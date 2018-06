ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στην πόλη σημαίνει και νύχτες γεμάτες μουσική, διασκέδαση, πάρτι, ενθουσιασμό, παρέα με φίλους και τα αγαπημένα κρύα ροφήματα Starbucks RTD που συνοδεύουν με απολαυστικές γεύσεις και ενέργεια όλες τις εξορμήσεις στα καλοκαιρινά events.

Οι Calexico είναι από τα πιο δημοφιλή μουσικά σχήματα στην Ελλάδα, με μακρόχρονη πορεία και ένα κοινό φανατικό που θα γεμίσει με μουσική το Ηρώδειο για δύο βραδιές, στις 3 και 4 Ιουλίου. Στις πλαγιές της Ακρόπολης και κάτω από τον Ιερό βράχο η παρέα των Joey Burns και John Convertino, που πρόσφατα κυκλοφόρησε τον ένατο δίσκο της με τίτλο «The thread that keeps us», θα ξεσηκώσει το κοινό, που μπορεί να απολαύσει τις επιτυχίες τους συνοδεύοντάς τες ιδανικά με τις κλασικές γεύσεις της σειράς Starbucks Chilled Classics, Cappuccino και Caffé Latte που συνδυάζουν αρμονικά τον πιστοποιημένο καφέ Fairtrade, Starbucks Espresso Roast, με βελούδινο γάλα για στιγμές δροσιάς και αναζωογόνησης κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

New entry το φετινό καλοκαίρι είναι το Primer Music Festival, ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής dance και urban μουσικής κάνει επίσημη πρώτη στην Ελλάδα στις 11 Ιουλίου, στο γήπεδο του Tae Kwon Do, με ένα φοβερό line-up. Τα πιο μεγάλα ονόματα του 1ου Primer Music Festival δεν είναι άλλα από τον 17χρονο ράπερ Lil Pump, μία από τις πιο καυτές (και αμφιλεγόμενες) προσωπικότητες της χιπ-χοπ σκηνής, και τον σούπερ-σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και υποψήφιο για βραβείο Grammy, Steve Aoki. Οι φίλοι των νέων ήχων θα χορέψουν μέχρι τελικής πτώσης στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, απολαμβάνοντας παράλληλα το Starbucks Caramel Macchiato, στα αναγκαία διαλείμματα για να ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων.

Φτιαγμένο με Starbucks Espresso Roast, το κρύο ρόφημα καφέ Caramel Macchiato αποτελεί έναν μοναδικά απολαυστικό συνδυασμό έντονου espresso καφέ με γάλα και δυνατή γεύση γλυκιάς καραμέλας. Μαζί με τον Starbucks Frappuccino® Caramel, είναι τα τέλεια δροσιστικά για μια βραδιά που προβλέπεται συναρπαστική. Η πλούσια συνένωση καφέ, γάλακτος και βουτυρένιας γεύσης καραμέλας κάνει την κάθε στιγμή μοναδική.

Το πιο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας είναι η μάχη με νεροπίστολα που θα γίνει στην τεχνόπολη στις 30 Ιουνίου και την πρώτη Ιουλίου, από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι διοργανωτές του πρώτου Waterboom Festival ευελπιστούν να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, μαζεύοντας τον περισσότερο κόσμο που «πολέμησε» με νεροπίστολα ποτέ στον κόσμο. Από την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ θα περάσουν περισσότεροι από 40 DJs, καλλιτέχνες, δημοφιλείς YouTubers και ό,τι πιο hot υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα για το κοινό 15-25 χρονών.

Το stage θα είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα εντυπωσιακό water show: πίδακες νερού, καταρράκτες, «κανόνια», «εκρήξεις» νερού θα ξεσηκώνουν τον κόσμο που θα είναι χωρισμένος σε δύο ομάδες (την κόκκινη και την μπλε) και θα επιδίδεται σε μάχες με νεροπίστολα. Το κέφι θα είναι αδιάκοπο και με τις πιο γλυκές και ιδιαίτερες γεύσεις της σειράς Starbucks Chilled Classics, ακόμη μεγαλύτερο. Το νεανικό κοινό που θα ζει την εμπειρία ενός τεράστιου και συνεχούς μπουγέλου θα βρει την ενέργεια που χρειάζεται στη νέα κρύα σοκολάτα Starbucks Signature Chocolate, την απόλυτη σοκολατένια εμπειρία με πλούσιο κακάο και γάλα 2% για απόλαυση χωρίς ενοχές και στο Starbucks Vanilla Bean Macchiato με έντονες νότες και γεύση βανίλιας. Είναι τα καλύτερα ροφήματα για δροσιά και ενέργεια καθόλη την διάρκεια του πάρτι.

Στο φετινό Rockwave Festival headliners είναι οι Arctic Monkeys, κι ανεξάρτητα από το αν σου άρεσε ο νέος τους δίσκος ή όχι, είναι μάλλον το μεγαλύτερο όνομα που θα μας επισκεφθεί αυτό το καλοκαίρι. Η βρετανική μπάντα, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε πλήρη σύνθεση, θα παίξει στις 6 Ιουλίου στη Μαλακάσα και προβλέπεται να γίνει λαϊκό προσκύνημα.

Νέοι και παλιοί ρόκερ θα γεμίσουν τον υπαίθριο χώρο με χαρά και καλή ενέργεια, συνοδεύοντας τον ενθουσιασμό τους με το Starbucks Frappuccino® Coffee, τον τέλειο συνδυασμό 100% πιστοποιημένου καφέ Arabica Starbucks Espresso Roast των Starbucks, ένα σταθερά αγαπημένο ρόφημα. To Starbucks Frappuccino® Coffee είναι σύγχρονο και ταυτόχρονα κλασικό, με πλούσια και βελούδινη γεύση καφέ με πιστοποίηση Faitrade και χαμηλού σε λιπαρά γάλακτος με μια πινελιά γλυκύτητας. Περίτρανη απόδειξη ότι η χαρά μπορεί να εμφιαλωθεί και να συνοδέψει αξέχαστες στιγμές.

Οι οπαδοί του σκληρού ήχου θα ζήσουν και φέτος έντονες μέταλ και stoner στιγμές με δυνατά ονόματα της Ελληνικής underground ροκ-μέταλ σκηνής (και όχι μόνο), για 14η συνεχόμενη χρονιά δίπλα στην θάλασσα, στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. Το φεστιβάλ που θα γίνει στις 21 & 22 Ιουλίου και ενώνει σε μια παρέα όλους τους φίλους της σκληρής και εναλλακτικής μουσικής θα ξεκινάει κάθε μέρα στις 5.30 το απόγευμα και το Starbucks Doubleshot® Espresso θα προσφέρει την απαραίτητη τόνωση και ενέργεια για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο πιο μεγάλος σταρ, όμως, και σταθερά αγαπημένος στη χώρα μας είναι ο Nick Cave που επιστρέφει μαζί με τους Bad Seeds στο Ejekt Festival λίγους μήνες μετά την sold-out συναυλία τους στο Tae Kwon Do, η οποία ήταν το συναυλιακό event της περασμένης χρονιάς. Θα είναι η απόλυτη βραδιά του Eject, στις 23 Ιουνίου, στην πλατεία Νερού στο Φάληρο, η οποία μπορεί να ξεκινήσει απολαυστικά με μια από τις τρεις επιλογές της σειράς Starbucks Doubleshot® Espresso για έντονη και πλούσια γεύση με δύο δόσεις αυθεντικού Starbucks Espresso Roast ώστε να έχουν την απαραίτητη διπλή δόση espresso και ενέργεια για τη συγκλονιστική αυτή βραδιά.

Οι λάτρεις του έντονου καφέ μπορούν να επιλέξουν από τον κλασικό Starbucks Doubleshot® Espresso, και τις δύο νέες επιλογές για δυνατή εμπειρία διπλού espresso με λιγότερες θερμίδες, τον Starbucks Doubleshot® Espresso No added sugar, χωρίς προσθήκη ζάχαρη, μόνο με 50 θερμίδες και τον Starbucks Doubleshot® Espresso Black, χωρίς γάλα, μόνο με 15 θερμίδες.

Όλα τα κρύα ροφήματα Starbucks RTD μπορείς να τα βρεις πανεύκολα και παντού: στα περίπτερα, τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ όπου και αν είσαι. Μια στάση στα κοντινά ψυγεία για την αγαπημένη σου γεύση από τις σειρές Starbucks Chilled Classics, Starbucks Frappuccino® & Starbucks Doubleshot® Espresso πριν την έναρξη της κάθε βραδιάς είναι η πρώτη εγγύηση ότι θα τη θυμάσαι για καιρό.

