Αν ποτέ είχατε εμπειρία με βαλίτσα που έχει υποστεί βλάβη μετά από μια πτήση, αυτό το βίντεο μπορεί να ρίξει φως στο τι έχει συμβεί.

Η Vanessa Marsh μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter και κατάφερε να θυμώσει πολύ κόσμο.

Η υπάλληλος του αεροδρομίου που ρίχνει τις αποσκευές, αντί να τις αφήσει να γλιστρήσουν, συγκέντρωσε διαδικτυακό μένος και γρήγορα το βίντεο έφτασε να έχει χιλιάδες shares και ακόμη περισσότερα σχόλια.

Η Hawaiian Airlines δημοσίευσε μια απάντηση, ζήτησε συγγνώμη και υπόσχεται να ερευνήσει περαιτέρω την κατάσταση.

Ωστόσο, οι άνθρωποι ήταν ακόμα εξοργισμένοι, απαιτώντας να απολυθεί η υπάλληλος.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO