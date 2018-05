Αν και η Κρίσι Τέιγκεν δεν δηλώνει και πολύ μεγάλη φαν των baby showers, αυτό που της έκαναν το Σάββατο μερικοί διάσημοι φίλοι της, ανάμεσά τους και το ζεύγος Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ, ήταν όπως η ίδια το αποκάλεσε «η τέλεια βραδιά».

«Είμαι φανατικά εναντίον των baby showers. Το άνοιγμα δώρων μπροστά σε κόσμο με κάνει να θέλω να πεθάνω. Το να λαμβάνω δώρα με κάνει νιώθω πολύ άβολα επειδή νιώθω απίστευτα ευλογημένη ήδη και πραγματικά μισώ το να γράφω ευχαριστήριες κάρτες με την απαίσια καλλιγραφία μου», έγραψε στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία που ανέβασε στα social media, περιτριγυρισμένη από τους διάσημους φίλους της.

Στην βραδιά προς τιμήν του ερχομού του γιου της με τον Τζον Λέτζεντ, που θα γεννηθεί τον Ιούνιο, βρέθηκαν εκτός από τον σύζυγό της, επίσης οι Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ, το μοντέλο Μπρούκλιν Ντέκερ, ο τενίστας Άντι Ρόντικ, ο ηθοποιός Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον και ο σύντροφός του Τζάστιν Μικίτα.

«Ένα ήρεμο δείπνο. Τούρτα. Και αγάπη. Ό,τι ακριβώς θα ήθελα ποτέ για μια τέλεια βραδιά», συνέχισε το μήνυμά της η Κρίσι Τέιγκεν, ευχαριστώντας επίσης της Κρις Τζένερ που «άνοιξε το σπίτι της για να μου φέρει όλα τα κέικ καρότου της πόλης».

Το προηγούμενο βράδυ η Κρις Τζένερ είχε αποκαλύψει τα πέντε διαφορετικά είδη κέικ καρότου που υπήρχαν στο baby showers, με το καθένα να περιλαμβάνει διαφορετικές φράσεις, που ωστόσο όλες είχαν μέσα τη λέξη «legend». Το μοντέλο και ο τραγουδιστής έχουν επίσης μια κόρη, την 2 ετών Λούνα.

Η Κρίσι Τέιγκεν μοιράστηκε μία ακόμη φωτογραφία από τη βραδιά, όπου σχολίαζε το ζεύγος Ντέκερ και Ρόντικ, οι οποίοι έγιναν τον Ιανουάριο γονείς για δεύτερη φορά.

Στο baby shower, ο Κάνιες Γουέστ και ο Τζον Λέτζεντ έβαλαν για λίγο στις άκρες τις όποιες διαφορές τους, καθώς μια μέρα πριν ο Γουέστ είχε δημοσιεύσει screenshots από την συζήτησή του με τον Λέτζεντ, τα οποία έδειχναν ότι διαφωνούσαν για την στήριξη του πρώτου στον Ντόναλντ Τραμπ. «Υπάρχει αγάπη. Συμφωνούμε πως διαφωνούμε», έγραψε στη λεζάντα ο διάσημος ράπερ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τον γνωστό τραγουδιστή.

