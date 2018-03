Το πιο fun κορίτσι των Όσκαρ - 10 απολαυστικές φωτογραφίες της Τζένιφερ Λόρενς

Κάποιοι λένε πως τα φετινά Όσκαρ ήταν κάπως βαρετά και προβλέψιμα, αλλά υπάρχει κάποια που τα έζησε από κοντά και φάνηκε να τα απολαμβάνει- έστω και με λίγη βοήθεια από το κρασί.

Το βραβείο για το πιο fun κορίτσι της βραδιάς φέτος πάει στην Τζένιφερ Λόρενς.

Ο φακός την κατέγραψε τρομερά ευδιάθετη, να σκαρφαλώνει πάνω από τα καθίσματα, να πιάνει κουβέντα με όλους τους διάσημους συναδέλφους, να στροβιλίζεται και να χορεύει μπροστά στις κάμερες και να έχει μονίμως ένα ποτήρι κρασί στο χέρι της.

Mπορεί το μεταλιζέ Dior φόρεμά της να την έβαλε στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες, αλλά αυτό το mood την κάνει σίγουρα την καλύτερη παρέα στο Dolby Theatre.

Kαι το Twitter τη λάτρεψε...

#JenniferLawrence at the #Oscars is a BIIIIG mood. WHAT IS HAPPENING 😂😂 pic.twitter.com/v8EjxsSoST