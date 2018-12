Eugène Delacroix, Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple - 1830. (Η 28η Ιουλίου. Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό). Wikimedia Commons. Musée du Luxembourg.

Barricades

Barricade, from the French barrique (barrel), is any object or structure that creates a barrier or obstacle to control, block passage or force the flow of traffic in the desired direction (Wikipedia)

Το Παρίσι ξέρει από οδοφράγματα

1588

Μέρα των Οδοφραγμάτων αποκαλείται η λαϊκή εξέγερση που ξέσπασε στο Παρίσι στις 22 Μαίου του 1588 κατά τη διάρκεια του 8ου Θρησκευτικού Πολέμου. Επικεφαλής της εξέγερσης ήταν το "Συμβούλιο των 16" (όσοι και οι συνοικίες του Παρισιού), καθώς κι ο Δούκας του Γκίζ.

Η μέρα των οδοφραγμάτων (τότε εμφανίζεται και ο όρος) του 1588. Le Figaro.

Η μέρα των οδοφραγμάτων. Ο δούκας του Γκιζ επευφημείται από τους Παριζιάνους. Delcampe.net

1648

Η μέρα των οδοφραγμάτων που έλαβε χώρα στις 26 Αυγούστου του 1648, στην αρχή του εμφυλίου της Σφενδόνης, ήταν ένας ξεσηκωμός του παρισινού λαού για την προάσπιση των νόμων και των αντιπροσώπων του στο Κοινοβούλιο ενάντια στην γαλλίδα βασίλισσα 'Αννας της Αυστρίας και τον καρδινάλιο Μαζαρίνου.

Η μέρα των οδοφραγμάτων (ή των βαρελιών) στην περιοχή της κεντρικής αγοράς. Archives des Instituteurs.

1789

Γαλλική Επανάσταση και πτώση της Βαστίλης.



Jean-Pierre Houël, La prise de la Bastille (Η πτώση της Βαστίλης). Bibliothèque nationale de France. Wikimedia

1830

Η Γαλλική Επανάσταση του 1830, επίσης γνωστή ως η Ιουλιανή Επανάσταση, Δεύτερη Γαλλική Επανάσταση ή Trois Glorieuses στα γαλλικά, έφερε την ανατροπή του βασιλιά Καρόλου Ι΄, του Γάλλου Βουρβόνου μονάρχη.

Μάχη στην οδό Saint-Antoine (28 Ιουλίου 1830). Σχέδιο του Martinet. Gallica bnf.fr

Μάχη στην οδό Saint-Antoine. Σχέδιο του Martinet. The Blanqui Archive.

Επανάσταση του 1830 (29 Ιουλίου). Κατασκευή οδοφραγμάτων. Gallica bnf.fr

Nicholas-Edouard Gabé (1814–1865), Επανάσταση του Ιουλίου 1830 στο Παρίσι (1830) - hampel-auctions.com/ Wikimedia

Στα οδοφράγματα των Trois Glorieuses (Τριών δοξασμένων η μερών). Retronews.

1832

Δημοκρατική εξέγερση στο Παρίσι τον Ιούνιο του 1832 κατά της Μοναρχίας.

Arist. η μάχη στην εκκλησία Saint-Merry (5-6 Ιουλίου 1832). Δεξ., Une semaine à Paris (1833), Alfred Johannot. Musée Carnavalet / Ville de Paris

1848

Στις Μέρες του Ιούνη (22 με 26 Ιούνιου), ο λαός του Παρισιού εξεγέρθηκε διαμαρτυρόμενος για το κλείσιμο των "εθνικών εργαστηρίων" (ένα πολύ συντομο κοινωνικό "πείραμα" που υποχρέωνε το κράτος να προσφέρει εργασία στους ανέργους).

Οδοφράγματα στην οδό Saint-Maur πριν την επίθεση. 25 Ιουνίου 1848 (νταγκεροτυπία). Musée d'Orsay (Παρίσι). Φωτ. Thibault. Wikimedia Commons

Οδοφράγματα στην οδό Saint-Maur μετά την επίθεση. 26 Ιουνίου 1848 (νταγκεροτυπία). Musée d'Orsay (Παρίσι). Φωτ. Thibault. Wikimedia Commons

Παρισινή Κομμούνα (1871)

Οδόφραγμα στο Παρίσι της Κομμούνας. The Funambulist.

Οδόφραγμα στη γωνία rue de Rivoli και place Hotel de Ville (Απρίλης 1871). Φωτ. Pierre-Ambroise Richebourg. Metropolitan Museum of Art. Wikimedia

Οδόφραγμα στην οδό de la Chapelle.

Édouard Manet, Εμφύλιος Πόλεμος, 1871–73, λιθογραφία. The Metropolitan Museum of Art.

Απελευθέρωση (1944)

Οδόφραγμα στο 16ο διαμέρισμα. Φωτ. J-R Ormieres

Ανθρώπινη αλυσίδα στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού για την κατασκευή οδοφράγματος. Φωτ. AFP

Οδόφραγμα στο 16ο διαμέρισμα. Φωτ. J-R Ormieres

Οδοφράγματα στην Απελευθέρωση. Φωτ. Robert Doisneau

Μάης 68

Οδοφράγματα στην οδό Gay-Lussac Sipa/Paris-jour

Ιούνιος 1968. Φωτ. Jacques Boissay/Frane Soir. The Eye of Photography.

Το τελευταίο οδόφραγμα του Μάγ του '68 στην rue des Saints-Pierres. Φωτ. Sipahioglou/SIPA

Κίτρινα γιλέκα (2018)

Μακρόν: Ο Τζιλ και ο Τζόν; Πείτε τους να περάσουν. Σκίτσο του τρομερού Willem στη Libération

Φωτ. AFP/La Voix du Nord