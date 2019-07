Narrative

and the Photograph

© Joel Sternfeld

Narrative and the Photograph

4ήμερο εργαστήριο με τον Joel Sternfeld| MedPhoto Festival

Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα | 3-6/9/2019

Ένα αξίωμα της στροφής της φωτογραφίας στη μεταμοντέρνα πρακτική κατά τη δεκαετία του '80 ήταν η πεποίθηση ότι "όλα είχαν ήδη φωτογραφηθεί". Εάν αυτό ήταν κάπως αληθινό τότε, σίγουρα είναι αληθινό τώρα σε μια εποχή που τουλάχιστον 300 εκατομμύρια φωτογραφίες μεταφορτώνονται στο Facebook καθημερινά (και χάρη στην αυτόματη εστίαση και φωτομέτρηση είναι όλες αρκετά καλές).

Από τότε που το κινητό τηλέφωνο έγινε τόσο δημοφιλές, η τεκμηριωτική ή η δημοσιογραφική πρακτική έχουν αντικατασταθεί από πολίτες εξοπλισμένους με ολοένα και πιο ισχυρά iPhones οι οποίοι απλώς τυχαίνει να βρίσκονται στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή.

Ποιος είναι ο ρόλος τώρα ή στο μέλλον που αντιστοιχεί στον καλλιτέχνη φωτογράφο που επιθυμεί να επικοινωνήσει μια ιδέα ή μία ποιητική αίσθηση; Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε μια πρακτική που θα μπορούσε να αποδοθεί με τον όρο "Αφηγηματική Φωτογραφία".

Είτε εργάζονται με εργαλείο τη μυθοπλασία είτε όχι, καλλιτέχνες ενός ευρέως φάσματος όπως οι Allan Sekula, Robert Frank, Susan Meiselas, Taryn Simon, Jim Goldberg, έχουν χρησιμοποιήσει στρατηγικές που περιλαμβάνουν κείμενο και εικόνα ή εννοιολογικές στρατηγικές σχετικά με τη χρήση πολλών εικόνων, κάτι που διεύρυνε εκθετικά το τι μπορεί δυνητικά να ειπωθεί με τη φωτογραφία.

Σε αυτό το σεμινάριο το έργο αυτών των καλλιτεχνών, καθώς και το έργο του Joel Sternfeld (On This Site, Sweet Earth) θα χρησιμεύσουν ως καθοδηγητικά εργαλεία για τους συμμετέχοντες καθώς διευρύνουν τις αφηγηματικές δυνατότητες της δικής τους δουλειάς.



Joel Sternfeld

Από τότε που το έργο του παρουσιάστηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το 1984 στο πλαίσιο της έκθεσης Three Americans (μαζί με το έργο των Robert Adams και Jim Goldberg), η καλλιτεχνική παραγωγή του Joel Sternfeld έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τις αφηγηματικές της διαστάσεις και την πρόθεσή της να επεκτείνει το εύρος των ιδεών που θα μπορούσαν να διατυπωθούν φωτογραφικά.

Γράφοντας για το American Prospects στους New York Times ("Serendipity All Over Again- Joel Sternfeld Versus his Successors", 18 Ιανουαρίου 2004) ο Richard Woodward ισχυρίστηκε: "Είναι δύσκολο να δούμε το American Prospects και να μην φέρουμε κατά νου τη δουλειά του Gregory Crewdson και του Jeff Wall, που και οι δύο διανύουν ιδιαίτερα εξεζητημένες διαδρομές προκειμένου να φτιάξουν εικόνες. Οι πίνακές τους, οι οποίοι αναφέρονται στην ιστορία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση και τη φωτογραφία, χρησιμοποιούν ηθοποιούς και φωτισμό στούντιο με την ελπίδα να δημιουργήσουν την ίδια αφηγηματική ένταση και το μυστήριο που ο κ. Sternfeld αιχμαλώτισε με το να βρίσκεται στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή."



Διακεκριμένος εκπαιδευτικός, κατέχει την έδρα Noble Foundation στο πεδίο της Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού στο Sarah Lawrence College.

Info:

Διοργάνωση: MedPhoto Festival

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 29 Ιουλίου 2019

Το workshop θα λειτουργήσει με έναν μέγιστο αριθμό 15 συμμετεχόντων.

e–mail υποβολής συμμετοχών: [email protected] μέσω wetransfer.com





Οι φωτογράφοι που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν με e-mail την 2η Αυγούστου 2019 και θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας (τρόπος πληρωμής, προτεινόμενη διαμονή κτλ).

www.medphoto.gr

