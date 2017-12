Όσο περνάει ο καιρός φαίνεται πως η μόδα επιτάσσει σταδιακά ολοένα και συχνότερα πιο γυμνές εμφανίσεις.

Από την οικογένεια Καρντάσιαν μέχρι τις αδελφές Hadid και γενικά σχεδόν όλα τα διάσημα ονόματα γυναικών που εμφανίστηκαν φέτος στο κόκκινο χαλί, αυτές είναι εκείνες που δεν δίστασαν να επιλέξουν δημιουργίες που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία.

1. H Κάρα Ντελεβίν με Atelier Versace στην πρεμιέρα της ταινίας «Valerian and the City of a Thousand Planets» στο Μεξικό.

2. Η Κιμ Καρντάσιαν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.



3. Η Σάρα Σαμπάιο με Naeem Khan στο πάρτι μετά το σόου της Victoria's Secret στη Σαγκάη της Κίνας.



4. Η Γκάμπριελ Γιούνιον με Jean Paul Gaultier στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ.



5. Η Πάρις Τζάκσον με Dior στα MTV Video Music Awards.



6. Η Τζένιφερ Λόρενς με Atelier Versace στην πρεμιέρα της ταινίας «Mother!» στη Βρετανία.



7. Η Bella Hadid με Dior στο Masquerade Ball του οίκου μόδας στο Παρίσι.



8. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με Peter Dundas στην πρεμιέρα της ταινίας «Nelyubov» (Loveless) στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών.

9. Η Bella Hadid με Ralph & Russo στο Amfar Gala που έγινε στο Hotel du Cap-Eden-Roc της Γαλλίας.



10. Η Bella Hadid στο πάρτι του Met Gala στη Νέα Υόρκη.



11. Η Χάλι Μπέρι με Atelier Versace στο Met Gala.

12. Η Κιμ Καρντάσιαν στη Νέα Υόρκη.



13. Η Κένταλ Τζένερ με La Perla Haute Couture στο Met Gala.



14. Η Χάιντι Κλουμ με Dundas στα VMAs.