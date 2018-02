Η Κιμ Καρντάσιαν ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ακόμη φωτογραφία της, ημίγυμνη. Σιγά το νέο θα έλεγε κανείς...

Μπορεί όντως να μην είναι μια πρωτότυπη φωτογραφία, ωστόσο το ιδιαίτερο σε αυτή την εικόνα είναι ότι η λήψη γίνεται από την τεσσάρων ετών κόρη της Νορθ.

📸 by North Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian West (@kimkardashian) στις 8 Φεβ, 2018 στις 8: 44 πμ PST

Αν και δεν είναι ακριβές, αν η Κιμ την ώρα της λήψης γδύνεται ή ντύνεται, η «φωτογράφος» τα credits από την μητέρα της τα έλαβε διαδικτυακά.

Ωστόσο, πολλοί followers έσπευσαν να αφήσουν επικριτικά σχόλια κάτω από την εν λόγω φωτογραφία υποστηρίζοντας ότι η Κιμ δεν θα έπρεπε να εκθέτει έτσι την κόρη της και πως είναι παρατραβηγμένο αυτό που βλέπουν.

Πάντως, η Νορθ μάλλον παίρνει τα πρώτα της μαθήματα στα social media...

Lmao at Kim having North take a pic of her with her bra unsnapped. Like girl, wyd? — Brittany♚ (@britshaniece) 8 Φεβρουαρίου 2018

Kim really got North taking a thirst trap of her....noooo hunny. What is you doing? 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/aHAIrVOdC8 — MAGG!E (@maggie_druhan) 8 Φεβρουαρίου 2018