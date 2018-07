ADVERTORIAL

Η πώρωση είναι σαν την κολοκυθόπιτα στη γνωστή παροιμία... Άλλοι πορώνονται με το ποδόσφαιρο και άλλοι με τη μουσική. Κάποιοι ζητωκραυγάζουν μόλις μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα που υποστηρίζουν και κάποιοι παραληρούν όταν ανεβαίνει στη σκηνή η αγαπημένη τους μπάντα. Το Σάββατο 6 Ιουλίου, οι λάτρεις του Μουντιάλ θα βγαίνουν από κάποιο πρακτορείο ΟΠΑΠ κρατώντας το χαρτάκι από το στοίχημα που έπαιξαν και οι φανς των Arctic Monkeys θα μπαίνουμε στο χώρο του Terravibe σφίγγοντας στα χέρια το πολύτιμο εισιτήριό μας.

Γιατί ναι... Οι Arctic Monkeys μπορούν να σε πωρώσουν περισσότερο κι από εκείνο το παιχνίδι μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας στο Euro του 2012. Επίσης, αν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια, η μπάντα του Alex Turner έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αμφιβάλλω αν θα ξανάρθει μέσα στην επόμενη τετραετία. Χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα για να αποδείξεις γιατί η ζυγαριά γέρνει προς τη μουσική στις 6 Ιουλίου;

Αν πάλι κάποιος ψάχνει περισσότερους λόγους να μη μείνει μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης παρακολουθώντας κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα, τότε οι απαντήσεις έχουν ως εξής: Fluorescent Adolescent, I wanna be yours, Crying Lightning καθώς και Tranquility Base Hotel & Casino, που είναι και ο τίτλος του τελευταίου άλμπουμ τους. Η μπάντα από το Sheffield της Μ. Βρετανίας θα παρουσιάσει ένα setlist με τραγούδια από την τελευταία δουλειά τους αλλά και αγαπημένα κομμάτια από το παρελθόν. Άλλωστε η δισκογραφική τους παρουσία πηγαίνει πίσω στο 2006 και το 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not' που ανακηρύχθηκε ως το ντεμπούτο άλμπουμ με τις γρηγορότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts.

Από τότε μέχρι σήμερα, οι Arctic Monkeys έχουν αποδειχθεί μια μπάντα με αυθεντικό ροκ ήχο και πολύ δυνατή παρουσία επί σκηνής σε κάθε live τους που πλέον θεωρείται μοναδική μουσική εμπειρία. Το γεγονός ότι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι από τα highlights του φετινού καλοκαιριού και το Σάββατο 6 Ιουλίου αναμένεται άκρως μουσικό και γεμάτο από την ενέργεια των στίχων αλλά και των κιθαριστικών μελωδιών της παρέας του Turner. Εξάλλου, ο ίδιος έχει κυκλοφορήσει εκτός από τους Arctic Monkeys και 2 άλμπουμ με τους Last Shadow Puppets (εξίσου αγαπημένο project) γεγονός που αποτελεί ακόμα ένα επιχείρημα για να είμαστε κάτω από τη σκηνή του Terravibe περιμένοντας με αγωνία να τον δούμε.

Την ίδια μέρα οι Alt J, Miles Kane, οι αγαπημένοι Get Well Soon και οι Core the Band θα κάνουν πάσα ο ένας στον άλλον πριν τους μεγάλους Headliners κι εμείς θα είμαστε από κάτω χειροκροτώντας χωρίς να περιμένουμε κάποιο γκολ ή να παραπονιόμαστε για το corner που σφύριξε ο διαιτητής. Γιατί, αν τα βάλεις δίπλα δίπλα, τουλάχιστον η μουσική δεν σε απογοητεύει ποτέ!