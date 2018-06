ADVERTORIAL

O Άκης αφήνει την ωραία του κουζίνα και βγαίνει στα «βουνά»





Ό,τι και αν έχω φτιάξει από τις συνταγές του, η αλήθεια είναι ότι βγαίνει ταμάμ. Θέλεις ο τρόπος του, θέλεις οι συνταγές αυτές καθεαυτές που είναι φιλικές προς τους περισσότερους -αν όχι όλους- ουρανίσκους; Το θέμα είναι ότι στην εκτέλεση και στο αποτέλεσμα χαίρουν επιτυχίας και χωρίς να χρειάζεται να είσαι ο… Πετρετζίκης.

Από τα παραπάνω μπορείτε να καταλάβετε ότι την εκπομπή «Kitchen lab» την παρακολουθώ με χαρά και προσμονή και δεν χάνω επεισόδιο. Στην τελευταία του βέβαια συνέβη κάτι το αναπάντεχο που δεν μας έχει συνηθίσει ο νιός και ομορφος: ξέμεινε από θυμάρι. Ω ναι, ο Άκης που τα έχει πάντα όλα στην εντέλεια, σε τάξη και ποικιλία, ξαφνικά του ξέφυγε ένα από τα αγαπημένα του υλικά.

Εκεί στα μισά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί που είναι έτοιμος να κλείσει το θέμα καλοκαιρινή σαλάτα με ζουμερό στήθος κοτόπουλο, εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι του λείπει η γλάστρα του από φρέσκο θυμάρι.

Και εκεί μας αφήνει και φεύγει από το στούντιο.

Ναι, φεύγει από το στούντιο και μάλιστα θεαματικά.

Δεν θα σας πω, με τι φεύγει ο πολλά υποσχόμενος από ότι φαίνεται και στο χώμα (well, that was a little spoiler) γιατί αξίζει να το δείτε: