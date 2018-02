Μετά από συνολικά τρία διαζύγια, ένα με την Πάμελα Άντερσον με την οποία έχει και δύο γιους, ο Τόμι Λι αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί.

Ο 55χρονος ντράμερ των Motley Crue έκανε την Τετάρτη, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Μπρίτανι Φούρλαν, χαρίζοντάς της ένα μονόπετρο σε σχήμα καρδιάς.

«Λοιπόν οπωσδήποτε αυτό κερδίζει τις σοκολάτες! Χαιρετίστε την μελλοντική κυρία Λι», έγραψε στο Instagram η 31χρονη ηθοποιός, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δείχνει το χέρι της με το δαχτυλίδι, δίπλα σε εκείνο του Τόμι Λι.

Η Μπρίτανι Φούρλαν, που έγινε διάσημη μέσα από τα βίντεο που ανέβαζε στο Vine, είναι πολύ δημοφιλής στα social media και μετρά 2.3 εκατομμύρια followers.

Εκτός από αυτή τη φωτογραφία, δημοσίευσε άλλη μία σε IG story γράφοντας «Αγάπη. Δεν μπορώ να σταματήσω να το κοιτάζω», ενώ έγραψε κι ένα ακόμη μήνυμα στους θαυμαστές της στο Twitter: «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Ανυπομονώ να είμαι για πάντα με τον καλύτερό μου φίλο».

Best day of my life!!!! I can’t wait to get to spend forever with my best friend ❤️ #engaged 💍 pic.twitter.com/b8FSbF9eBS