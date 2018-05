Η Nicki Minaj επιβεβαίωσε σε έναν θαυμαστή της τις φήμες που ήθελαν να βγαίνει με τον Eminem.

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο όπου τραγουδά μερικούς στίχους από το «Big Bank», στους οποίους μεταξύ άλλων αναφέρει πως συνάντησε τον «Slim Shady». Συγκεκριμένα το τραγούδι της λέει: «Uh oh/Back again/Back to back Maybach, stack the M's/Told 'em I met Slim Shady, bag the M/Once he go black, he'll be back again».





Με αφορμή τους συγκεκριμένους στίχους ένας θαυμαστής τη ρώτησε αν βγαίνει με τον Eminem, κι εκείνη του απάντησε καταφατικά, με ένα απλό «Ναι».





Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η τραγουδίστρια σοβαρολογεί ή κάνει πλάκα, αλλά η απάντησή της, ακόμη και τόσο λιτή, ήταν αρκετή για να αναστατώσει από εκείνη τη στιγμή τα ταμπλόιντ που προσπαθούν να μάθουν λεπτομέρειες για το νέο ειδύλλιο της σόουμπιζ.

Στο παρελθόν η Minaj είχε σχέση με τους Safaree Samuels, Meek Mill και Nas και της έχουν χρεώσει επίσης σχέσεις με τους Drake και Lil Wayne. Ο Eminem από την άλλη φημολογείται πως τα είχε με διάφορες γυναίκες αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε κάτι δημοσίως. Πέρυσι σε συνέντευξή του είχε πει πως θέλει να ξανακάνει σχέση αλλά πως είναι δύσκολο. «Από τότε που πήρα διαζύγιο, βγήκα μερικά ραντεβού αλλά τίποτα δεν λειτούργησε ώστε να το πως δημοσίως», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η Nicki Minaj και ο Eminem έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά στο παρελθόν στο τραγούδι της «Roman's Revenge» που κυκλοφόρησε το 2010.