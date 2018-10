ADVERTORIAL

Θυμάμαι πέρσι όταν έβλεπα στην πόλη παντού αφίσες με εικαστικές προτομές νέων παιδιών, όπως και διάφορα αυτοκόλλητα στους δρόμους, αλλά και ειδικά σχεδιασμένα σουβέρ σε αγαπημένα στέκια του κέντρου.

Τότε λοιπόν όλα αυτά προμήνυαν τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος των adidas Οriginals στην Αθήνα, ναι αυτό στη γωνία Αθηναΐδος & Καλαμιώτου, με ένα πάρτι που θυμόμαστε καλά όλοι όσοι παραβρεθήκαμε εκεί.

Το σύνθημα για το νέο αυτό μαγαζί ήταν και παραμένει το #athensisoriginal γιατί η Αθήνα είναι μια αυθεντική πόλη urban κουλτούρας και ομορφιάς, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με τα adidas Originals.

Φέτος, τα adidas Originals, συνεχίζουν να προωθούν τη local κουλτούρα και τους creators που δραστηριοποιούνται στο αστικό περιβάλλον και καλούν 20 από τους πιο αυθεντικούς street artists της πόλης να εμπνευστούν και να σχεδιάσουν original εικαστικά, τα οποία συνθέτουν μια πρωτότυπη σειρά από αυτοκόλλητα.

Συγκεκριμένα οι Akis Akila, Annicont, Bewild Brother, Boohaha, Division 23, Ili, Imaginary Rooms, Jerry's Kid, Jola818, Marianacute, Mike Karolos, Move, Nadia Stasinou, Nefeli Ps, Omio, Pottati Pottato, Rtm One, Sober5083R, Studio Materiality και Zamie Omga προωθούν τη local κουλτούρα και δημιουργούν original αυτοκόλλητα για τα adidas Originals.

Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, κάθε ένα φωτογραφίζει τον δημιουργό του, που μπόρεσε χωρίς περιορισμούς αλλά με απόλυτη ελευθερία να επικοινωνήσει την ιδιαίτερη αισθητική αλλά και τον χαρακτήρα του.

Τα αυτοκόλλητα λοιπόν, τα σχέδιά τους, είναι μοναδικά και δημιουργήθηκαν ειδικά ως μέρος της συλλογής αυτοκόλλητων adidas Originals.

Για αυτό θα τα βρείτε αποκλειστικά στο adidas Originals store Athens και πουθενά αλλού στην Αθήνα, την Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σημειώνω δε ότι είναι και συλλεκτικά που σημαίνει ότι φέρουν την υπογραφή του creator και τυπώθηκαν σε συγκεκριμένο αριθμό και για συγκεκριμένο σκοπό.

Πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε; Τα αυτοκόλλητα αυτά κυκλοφορούν σε premium συσκευασία, σε τυχαίους συνδυασμούς των δύο και μπορούν να γίνουν δικά σας με οποιαδήποτε αγορά από το adidas Originals store.

Για κλείσιμο θα δανειστώ το μότο του καταστήματος «Stick to the true Athens is Original spirit και ανακάλυψέ τα όλα».

Ξεκινήστε λοιπόν τη συλλογή σας σήμερα, στο adidas Originals store, Αθηναΐδος 5 & Καλαμιώτου στο κέντρο της Αθήνας.