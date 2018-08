Ready Player One (2018) ****

Blu-ray/DVD

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Παίζουν: Τάι Σέρινταν, Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Μαρκ Ράιλανς

Ό,τι διαβάζεις, ό,τι ακούς, ό,τι παρακολουθείς, συνθέτουν κάτι βαθύτερο εντός σου, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο αποκωδικοποίησης των ερεθισμάτων που λαμβάνεις κατά την πορεία σου σε αυτό τον κόσμο και μεταβάλλουν, συχνά, την θέση σου μέσα σ'αυτόν. Λειτουργούν, αν θέλεις, σαν οδηγός επιβίωσης για την περιπέτειά σου εκεί έξω, αρκεί να έχεις τα μάτια σου, τα αυτιά σου και, πάνω από όλα, τα μυαλά σου ανοιχτά. Αλλιώς είναι απλά ένας τρόπος για να περάσεις τον χρόνο σου.

Αυτό είναι το υπέρτατο easter egg που έχει κρύψει στο βάθος της φαντασμαγορικής του υπερπαραγωγής ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ακόμα κι αν δεν κατορθώσεις να το βρεις όμως, μένεις με μια αδιανόητα ψυχαγωγική ταινία δράσης που αναπαράγει την αισθητική του video-game με τη χορογραφία εντός του κάδρου, εκεί που οι περισσότεροι σκηνοθέτες επιχειρούν να τη μεταφράσουν κινηματογραφικά δια της χορογραφίας (;) του άναρχου μοντάζ.

Μένεις επίσης με ένα πόνημα σπάνιας παιδευτικής αξίας για τους νεότερους θεατές. Γιατί, βάζοντας τον πιτσιρικά να σκαλίσει όλο το κάδρο για να εντοπίσει τις μυριάδες ποπ αναφορές, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην δράση στο κέντρο του (και στους υπότιτλους, στα μέρη μας) ο Σπίλμπεργκ επιχειρεί, ουσιαστικά, να τον μάθει να βλέπει σινεμά.

Ακόμα κι αν αυτή ήταν η μοναδική του λειτουργία, το «Ready Player One» θα ήταν μια σημαντική ταινία για το σινεμά του μπλοκμπάστερ, το οποίο διάγει δύσκολους καιρούς, λόγω της επιθετικής απόπειρας «τηλεοπτικοποίησης» του.

Ready Player One

Θέλμα (Τhelma, 2017) ***1/2

DVD

Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Τρίερ

Παίζουν: Έιλι Χάρμπο, Κέια Ουίλκινς, Ένρικ Ραφάελσεν, Έλεν Ντόριτ Πίτερσεν

Νεαρή φοιτήτρια μεγαλωμένη με αυστηρές θρησκευτικές αρχές νιώθει έλξη για συμφοιτήτριά της κι αυτό πυροδοτεί μια σειρά από ανεξήγητα περιστατικά που φαίνεται να σχετίζονται με τη διάθεσή της.

Υποβλητικό μεταφυσικό δράμα από τον Γιοακίμ Τρίερ –ουδεμία σχέση με τον Λαρς–, που ξετυλίγει μεθοδικά τα μυστικά του μέσα από ριψοκίνδυνους, αλλά εύστοχους ελιγμούς της πλοκής.

Αν σταθείς στο μεταφυσικό σκέλος του φιλμ, θα βρεις δάνεια από την «Carrie» του Ντε Πάλμα ή από το σινεμά του Κρόνενμπεργκ –το γνώριμο μοτίβο της «μεταμόρφωσης»–, στα μάτια μου, όμως, θεματικά θυμίζει περισσότερο το κλασσικό μελόδραμα «Now, Voyager» με την Μπέτι Ντέιβις, έτσι όπως περιγράφει την προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου να κατακτήσει την προσωπική του ελευθερία, σπάζοντας τα δεσμά επίκτητων στερεοτύπων και προκαταλήψεων και αντιμετωπίζοντας με θάρρος και ειλικρίνεια το παρελθόν.

Από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης σεζόν.

Thelma

Μόνο εσένα βλέπω (All I see is you, 2016) **

DVD

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ

Παίζουν: Μπλέικ Λάιβλι, Τζέισον Κλαρκ, Nτάνι Χιούστον, Ιβόν Στραχόφσκι

Στο «All I see is you» τυφλή βρίσκει το φως της έπειτα από χειρουργική επέμβαση και ανακαλύπτει πράγματα για την ίδια και για τον σύζυγο της που ούτε φανταζόταν.

Παραμορφώνοντας το κάδρο ο Μαρκ Φόρστερ («Stranger than Fiction», «World War Z») καλεί τον θεατή να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της ηρωίδας, ενώ με πλάνα που παρεμβάλλονται στη δράση φευγαλέα κι απεικονίζουν περιστατικά από το παρελθόν ή εικόνες από το υποσυνείδητό της, επιχειρεί να ανοίξει ένα παράθυρο στο μυαλό της. Πρόκειται για ενδιαφέρον τρικ, έτσι, όμως, όπως επαναλαμβάνεται στη συνέχεια, φλερτάρει με τα όρια του gimmick.

Κατά τα άλλα η ταινία αμφιταλαντεύεται άτσαλα ανάμεσα σε μια πραγματεία πάνω στις σκοτεινές αποχρώσεις του έρωτα και στο ψυχολογικό θρίλερ, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ του δεύτερου. Κι έτσι αφαιρετική και μυστικοπαθής που είναι, δύσκολα θα συγκινήσει και τους φαν του είδους.

All I See is You

Η Πισίνα (La Piscine, 1969) ***

Βlu-ray

Σκηνοθεσία: Ζακ Ντερέ

Παίζουν: Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ, Μορίς Ρονέ, Τζέιν Μπίρκιν

Στον βαθύ τον Αύγουστο βρισκόμαστε κι αυτό δίνει μια έκτακτη ευκαιρία να θυμηθούμε μία από τις όχι απαραίτητα σπουδαίες, αλλά αναμφίβολα χαρακτηριστικές καλοκαιρινές κινηματογραφικές στιγμές.

Ο λόγος για την «Πισίνα» του Ζακ Ντερέ, όπου Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ υποδύονται ζεύγος που περνά το σαββατοκύριακο στην Κυανή Ακτή, σε έπαυλη εξοπλισμένη με την πισίνα του τίτλου, και βλέπει τη μεθυστική του ραστώνη να διακόπτεται από την επίσκεψη των Μορίς Ρονέ και Τζέιν Μπίρκιν.

Στο δεύτερο μέρος της «Πισίνας» πρωτοστατεί η αστυνομική προδικασία και έρχεται καθαρά στο προσκήνιο ένα σχόλιο για τον εγωκεντρισμό της μεγαλοαστικής τάξης, το πρώτο μέρος όμως είναι που καθιστά την ταινία απαραίτητη θερινή απόλαυση. Εκεί ο Ντερέ εκμεταλλεύεται το εξω-κινηματογραφικό, παρασκηνιακό δράμα του πολύκροτου χωρισμού του Αλέν Ντελόν και της Ρόμι Σνάιντερ, τους ενώνει ξανά επί της οθόνης, ζουμάρει στα ηλιοκαμένα κορμιά τους και αντλεί υπόκωφη ερωτική ένταση.

Γυρισμένο ένα ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι, το φιλμ, ειδικά κατά το πρώτο του εικοσάλεπτο, είναι όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι κάθε καλοκαίρι. Καυτό, ιδρωμένο, ράθυμο, αφόρητα σεξουαλικό.

Περίπου τέτοια εποχή, πριν από δύο χρόνια, είχαμε δει στις ελληνικές αίθουσες το «Α Bigger Splash», ένα μέτριο ριμέικ της ταινίας δια χειρός Λούκα Γκουαντανίνο («Call me by your name»).

La Piscine