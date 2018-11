My Own Private Idaho (1991)- Σκηνοθεσία: Gus Van Sant (πάνω), Brokeback Mountain (2005)- Σκηνοθεσία: Ang Lee (αριστερά), All about My Mother (1999)- Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar (δεξιά)

Το British Film Institute Flare: London LGBT Film Festival γιορτάζει την επέτειο των 30 χρόνων του δημοσιοποιώντας μια λίστα με τις καλύτερες 30 LGBT ταινίες όλων των εποχών.

Περισσότεροι από 100 ειδικοί ταινιών, ανάμεσά τους κριτικοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, εκδότες και υπεύθυνοι προγραμμάτων όπως οι Joanna Hogg, Mark Cousins, Peter Strickland, Richard Dyer, Nick James και Laura Mulvey, όπως επίσης παλιοί και νεότεροι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο φεστιβάλ ψήφισαν για το "Top 30 LGBT Films of All Time".

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αντιπροσωπεύουν 84 χρόνια κινηματογράφου και 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ταϊλάνδη, η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Ισπανία, αλλά και ταινίες που προβλήθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ όπως οι "Orlando" (1992), "Beautiful Thing" (1996), "Weekend" (2011) και "Blue Is the Warmest Colour" (2013).

Νικήτρια ταινία ανακηρύχθηκε το βραβευμένο "Carol" του Todd Haynes, με μικρή διαφορά από το "Weekend" του Andrew Haigh, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το "Happy Together" του Wong Kar-wai. Παρόλο που το "Carol" είναι μακράν η πιο πρόσφατη από όλες, η ταινία κατάφερε με το θέμα της να συγκινήσει, να χαροποιήσει και να συναρπάσει το κοινό και συγκαταλέγεται στις πλέον κλασικές του είδους.

Carol (2015)- Σκηνοθεσία:Todd Haynes

Αυτές είναι οι 30 καλύτερες LGBT ταινίες :

1. Carol (2015)- Σκηνοθεσία: Todd Haynes

2. Weekend (2011)- Σκηνοθεσία: Andrew Haigh

3. Happy Together (1997)- Σκηνοθεσία: Wong Kar-wai

4. Brokeback Mountain (2005)- Σκηνοθεσία: Ang Lee

5. Paris Is Burning (1990)- Σκηνοθεσία: Jennie Livingston

6. Tropical Malady (2004)- Σκηνοθεσία: Apichatpong Weerasethakul

7. My Beautiful Laundrette (1985)- Σκηνοθεσία: Stephen Frears

8. All about My Mother (1999)- Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar

9. Un chant d'amour (1950)- Σκηνοθεσία: Jean Genet

10. My Own Private Idaho (1991)- Σκηνοθεσία: Gus Van Sant

11. Tangerine (2015)- Σκηνοθεσία: Sean S. Baker

12. The Bitter Tears of Petra von Kant (1972)- Σκηνοθεσία: Rainer Werner Fassbinder

13. Blue Is the Warmest Colour (2013)- Σκηνοθεσία: Abdellatif Kechiche

14. Mädchen in Uniform (1931)- Σκηνοθεσία: Leontine Sagan

15. Show Me Love (1998)- Σκηνοθεσία: Lukas Moodysson

16. Orlando (1992)- Σκηνοθεσία: Sally Potter

17. Victim (1961)- Σκηνοθεσία: Basil Dearden

18. Je, tu, il, elle (1974)- Σκηνοθεσία: Chantal Akerman

19. Looking for Langston (1989)- Σκηνοθεσία: Isaac Julien

20. Beau Travail (1999)- Σκηνοθεσία: Claire Denis

21. Beautiful Thing (1996)- Σκηνοθεσία: Hettie MacDonald

22. Stranger by the Lake (2013)- Σκηνοθεσία: Alain Guiraudie

23. Theorem (1968)- Σκηνοθεσία: Pier Paolo Pasolini

24. The Watermelon Woman (1996)- Σκηνοθεσία: Cheryl Dunye

25. Pariah (2011)- Σκηνοθεσία: Dee Rees

26. Mulholland Dr. (2001)- Σκηνοθεσία: David Lynch

27. Portrait of Jason (1967)- Σκηνοθεσία: Shirley Clarke

28. Dog Day Afternoon (1975)- Σκηνοθεσία: Sidney Lumet

29. Death in Venice (1971)- Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

30. Pink Narcissus (1971)- Σκηνοθεσία: James Bidgood

Weekend (2011)- Σκηνοθεσία: Andrew Haigh

