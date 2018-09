ADVERTORIAL

Όσοι τυχεροί ήμασταν στις 8 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό κέντρο Ξιφασκίας θα το θυμόμαστε για πολύ καιρό. Ο χώρος ιδανικός και η οργάνωση άρτια στημένη για το μεγαλύτερο dance party από τους μαιτρ του είδους, τους πολυαγαπημένους Chemical Brothers.

Το Release Athens Festival – Autumn Edition ήταν η ιδανική επιστροφή στην πόλη και το καλύτερο καλωσόρισμα ενός Φθινοπώρου που ακόμα μυρίζει έντονα καλοκαίρι. Ειδικότερα για όλους όσοι είναι νοσταλγοί των 90s, τώρα που όλα τα trends έχουν γυρίσει στη δεκαετία που κάποιους μας πέτυχε στην εφηβεία μας, το “the 90s are here to stay dance party” έμοιαζε σαν όνειρο.

Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πηγαίνοντας στο venue σχετικά νωρίς είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε βόλτα στον industrial χώρο, να μιλήσουμε με φίλους, να πιούμε και να φάμε κάτι και ασφαλώς να γυρίσουμε στα περίπτερα.

Εκεί λοιπόν, μια τεράστια παλιά τηλεόραση, πιστή στο 90s vibe της βραδιάς, έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να γίνουν οι πρωταγωνιστές ενός πανοραμικού video! Μάλιστα, είχαν την δυνατότητα να το λάβουν –όπως και έγινε- με email προκειμένου να μπορέσουν να μοιραστούν τη φάση με τους φίλους τους στα social media.

Πίσω από αυτό το ultra fun “stop and stare” booth ήταν η γνωστή και αγαπημένη σε όλους μας Reebok Classic. Αφορμή το λανσάρισμα του εμβληματικού old-school sneaker των 90s, Reebok Aztrek. Για αυτό μάλιστα επιστρατεύτηκε μια ομάδα χορευτών που φορώντας το ανανεωμένο sneaker, χόρευε και προσκαλούσε τον κόσμο να δείξει τις δικές του χορευτικές φιγούρες αλλά και πόζες.

Για τους νεότερους στον μαγικό πλανήτη των sneakers, το νέο Aztrek επανέρχεται ανανεωμένο διατηρώντας τη feel good 90s αίσθηση: μεγάλη σόλα και τεχνολογία Hexalite, λευκό πάνω μέρος, το logo σε μαύρο για να κάνει αντίθεση, ανακλαστικές 3Μ λεπτομέρειες όπως και έντονα χρώματα. Με αυτήν την επανεμφάνιση, η Reebok Classic βρίσκει το νέο της πρωταγωνιστή σε αυτό το off-road running παπούτσι που καλεί όλους τους fans της να κάνουν ότι και αυτό: το δικό τους breakthrough, χαράζοντας τη δική τους πορεία.

Σε αυτό το απίθανο video art dance party, όπου οι Chemical Brothers με την Chemical Magic τους έκαναν τους χιλιάδες fans να χορεύουν ασταμάτητα, να παίζουν με τα τεράστια μπαλόνια που ξαφνικά πετάχτηκαν από τη σκηνή.

Η hip fashion blogger, Νάνσυ Σπαθή, aka Nansoumou έζησε και αυτή από κοντά αυτή τη μοναδική 90s εμπειρία: «Το live ήταν απλά εκπληκτικό, γεμάτο ενέργεια και απίστευτες μουσικές! Το vibe ήταν τόσο δυνατό που δεν σταματήσαμε να χορεύουμε όλη τη νύχτα! Όλα αυτά χάρη στο πιο cool και άνετο παπούτσι της φετινής σεζόν, το Aztrek από τη Reebok Classic!».

Αλλά και ο ηθοποιός Ορέστης Καρυδάς ενθουσιασμένος αναφέρει: «Άψογη διοργάνωση, φουτουριστικό περιβάλλον όπου ήχος και εικόνα συναντήθηκαν, δυναμιτίζοντας τη βραδιά. Το old school high fashion μοντέλο Aztrek της Reebok σε κάνει να μην θέλεις να σταματήσεις να χορεύεις ποτέ».

Τέλος, η fashion designer Ευσταθία Τζόβα δήλωσε «Back to the 90s all at once με Chemical Brothers και Aztrek! Ήταν μια καταπληκτική μουσική εμπειρία παρέα με τη Reebok Classic και το υπέροχο booth της».

Θέλεις να μάθεις και άλλα για το νέο αυτό fashion statement; Μπορείς εύκολα στο http://fitness.reebok.gr/aztrek/ & στο www.reebok.com/gr

