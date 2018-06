ADVERTORIAL

Πάρε κι εσύ μέρος στο κίνημα της adidas και της Parley for the Oceans μέσα από το adidas.gr/Parley.





Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η adidas και η Parley for the Oceans ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο παγκόσμιο running κίνημα «Run for the Oceans». Ο στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν το κοινό απέναντι στην απειλή της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό, καλώντας όλες τις παγκόσμιες κοινότητες, από τις 8 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου, να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τους ωκεανούς που απειλούνται από τη μόλυνση, τα σκουπίδια και την αυξανόμενη κατανάλωση.

Μέσα από διαφορετικά runs που διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπως η Αθήνα, το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Λονδίνο, αλλά και μέσα από τις δράσεις του παγκόσμιου running των adidas Runners καλούμαστε όλοι να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας.

Οι runners σε όλο τον κόσμο, με την εγγραφή τους στην εφαρμογή Runtastic στο ειδικό group «adidas x Parley Run for the Oceans» μπορούν να καταγράφουν τις διαδρομές τους και μαζί με άλλους adidas ambassadors και κορυφαίους αθλητές να μεταδίδουν το μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με την ολοκλήρωση του πρώτου εκατομμυρίου χιλιομέτρων που θα καταγράψουν οι δρομείς στο Runtastic, η adidas θα προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια στο πρόγραμμα Parley Ocean Plastic της Parley for the Oceans.

Από το 2015 η adidas και η Parley ενημερώνουν το κοινό για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και προτείνουν δημιουργικές λύσεις, όπως η χρήση του Parley Ocean Plastic για την κατασκευή των «adidas x Ρarley» προϊόντων. Παράλληλα, εστιάζουν στην πρωτοβουλία Parley Ocean School, υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας την επόμενη γενιά των «Ocean Guardians» μέσα από εντυπωσιακές και ρεαλιστικές εμπειρίες.

Επιπλέον, φέτος η adidas καινοτομεί για άλλη μία χρονιά, προσθέτοντας στη συλλογή «adidas x Parley» το ολοκαίνουριο UltraBOOST Parley που ξεχωρίζει για το επάνω μέρος του από 85% Parley Ocean Plastic Primeknit. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε έντεκα πλαστικά μπουκάλια που έχουν συλλεχθεί από παραθαλάσσιες περιοχές και παραλίες! Η νέα πρόταση running της adidas θα είναι διαθέσιμη από τις 20/6 στο adidas.gr και από τις 27/6 σε επιλεγμένα καταστήματα αθλητικών ειδών.





Πάρε, λοιπόν, κι εσύ μέρος στο κίνημα της adidas και της Parley for the Oceans μέσα από το adidas.gr/Parley, καταγράφοντας στο Runtastic όλα σου τα runs από τις 8 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου. Δήλωσε συμμετοχή στο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και προπονήσεων των adidas Runners Athens για το «Run for the Oceans» στο adidas.gr/adidasRunners μέσω του group adidas Runners Athens στο Runtastic app.

Για περισσότερα νέα μείνετε συντονισμένοι στη Facebook Page adidas Running και στο επίσημο profile της adidas στο Instagram (@adidasgr).