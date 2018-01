Υπάρχει ένας απλός λόγος για τον οποίο οι Kardashians ανακάλυψαν μαζί με όλους τους άλλους την επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου που έκανε η Κέιτλιν Τζένερ.

Και αυτός είναι πως τις θεωρεί «ψιλορουφιάνες»- το λέει λίγο πιο κομψά βέβαια, αλλά αυτό εννοεί.

Σε νέα της συνέντευξη, εμφανίζεται και πάλι πικραμένη που πλέον δεν έχει δεσμούς με την διάσημη οικογένεια καθώς δεν της μιλάει κανείς πια.

Η Jenner όμως λέει πως η απόφασή της να κρατήσει μερικά μυστικά από την οικογένεια της έγινε για να προστατευθεί η ίδια.

«Όχι, δεν είπα σε κανέναν», είπε η Τζένερ «Γιατί; Δεν ήταν δική τους δουλειά».

Μετά από επιμονή του Πιρς Μόργκαν πως η δική της οικογένεια θα έπρεπε να γνωρίζει και όχι να το μάθε από ένα βιβλίο η Jenner παραδέχεται πως το θέμα είχε να κάνει με εμπιστοσύνη και λέει πως φοβήθηκε πως θα το διέρρεαν στον Τύπο.

«Δεν τους εμπιστευόσασταν;» ρώτησε ο Μόργκαν. «Φυσικά όχι» λέει με νόημα η Τζένερ.

Η Jenner παραδέχθηκε επίσης ότι δεν μιλάει πια στους Kardashians, αλλά δήλωσε πως πάντα θα ανησυχεί για τις Κένταλ και Κάιλι που είναι τα βιολογικά της παιδιά.

Υπήρξε πάντως και μια στιγμή όπου η Τζένερ ενοχλήθηκε πολύ με τον παρουσιαστή και ένα σχόλιο για την ανατομία της που έκανε.

Και φυσικά δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά της και δεν παρέλειψε να τον επιπλήξει για το άκομψο χιούμορ του.

Piers Morgan interviewed @Caitlyn_Jenner and they had a frank discussion about transgender issues.@PiersMorgan's #LifeStories. Tomorrow 9pm @ITV pic.twitter.com/W7QFZgMlSI