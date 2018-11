Ηλίας Λόης

Aisle Seat

© Ηλίας Λόης

Statement

"The window seat is perfect," she says. "You have complete control of the window shade, you can see the view and the horizon from up there. People in aisle seats can't see the horizon. Maybe, they are used to it. I don't know what goes wrong with them."

H Aisle Seat [θέση, ειδικά σε αεροσκάφος, που βρίσκεται στο τέλος μιας σειράς, δίπλα στο διάδρομο: Collins English Dictionary] είναι μια ενότητα φωτογραφιών που έχει ως θέμα την αδυναμία οπτικής επαφής του ορίζοντα από τους κατοίκους των μεγάλων σύγχρονων πόλεων. Μοιάζει εξίσου μάταιο να ζεις και να μην είσαι σε θέση να προσεγγίσεις τον ορίζοντα και τη θάλασσα, όπως ακριβώς το να πετάς με ένα αεροπλάνο και να μην απολαμβάνεις τη θέα του ορίζοντα.







© Ηλίας Λόης

O Ηλίας Λόης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στη σχολή Καλών Τεχνών της Βενετίας. Έργα του έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στα Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Klompching Gallery of NY. Είναι συν-επιμελητής του ψηφιακού φωτογραφικού περιοδικού Velvet Eyes. Το 2018, του απονεμήθηκε το βραβείο Lensculture Talent Award 2018 για τη σειρά φωτογραφιών Aisle Seat.

https://iliaslois.com