερικανή. Ο γάμος τους θεωρήθηκε άκυρος. Είχαν καταδικαστεί από την πολιτεία της Βιρτζίνια για παράνομη διεμφυλική σχέση. Φυλακίστηκαν, ζούσαν ουσιαστικά εξόριστοι στην Ουάσιγκτον, χωρίς να μπορούν να πατήσουν το πόδι τους στην Βιρτζίνια για 25 χρόνια.

Το κυνήγησαν πολύ. Το έφτασαν μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν ο Ρίτσαρντ και η Μίλντρεντ εναντίον της Βιρτζίνια. (Richard Perry Loving, Mildred Jeter Loving v. Virginia). Ο Ρίτσαρντ ήταν λευκός οικοδόμος, η Μίλντρεντ ήταν μαύρη νοικοκυρά. Η Βιρτζίνια ήταν μια μεγάλη και τρανή Πολιτεία. Τα κατάφεραν. Ήταν οι πρώτοι. Άνοιξαν μεγάλο δρόμο για τους επόμενους. Πολλούς επόμενους. Κι όχι μόνο με βάση το χρώμα. Κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου γιορτάζεται στην Αμερική η Loving Day, η ημέρα που το ζεύγος Λάβινγκ μπορούσε να είναι και επισήμως ζεύγος Λάβινγκ.

Ο Ρίτσαρντ,η Μίλντρεντ και τα τρία παιδιά του

Toν Iούνιο του 2007, στην τεσσαρακοστή επέτειο της δικαίωσης και ένα χρόνο πριν πεθάνει (την εποχή που η υπόθεση Loving v. Virginia χρησιμοποιήθηκε σαν νομικό προηγούμενο σε πολλές ακροάσεις για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών), η Μίλντρεντ μίλησε και είπε αυτά :



''Νομίζω πως όλοι οι Αμερικανοί, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, πρέπει να έχουν τα ίδια ελευθερία επιλογής στο γάμο τους. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, αλλά είμαι περήφανη που το όνομα του Ρίτσαρντ και το δικό μου ακούστηκε σε μια δικαστική υπόθεση που μπορεί να ενισχύσει τον έρωτα, την αφοσίωση, τη νομιμότητα, την οικογένεια που τόσοι πολλοί άνθρωποι, μαύροι ή λευκοί, νέοι ή ηλικιωμένοι, γκέι ή στρέιτ, αναζητούν στη ζωή. Υποστηρίζω την ελευθερία του γάμου για όλους. Αυτό σημαίνει Loving, σαν επίθετο και σαν έννοια...''





Η Lena Horne τραγουδάει το "LOVE"