Τα σύννεφα μπορούν να πάρουν εντυπωσιακά σχήματα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η φωτογραφία που τράβηξε ο Ρικ Γκάις.

Ο κάτοικος της περιοχής Γκαλφ Σόουρς της Αλαμπάμα, τράβηξε τη φωτογραφία στην τοπική παραλία και σε αυτή φαίνεται ένα εντυπωσιακά συμμετρικό νέφος, που μοιάζει λίγο με χριστουγεννιάτικο δέντρο, να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα.

Ο Γκάις μοιράσθηκε τη φωτογραφία με τον Αμερικανό μετεωρολόγο Τζέικ Νταν, που στη συνέχεια την δημοσίευσε στο Twitter με αποτέλεσμα η φωτογραφία να γίνει σε σύντομο χρόνο viral στο διαδίκτυο.

Quite possibly the best example of a mushroom 🍄 cloud I have ever seen! Earlier today in Gulf Shores, #Alabama 📷 Rick Gross @StormHour @spann pic.twitter.com/OpAPS6MfIX