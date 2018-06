ADVERTORIAL





Η πρόσκληση για την προβολή της πρώτης vertical ταινίας «Rated one Star by Converse» μας ήρθε στο email μας και αναρωτηθήκαμε τι να είναι άραγε αυτή η ταινία! Φτάσαμε στο χώρο προβολής και μας υποδέχθηκαν οι 5 πρωταγωνιστές. Πέντε άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους μα όλοι one star!

Η ατμόσφαιρα γεμάτη θετικά vibes και το party ξεκινούσε με τη μουσική να παίζει δυνατά, ενώ το hashtag #ratedonestar ξεκίνησε να κατακλύζει τα fees μας... και η προβολή ξεκίνησε!

Η αρχή έγινε με τον Kelloggs_pool , όπου και μας παρουσίασε τη φάση του με τη μουσική και τα ρούχα, τη σκυτάλη πήρε η Natasha Kay βλογκάροντας την YouTube πλευρά της, ακολούθησε ο Negros tou Moria aka Kevin και η βόλτα στην Κυψέλη όπου και μας παρουσίασε τη μουσική καθημερινότητα του, με την Andy Leontiou να συνεχίζει και να μας μεταδίδει την αγάπη της για οτιδήποτε fashion, η πεντάδα έκλεισε με τον OnelChris και τα τρέλα χορευτικά του μέσα στην Αθήνα. Νέοι, αντισυμβατικοί, γεμάτοι πάθος και τρέλα για ότι κάνουν κερδίζουν τον χαρακτηρισμό one star.

Ήταν ταινία μα δεν ήταν ταινία! Σενάριο δεν είχε, στόρι δεν είχε αλλά τα βλέμματα μας από τον ταινία δεν έφυγαν! Οι antiheroes πρωταγωνιστές μας κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο και οι στιγμές γέλιου ήταν πολλές!

Δείτε στιγμιότυπα από το event της προβολής!

Στην ταινία ακολουθούμε τους πρωταγωνιστές στην καθημερινότητά τους και μέσα από ανατρεπτικές συνεντεύξεις τους βλέπουμε να μετατρέπονται σε Rated One Star…“stars”, που απορρίπτουν κανόνες και ακολουθούν μόνο το δικό τους ένστικτο για δημιουργία. Τα One Star sneakers απευθύνονται σε όλους όσοι δεν ακολουθούν την πεπατημένη και δεν υπακούν σε στερεοτυπικούς κανόνες εκφράζοντας απόλυτα τη μοναδικότητα και τον χαρακτήρα όσων τα επιλέγουν.

Την ταινία παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 φίλοι της Converse, fashion crowd, urban influencers, και style icons από το χώρο των media, της μόδας, της μουσικής και των τεχνών. Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε πάρτι υπό τους ήχους του DJ Mitch Dark Star, ο οποίος "ξεσήκωσε" το κοινό παίζοντας βινύλια με hip-hop και dance κομμάτια. Κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς ήταν οι Natasha Kay, Νέγρος του Μοριά, Άντυ Λεοντίου, Chris Onel και Kelloggs Pool, νέοι και ταλαντούχοι δημιουργοί από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους, που πρωταγωνίστησαν στην ταινία εκφράζοντας το One Star manifesto της Converse και προσκαλώντας όλους τους σύγχρονους δημιουργούς να το ακολουθήσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία.

Δείτε την RatedOneStar ταινία της Converse εδώ: www.ratedonestar.gr

Τα OneStarsneakers είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Collective, www.collectiveonline.com, Κix καθώς και σε επιλεγμένα sneakerstores.