Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε έξαλλη με όσους την κατηγόρησαν πως παράτησε τον γιο της που είχε πνευμονία για να πάει σε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι και αποφάσισε να τους απαντήσει καταλλήλως.

«Δεν άφησα τον γιο μου ούτε ένα λεπτό όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ήμασταν εκεί από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι το Σάββατο. Η παραμονή Πρωτοχρονιάς ήταν το βράδυ της Κυριακής. Ήρθε κόσμος όταν ήδη κοιμήθηκε για τη νύχτα!» έγραψε στο Twitter η διάσημη σταρ. «Μην προσπαθείτε καν να με δοκιμάσετε όταν πρόκειται για παιδιά μου», πρόσθεσε σε έντονο ύφος, απαντώντας στις σχετικές φήμες που την εξαγρίωσαν.

I haven't heard this BUT lets get this straight. I did not leave my son for one minute during his hospital stay. We were there Wednesday night to Saturday. NYE WAS SUNDAY NIGHT. People came over when he was already asleep for the night! Don't even try me when it comes to my kids https://t.co/wrl47awaUr