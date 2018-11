Δημοφιλής στο αναγνωστικό κοινό αλλά επίσης εδώ και χρόνια και στους λάτρες της παρακολούθησης πτηνών (birdwatchers), αυτής της φυλής με τις ιδιαίτερες οικολογικές ευαισθησίες, ο 59χρονος Αμερικανός συγγραφέας μεγάλων και ευπώλητων βιβλίων, όπως «Οι διορθώσεις», «Ελευθερία» και «Αγνή», είναι αρκετά διάσημος για να μην ασχολείται με φιλολογικές έριδες στο κέντρο των οποίων κατά καιρούς έχει βρεθεί ως στόχος του σαρκασμού συναδέλφων του.

Και όχι μόνο. Ως λάτρης των πτηνών έχει συγκρουστεί ακόμα και με γνωστές οικολογικές οργανώσεις, τις οποίες έχει εγκαλέσει ότι αποπροσανατολίζουν με την εμμονή στην κλιματική αλλαγή ως κύρια πηγή καταστροφής του οικοσυστήματος.

Και βέβαια, αν γράφεις δεκαλόγους με κανόνες για το σωστό γράψιμο σαν αυτόν που περιλαμβάνεται στην ανθολογία δοκιμίων του που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Το τέλος του τέλους της Γης» (The End of the End of the Earth: Essays), πας γυρεύοντας να τ' ακούσεις, όσο χρήσιμοι κι αν μπορούν να είναι αυτοί. Ιδού λοιπόν...

1. Ο αναγνώστης είναι φίλος, δεν είναι ανταγωνιστής ούτε παρατηρητής.

2. Η λογοτεχνία που δεν αποτελεί μια προσωπική περιπέτεια του συγγραφέα στο άγνωστο ή στο τρομακτικό δεν αξίζει παρά μόνο για μεροκάματο.

3. Ποτέ μην χρησιμοποιείς τη λέξη τότε ως σύνδεσμo – έχουμε το και γι' αυτό το σκοπό.

4. Γράφε στο τρίτο πρόσωπο εκτός αν ένα προσφέρει τον εαυτό του ένα πραγματικά ακαταμάχητο πρώτο πρόσωπο

5. Όταν η πληροφορία καθίσταται δωρεάν και παγκοσμίως προσιτή, υποβαθμίζεται η αξία της ενδελεχούς έρευνας

6. Η πιο ατόφια αυτοβιογραφική είναι προϊόν επινόησης. Κανείς ποτέ δεν έγραψε πιο αυτοβιογραφική ιστορία από την «Μεταμόρφωση».

7. Βλέπεις πιο πολλά καθιστός παρά κυνηγώντας πράγματα.

8. Είναι αμφίβολο ότι μπορεί να γράψει καλή λογοτεχνία οποιοσδήποτε με σύνδεση ίντερνετ στο χώρο που γράφει.

9. Τα ενδιαφέροντα ρήματα σπανίως έχουν πολύ ενδιαφέρον.

10. Πρέπει να αγαπήσεις πρώτα για να γίνεις αμείλικτος.