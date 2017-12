Η Κιμ Καρντάσιαν φάνηκε σαν να διέγραψε ξαφνικά όλες τις χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες, 25 συνολικά, που είχε δημοσιεύσει από τις αρχές Δεκεμβρίου στον λογαριασμό της στο Instagram αλλά στην πραγματικότητα συνέβη κάτι άλλο.

Η 37χρονη σταρ το έκανε χωρίς να δώσει καμία εξήγηση, αφήνοντας τους θαυμαστές της να απορούν και να επιδίδονται σε διάφορα σενάρια σχετικά με τον πραγματικό λόγο πίσω από την αναπάντεχη κίνησή της.

Αυτό όμως μέχρι σήμερα, που η Κιμ αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εξηγώντας πως στην πραγματικότητα δεν τις διέγραψε αλλά τις αρχειοθέτησε.

Κάνοντας retweet την ανάρτηση ενός θαυμαστή της που την ρωτούσε γιατί τις αφαίρεσε, η ίδια απάντησε πως ήταν κάτι εξαρχής είχε σκοπό να κάνει. «Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο. Τις αρχειοθέτησα για να επιστρέψει το "vibe" στο Instagram μου», έγραψε η Κιμ, εξηγώντας εμμέσως πλην σαφώς πως οι φωτογραφίες δεν ταίριαζαν βασικά με το γενικότερο στιλ του προφίλ της.

Was always the plan. I archieved them so my instagram feed vibe is back https://t.co/yYG4Ib0Iud