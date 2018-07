ADVERTORIAL



Με φαντάζομαι ήδη στο μπαλκονάκι του εξοχικού με θέα θάλασσα και λίγο μετά το αναζωογονητικό ντουσάκι, να αράζω με το δροσερό μου και το παρεάκι μου.

Επιτέλους καλοκαίρι, επιτέλους διακοπές, επιτέλους θάλασσα. Πόσους μήνες τώρα όλοι δεν ονειρευόμασταν παραλίες και βουτιές και λίγο ή περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας.

Εμένα με φαντάζομαι ήδη στο μπαλκονάκι του εξοχικού με θέα στη θάλασσα, λίγο μετά το αναζωογονητικό ντουσάκι, να αράζω με το δροσερό μου και το παρεάκι μου, εκτεθειμένοι αν όχι παραδομένοι όλοι στην καλοκαιρινή νύχτα. Και επειδή το ποτάκι μπορεί να περιμένει, θα ξεκινήσουμε τη βραδιά με ταινία.

Ένα πριβέ σινεμαδάκι μόνο για εμάς. Βγάζουμε την τηλεόραση στη βεράντα και ξεκινάμε τη διαδικασία «τι κάνουμε κέφι να δούμε». Θα είναι σειρά, θα είναι ταινία, ίσως λίγο Wimbledon ή ακόμα και κάποιο παιδικό που ακόμα αγαπάμε (βλέπε The Lego Ninja Movie);

Τελικά αποφασίζουμε ταινιάκι. Εκτός από την πλούσια λίστα για να διαλέξουμε, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μιας πρεμιέρας που μπορεί να πετύχουμε στη Nova. Γιατί όταν έχεις Nova έχεις μια πληθώρα επιλογών που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις.

Οπότε τσεκάρουμε πρόγραμμα για να δούμε ποια από τις πρεμιέρες παίζει τις μέρες που θα είμαστε εκεί:

Και οι 7 ήταν υπέροχοι; Μιλάμε βεβαίως για το remake του κλασικού γουέστερν, με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, βλέπε Ντένζελ Ουάσινγκτον, Κρις Πρατ, Ίθαν Χοκ και Βίνσεντ Ντ'Ονόφριο.

Ben Hur; Ένα ακόμα remake του πιο διάσημου ιστορικού δράματος που αφηγείται την ιστορία του Ιούδα Μπεν-Χουρ, ενός πρίγκιπα που κατηγορήθηκε αδίκως για προδοσία από τον υιοθετημένο του αδερφό Μεσσάλα και κατέληξε σκλάβος για να φτάσει μετά από χρόνια η στιγμή να εκδικηθεί. Με τους Τζακ Χιούστον, Τόμπι Κεμπέλ, Μόργκαν Φρίμαν.

Jumanji welcome to the jungle; 21 χρόνια μετά το πρώτο Jumanji, οι ήρωες σε νέες περιπέτειες προσπαθούν να κερδίσουν τις μαγικές δυνάμεις του παιχνιδιού και να γυρίσουν σπίτι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Ντουέιν Τζόνσον, Τζακ Μπλακ, Κέβιν Χαρτ, Κάρεν Γκίλαν, Νικ Τζόνας και Μπόμπι Καναβάλε.

Τελικά, στα μέσα του Ιουλίου που θα πάμε, θα πετύχουμε «Το βουνό ανάμεσά μας» με τους βραβευμένους Κέιτ Γουίνσλετ και Ίντρις Έλμπα.

Απροσπέλαστα βουνά, χιόνι ολούθε και δύο άγνωστοι που πρέπει να βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τη μοιραία πτώση του μικρού τους αεροπλάνου και να σωθούν. Κάπου διάβασα και για μία μοιραία έλξη που δημιουργείται μεταξύ τους. Για να δούμε. Αγωνία στα χειμερινά βουνά με θέα τη θάλασσα από το εξοχικό.

Πέρα όμως από τις ταινίες, έχουμε και τις σειρές. Αυτές τις αφήνω ως το κρυφό χαρτί στο μανίκι μου. Γιατί μπορώ να τις δω στο σπίτι, στο εξοχικό αλλά και εκτός με το Nova GO.

Γιατί μετά το πολύωρο snorkeling και το χάζι στο κύμα, εκεί δίπλα στο beach bar θα κάνω μία παύση χαλάρωσης βλέποντας είτε ένα επεισόδιο από «Sharp Objects», ή ένα από το πολλά υποσχόμενο «Counterpart».

Εντωμεταξύ για όσους επιλέξουν διακοπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά! Αρκεί μια σύνδεση Internet, η εφαρμογή κατεβασμένη στο laptop, tablet ή smartphone και μπορείς να δεις όλο το πρόγραμμα της Nova: πρεμιέρες & κορυφαίες σειρές, ντοκιμαντέρ, αγαπημένα παιδικά, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Για αυτό τώρα που θα πας στο εξοχικό σου, μπορείς να έχεις μαζί σου τη Nova, με Nova Go Extra, για θερινές προβολές που θα συμπληρώσουν αρμονικά τις ώρες χαλάρωσης των διακοπών σου μάλιστα και σε δύο διαφορετικές φορητές συσκευές.