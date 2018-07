Berenice Abbott

Le chercheur dort

(τίτλος του Κοκτώ)

Ο ερευνητής κοιμάται ή Ο χρυσοθήρας (όπως διαβάζεται αλλιώς στα γαλλικά)





Jean Cocteau Sleeping With The Mask Of Antigone

(Variant ), 1927

(τίτλος της Berenice Abbott)